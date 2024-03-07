Растения на даче, которые отправит хозяина в Магадан

Каждый дачник сходу назовёт как минимум два растения, за появление на участке которых собственнику грозит как минимум административная ответственность.







А в случаях, если уполномоченные органы решат, что запрещенные растения выращиваются с целью производства «всякого», такого садовода-любителя и вовсе ждет тюрьма. Сроки серьезные: до 8 лет лишения свободы, если речь не идет об особо крупных объемах. В последнем случае срок наказания фактически удваивается. При этом не каждый дачник знает, что запрещенных растений на самом деле куда больше двух или трех.



1. Ипомея трехцветная

2. Эфедра двухколосковая

3. Шалфей предсказателей

4. Голубой лотос

5. Роза гавайская

6. Аяуаска и психотрия зеленая

7. Борщевик

Та самая ипомея.Пожалуй, главная новость 2024 года в сфере выращивания цветов – запрет ипомеи трехцветной. Эта многоствольная декоративная лиана пользуется известной популярностью среди садоводов. Цветы ипомеи могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или синими. До запрета ипомею часто использовали для украшения беседок или заборов. Теперь, если на даче найдут до 10 вьюнов, хозяину грозит штраф и арест на 15 суток. Если на участке растет от 10 до 100 вьюнов – дачнику грозит лишение свободы до 8 лет. Срок может увеличиться под действием отягчающих факторов.Поэтому лучше держаться по дальше от любой ипомеи, в том числе от пока разрешенных сортов. С последними проблема заключается в том, что все сорта ипомеи очень похожи и отличить их может только высококвалифицированный специалист-ботаник. Причина запрета – наличие дурманящих и токсичных свойств. Как несложно догадаться, ипомея трехцветная выступает в качестве сырья для производства всяких нехороших веществ.Куст запрещен законом.Вечнозеленый кустарник, который также известен под названиями «Кузьмичёва трава» и «полевая малина». Еще одно запрещенное растение, о котором не знают многие дачники. Эфедра дает крайне специфические плоды, которые издали похожи на малину… Кустарник с древних времен использовался в медицине благодаря своим дурманящим качествам. И именно поэтому эфедра во многих странах прямо запрещена законом. При этом конкретно эфедра двухколосковая еще и достаточно ядовита для того, чтобы вызвать у человека смертельную интоксикацию.Такой шалфей выращивать нельзя.С виду ничем не примечательное растение, которое в действительности крайне опасно. В криминальной среде эти кусты выращивают с целью получения сырья для производства тех самых нехороших веществ. При этом шалфей предсказателей еще и крайне ядовит. Попадание в организм человека чревато не только мощнейшим опьянением, но и с высокой долей вероятности приводит к разного рода побочным эффектам психического свойства. Например, этот вид шалфея вполне может спровоцировать приступ психоза.Родом из Египта.Данное растение также известно под названием «кувшинка голубая». Цветок происходит из Африки. Первоначально рос он исключительно по берегам реки Нил. Древние люди достаточно быстро оценили его «стимулирующие» и дурманящие качества. Именно поэтому выращивание голубого лотоса в наши дни запрещено законом. Во всяком случае, если речь идет о рядовых гражданах, а не о компании, получившей от государства специальную лицензию. При этом, как и упомянутый выше шалфей, голубой лотос еще и ядовит. Попадание в человеческий организм провоцирует чувство тревоги, нарушение сердечного ритма, нарушение дыхания, вызывает резкие боли, а также может привести к потере ориентации в пространстве.Еще один запрещенный вьюнок.Еще один красивый, но крайне опасный цветок с дурманящими свойствами. Как и уже упомянутая ипомея трехцветная, данная роза является лианой. Среди всех перечисленных выше ядовитых растений роза гавайская абсолютный чемпион. Попадание в организм провоцирует мощнейший приступ рвоты, вызывает головокружение, помутнение рассудка, галлюцинации, интенсивное выделение пота. Также отравление гавайской розой резко повышает артериальное давление. Хорошо известны случаи, когда интоксикация растением приводила к летальному исходу.Отличаются только цветками.Два очень похожих многолетних кустарника. Визуально отличаются только цветками – цветом, формой и количеством лепестков. Оба растения запрещены в абсолютном большинстве стран, и Россия здесь не является исключением. Все потому, что оба кустарника крайне ядовиты. Попадание растения в человеческий организм с высокой степенью вероятности провоцирует летальный исход. Справедливости ради стоит отметить, что оба куста едва ли вырастут на вашем участке случайно.Штрафы за борщевик огромные.Вряд ли найдется человек, который будет целенаправленно разводить борщевик Сосновского. К тому же в тюрьму за его появление на участке не посадят. Однако, если запустить ситуацию с этим опасным и крайне агрессивным сорняком, то здоровенный штраф гарантирован. За неудаление борщевика со своего участка собственнику может грозить штраф в размере до 700 тысяч рублей! Правда, касается это юридических и должностных лиц. Впрочем, для простых граждан штрафы все равно солидные – до 50 тысяч рублей.