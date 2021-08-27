Необычное использование обычного кафеля

Что может быть привычнее, чем керамическая плитка? Пол или стены, облицованные кафелем – классический, но далеко не единственный вариант его применения. Стоит подключить фантазию — и даже стандартный отделочный материал обретает вторую жизнь.

Где взять керамическую плитку для использования ее в качестве декора? Проверьте чердак на наличие остатков этого материала после ремонта. Если их нет — обратитесь в любой строительный магазин. Там можно приобрести остатки плитки буквально за пару рублей.

1. Облицовка рабочей поверхности кухонного гарнитура

Яркий фартук преобразит даже стандартную кухню.

Керамическая плитка – прочный и долговечный материал, которому не страшны высокие температуры, влажность, воздействие практически любых чистящих средств. Прямо на плитку, не волнуясь о ее возможном повреждении, можно ставить горячие кастрюли.

Кухонный фартук плавно переходит в облицовку столешницы.

Интересное решение – рабочая поверхность и кухонный фартук, облицованные гармонирующими видами плитки. Одна поверхность плавно переходит в другую. При этом пропадает необходимость в обустройстве стыков, что облегчает уборку на кухне.

2. Новая жизнь старой мебели

Плитка отлично сочетается с коваными элементами.

Обеденный стол, столешница которого декорирована плиткой, станет настоящим украшением гостиной или кухни. Совсем необязательно использовать целую плитку. Из небольших фрагментов кафеля, оставшегося после ремонта, можно выложить живописное мозаичное панно. Если остатков плитки не сохранилось – их можно купить в ближайшем строительном магазине практически за бесценок или даже взять бесплатно.

Плитка уместна и для декора садовой мебели.

На очищенную поверхность столешницы плитка приклеивается латексным клеем, швы заполняются затиркой для кафеля. После полного высыхания затирки стол готов к использованию! Подобным образом можно декорировать старую скамейку или стул, дверцы подвесных шкафов.

3. Настенное панно — замена надоевшим картинам

Мозаика из битой плитки — демократичная замена обычной мозаике.

Из разноцветных фрагментов керамической плитки получится создать красочное панно. Сложность рисунка зависит исключительно от вашей степени креативности! Простой мотив на стене, который затем выкладывается плиткой, сможет нарисовать даже ребенок. Это могут быть схематические изображения цветов, животных, орнаменты.

Простая в реализации идея – абстрактное панно из разноцветных полос, геометрических фигур. В качестве мозаики используйте не только остатки кафеля, но и битую посуду, крупные бусины. Для разработки сложного панно рекомендуем привлечь друзей, обладающих художественным вкусом. Это необходимо для создания цветовой схемы, которая сделает изображение объемным. Если вы будете составлять схему самостоятельно, то помните: чем больше оттенков используется – тем эффектнее панно. Плитку можно окрашивать: поверхность очищается от глянцевого слоя при помощи абразива, к примеру, наждачной бумаги, а затем покрывается краской для керамики или стекла. Не забудьте о слое защитного лака.

4. Необычный и долговечный декор для сада

Цветы в горшке, декорированном плиткой, выглядят еще красивее.

Даже грубоватые клумбы для цветов, старые горшки и ведра преображаются после декорирования остатками керамической плитки. Садовая дорожка, выложенная кафелем, станет изюминкой приусадебного участка. Но в таком случае рекомендуем использовать напольную плитку с матовой поверхностью. Иначе дорожка будет слишком скользкой, особенно во влажную погоду.

Основу для садового декора можно изготовить из цементного раствора.

5. Настенные часы — пусть время идет красиво!

Часы с плиточной мозаикой — простой, но функциональный декор.

Для того чтобы сделать своими руками оригинальные часы для кухни, понадобится целая керамическая плитка с красивым рисунком и готовый часовой механизм. Его можно достать из старых часов или купить в магазине, который специализируется на продаже товаров для хэнд-мэйда. В центральной части плитки необходимо проделать отверстие при помощи дрели. В него вставляется часовой механизм, и практичный декор для кухни готов! Циферблат на часах нарисуйте красками для стекла или керамики. Если целой плитки, которая могла бы стать основой для часов, не нашлось – обклейте готовые часы ее фрагментами.

6. Керамический холст — основа для живописной картины

Картина из плитки особенно уместной будет на кухне.

Однотонная керамическая плитка становится нестандартной основой для рисунка, заменяя бумагу или холст. Если вы уверены в собственных художественных навыках – творите на одной или нескольких плитках, приклеенных на общую основу, при помощи красок для стекла или керамики. Готовую композицию дополните подходящей по стилю и размеру рамой.

Для основы лучше выбрать светлую однотонную плитку.

7. Плитка + бумага = декупаж

Декупаж — отличная возможность создать картину, не имея художественных навыков.

Декупаж – это оклеивание специальными картами, салфетками с рисунком или кусочками текстиля определенной поверхности. Это техника декорирования незаменима в тех случаях, когда необходимо создать красивое изображение, но при этом обычное рисование красками и кистью является слишком трудоемким. Поверхность плитки очищается, обезжиривается и покрывается тонким слоем грунтовки – смесью ПВА и акриловой краски. После просыхания плитка окрашивается в нужный цвет, на нее наклеивается бумажный или текстильный мотив. Просохшее изображение покрывается несколькими слоями акрилового лака. Декупаж сделает даже из обычной плитки настоящее произведение искусства! Кафель с подобным декором может использоваться для украшения стен.

8. Нескользкая и красивая лестница

Лестница с плиткой становится ярким интерьерным акцентом.

Керамическая плитка отлично сочетается с натуральным деревом, гармонирует с коваными элементами. Лестница, подступенки которой декорированы плиткой, не только выглядит незабываемо, но еще и становится более функциональной. Увеличивается срок ее службы, потому что керамика менее восприимчива к негативным внешним факторам, чем дерево. Такая комбинированная лестница в интерьере выглядит гораздо привлекательнее, чем полностью выложенная плиткой.

9. Холодная подставка под горячее блюдо

Для подставки используйте плитку с крупным мотивом.

Понадобится деревянная дощечка, которая есть на кухне у любой хозяйки, и остатки керамической плитки. При помощи клея «жидкие гвозди» фрагменты плитки закрепляются на доске в хаотичном порядке или по выбранному рисунку. Швы заполняются затиркой для кафеля. На доску можно приклеить и целую плитку оригинальной расцветки.

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