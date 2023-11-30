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Вещи в квартире, которым можно подарить вторую жизнь

Задумывались ли вы о том, как использовать старые вещи? Такой дизайнерский прием может изменить атмосферу и стиль вашей квартиры.



В наше время к рациональному потреблению и повторному использованию вещей прибегает все больше людей. Но как дать вторую жизнь старым вещам так, чтобы не захламлять ими дом и использовать по назначению? Об этом рассказывает дизайнер интерьера, эксперт Академии дизайн-профессий Наталия Кирова.

Старый чемодан



Чемодан, доставшийся по наследству от бабушки, —  бесплатное решение для организации хранения вещей. Но помните, что не каждый стиль интерьера допускает возможность использования такого предмета (читайте также: Что такое гардероб-велнес, и почему от некоторых вещей нужно срочно избавиться).

Стеклянные банки



Из них можно сделать стильные органайзеры для хранения. Главное — учитывать форму и целостность крышки. Банки можно выкрасить в минималистичный черный или золотой цвет. Можно оставить стекло прозрачным и декорировать только крышку (лентами, бечевкой и рюшами). А если хотите создать легкий деревенский декор, можно вырезать крышку для банки из пробковых подставок под горячее.

Картонные коробки



Картонные коробки от крупной бытовой техники легко превратить в домик для творчества вашего ребенка. На коробке можно нарисовать окошки, двери и даже цветок на подоконнике. А если потратить чуть больше времени и усилий, из нее можно сделать корабль, ракету или убежище. Такое решение поможет развиваться фантазии ребенка.

Остатки ярких обоев



Остатки ярких обоев легко могут превратиться в картины. Для этого достаточно вставить обои в раму. Но также можно сделать панно из кусочков обоев прямо на стене, конечно, если оно подходит к интерьеру помещения. Кстати, хорошие обои с интересным рисунком могут украшать не только стену. Ими можно преобразить коробки для хранения или декорировать мебель, если использовать технику декупаж.


Реставрация старой мебели



Самый популярный способ дать вещам вторую жизнь — реставрация старой мебели. Реставрацию можно сделать самостоятельно, и для этого не обязательно быть столяром или деревообработчиком. Старые лаковые поверхности достаточно просто перекрасить. А если истерлась обивка, можно сшить чехол или накинуть на мебель покрывало нужного цвета.

Старая одежда с принтом



Старая одежда, особенно рубашки с ярким принтом, легко превращаются в чехлы для диванных подушек или чехлы для хранения одежды. Другое решение — изрезать одежду в ленты, а затем из такой «пряжи»  изготовить коврики. Более традиционный способ переработки одежды — сделать из нее лоскутное одеяло, прихватки или салфетки в технике пэчворк.

ПВХ-трубы



ПВХ-трубы, которые используются в любом ремонте при замене систем водоснабжения, можно перепаять в держатели полок, вешалки для одежды и даже в лофт-светильник. Вам понадобятся только остатки труб и немного краски, чтобы замаскировать полипропилен под металл или ржавые трубы. Кстати, некоторые умельцы делают из труб лежанки для кошек или просто сушилки для белья.
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