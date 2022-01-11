5 дурных привычек, которые раньше срока «уничтожают» автомобиль

Автомобиль, за которым смотрят, будет долго радовать своего владельца.
Большая часть вещей, которые мы имеем, проживут дольше, если за ними соответствующим образом следить. Автомобиль не является исключением в этом плане, а возможно, даже занимает первое место. Чтобы машина радовала как можно дольше, стоит отучиться от следующих 5 вредных привычек, каждая из которых способна угробить любимое авто раньше назначенного срока.
1. Отсрочка технического обслуживания
Техническое обслуживание машины.
Чтобы сохранить автомобиль на максимально долгий срок, очень важно регулярно проводить плановое техническое обслуживание. Оно включает замену масла, фильтров, долив трансмиссионной жидкости, а также проверку состояния тормозных колодок. Каждый завод-изготовитель в инструкции к машине прописывает все эти процедуры и периодичность их проведения. Это потребует некоторого времени и затрат, но зато компенсируется «продлением» жизни транспортного средства.
2. Игнорирование предупреждающих огней
Множество горящих лампочек на приборной панели не сулят ничего хорошего.
Когда на панели приборов загорается предупреждающий индикатор, стоит немедленно решить проблему. Если водитель не может справиться самостоятельно, то лучше обратиться к автомеханику. Зачастую такие проблемы оказываются незначительными, но их игнорирование может привести к порче двигателя и дорогостоящему ремонту.
3. Неправильное переключение передач
Ручка переключения автоматической коробки передач.
В последние годы все больше автомобилей получают автоматическую коробку передач, производство которой уже освоили и на АвтоВАЗе. Это одна из самых сложных и дорогостоящих частей автомобиля, поэму важно использовать ее именно так, как задумали на заводе. При езде на «автомате» очень важно следить за переключаемыми передачами. Нельзя переключаться с «драйва» на «реверс» на ходу, даже если машина едва катится. Еще хуже будет, если включить режим «паркинг», пока автомобиль на ходу. Такие, иногда случайные, действия нанесут серьезные поломки коробке передач.
4. Езда в режиме «старт-стоп»
Тюнингованный BMW 3-Series E30.
Пожалуй, все встречали водителей, которые лихо стартуют со светофора, динамично ускоряются, а затем вынуждены сильно тормозить перед следующим перекрестком. Такой темпераментный стиль езды не приведет к немедленным поломкам, но значительно сократит срок службы двигателя, коробки передач, покрышек и тормозов. У «загоняемых» автомобилей могут появиться преждевременные утечки жидкостей, сломанные уплотнения и механические проблемы.
5. Откладывание замены шин
Езда на «лысой» резине по мокрой дороге может быть опасной.
Автомобильные шины – стоят недешево, поэтому их стараются менять как можно реже. Но замена покрышек обойдется все равно дешевле, чем ремонт машины или плата за лечение после ДТП. Резина, на которой стерся протектор, повышает опасность при езде в снег или дождь. В такой ситуации водитель может потерять управление, и автомобиль «понесет».
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