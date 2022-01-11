5 дурных привычек, которые раньше срока «уничтожают» автомобиль

Автомобиль, за которым смотрят, будет долго радовать своего владельца.

1. Отсрочка технического обслуживания

Техническое обслуживание машины.

2. Игнорирование предупреждающих огней

Множество горящих лампочек на приборной панели не сулят ничего хорошего.

3. Неправильное переключение передач

Ручка переключения автоматической коробки передач.

4. Езда в режиме «старт-стоп»

Тюнингованный BMW 3-Series E30.

5. Откладывание замены шин

Езда на «лысой» резине по мокрой дороге может быть опасной.