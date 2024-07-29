«Сникерсни!»: самые сладкие кексы, от которых точно слипнется

Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Как ни крути, а сладости делают жизнь немного вкусней. Кто хоть раз уплетал целую шоколадку в один присест или оставлял от пакета с конфетами сплошные фантики (хотя обещал себе попробовать только одну), тот может с гордостью носить титул сладкоежки..
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Этот рецепт порадует тех, кто действительно, нет, действительно любит сладкое. Потому что сахара в таком десерте хватит на троих. Как минимум. Сами посудите: перед вами кексы с начинкой из сникерсов, мороженого, арахисового масла и карамели. Уже потекли слюнки? Тогда изучайте инструкцию. И не бойтесь импровизировать, удаляя или добавляя ингредиенты. Ведь сладость должна быть в радость.
Ингредиенты для теста:
• Масло – примерно 75 грамм
• Мука – 300 гр.
• Какао — 100 гр.
• Сода — 1 ч.л.
• Разрыхлитель — 1 ч.л.
• Сахар — 250 гр.
• Яйцо — 1 шт.
• Йогурт – 150 мл.
Ингредиенты для начинки:
• Пачка мини-сникерсов (или порежьте на небольшие кусочки 2-3 стандартных батончика);
• 3 порции (стаканчика) ванильного пломбира;
• 3 столовых ложки арахисового масла;
• 3 столовых ложки карамельного соуса;
• Стакан жирных сливок;
• Шоколадный соус (или расплавленный шоколад – опционально для топпинга).
«Оборудование»:
• Силиконовая форма для выпечки;
• Бумажные формы (корзинки) для кексов.
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Вначале приготовьте тесто для кексов. Для этого растопите масло, отправив его в микроволновку на 20-40 секунд, в отдельной посуде взбейте одно яйцо и йогурт до однородной консистенции, а в другой – все сухие компоненты из списка (муку, какао, соду, разрыхлитель, сахар). После этого смешайте сухие ингредиенты с жидкими и ещё раз тщательно взбейте венчиком.
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Разогрейте духовку до 175 градусов. В силиконовую форму выложите корзинки и в каждую залейте столовую ложку текста. Выпекайте около 15 минут, проверяя зубочисткой.
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Когда кексы испеклись и остывают в своих формах, приготовьте начинку. Смешайте мороженое и арахисовое масло. Когда кексы полостью остынут, сверху на каждый выложите несколько кусочков сникерса и залейте форму до краёв мороженым. Отправляйте в морозилку.
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Приготовьте сливочный крем для топпинга. Взбейте сливки, сахар и карамельный соус до однородной воздушной консистенции. Можно пойти простым и чуть менее калорийным путём и просто купить взбитые сливки в баллончике.
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Полностью охлажденные кексы полейте шоколадом (по желанию), а сверху украсьте кремом из взбитых сливок и кусочками сникерсов.
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Приятного аппетита без диатеза и передозировки сладким!
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
Готовим шоколадные кексы со «сникерсами» и мороженым
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