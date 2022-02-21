С нами не соскучишься!

8 030 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    А чего же ФРГ не заберёт свой парусник у "мирового жандарма"?Август Ландмессер...
  • Иван Захава
    Я, как и все мужики, чьи жены имеют большую грудь 4-гои более размера, знаем еще один секрет бюстгальтера - в жару, п...10 занимательных ...
  • Александр К
    Реклама шоколада!!!Что есть, чтобы н...

Репортаж с родины Камасутры

Кхаджурахо — так называется небольшая туристическая деревня вокруг храмов в Индии. Здесь сохранилось около 20 храмов, крупнейший из которых Кандарья-Махадева, внешние и внутренние стены которого обрамлены 646 скульптурами. Все строения были возведены в 9-12 вв. н.э.

Во всем мире «Кхаджурахо» ассоциируется прежде всего с эротической скульптурой. До сих пор не известно, почему древние зодчие уделяли теме секса такое повышенное внимание. По одной из версий, в то время эта тема являлась обыденной, свободной от всякого рода табу. По другой, элементы в оформлении храмов иллюстрировали эротическую практику как альтернативный путь к достижению освобождения. По третьей, фривольные изображения служили своего рода учебником «а ля Камасутра» для будущих поколений…

Репортаж для взрослых из Индийского города Кхаджурахо, славящегося своей эротической скульптурой.

Репортаж с родины Камасутры

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).


Внешний вид храма Кандарья-Махадева:

Репортаж с родины Камасутры

Истинной причины повышенному вниманию зодчих к этой теме мы не знаем. Как бы то ни было, на фасадах храмов, построенных из песчаника и гранита, до нас дошли искусно вырезанные барельефы с изображением различных сцен из половой и околополовой жизни.



Репортаж с родины Камасутры

Древние женские прелести в лучах заходящего солнца. Две дамы, стоящие по бокам парочки, стеснительно прикрывают ладонью лица (и не только лица):

Репортаж с родины Камасутры

Время не пощадило творения древних мастеров и большинство фрагментов безвозвратно утрачено. Вряд ли у этой скульптуры изначально было такое выражение лица… А может ее испугали в самый ответственный момент?

Репортаж с родины Камасутры

Все строения датируются IX-XI веками. Изначально город Кхаджурахо был столицей династии Чандела, но после XIII века упоминания о нем не встречаются. Город исчез из людской памяти до середины XIX века, пока один британский инженер не наткнулся в непролазных джунглях на эти веселые картинки. Представляю себе его изумление: кто так строит?!

Репортаж с родины Камасутры

Город восстановили, очистили от лиан и прочей растительности а в 1986 году внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Единственные его посетители сегодня — радостные туристы и такие вот озабоченные бурундуки. К слову, мы его даже не сразу заметили, так органично он обнимал скульптуру жадными лапками:

Репортаж с родины Камасутры

Барельефы — это целый эротический пантеон богов, слуг, домашних животных и каких-то невнятных гадов, чьи очертания съело время. Что характерно, все друг дружку самозабвенно любят:

Репортаж с родины Камасутры

Крупнее…

Репортаж с родины Камасутры

Еще крупнее!.. Подобраться ближе мне не позволила целомудренная оптика:

Репортаж с родины Камасутры

Влюблення парочка и проходивший мимо сантехник с вантузом на плече. Интересно, что это за маленькое создание кусает его чуть повыше колена?

Репортаж с родины Камасутры

Жестокие древние зодчие! Как же, наверное, тяжело ходить с таким размером прелестей… Тема бус раскрыта:

Репортаж с родины Камасутры

Надо же, я наивно полагал, что помощники в этом деле не нужны:

Репортаж с родины Камасутры

А здесь вандалы поживились ногами, не посмев тронуть то, что было задействовано в процессе:

Репортаж с родины Камасутры

Парочка только уединилась, как кому-то рядом снова стыдно…

Репортаж с родины Камасутры

Единственная пара, не предающаяся общему разврату, сразу привлекает внимание, при этом их поза кажется неестественной:

Репортаж с родины Камасутры

Интересно, чем занят этот мужчина? Я имею в виду его левую руку…

Репортаж с родины Камасутры

Храм Лакшмана с нижней точки. Каждый сантиметр идет в дело. Удивительная смесь разврата и целомудрия:

Репортаж с родины Камасутры

Ходить тут можно долго, рассматривая скульптуры неспешно, словно «Сад земных наслаждений» Босха:

Репортаж с родины Камасутры

Радует, что все при деле:

Репортаж с родины Камасутры

Приятно осознавать, что древние были затейниками!

Репортаж с родины Камасутры

Тут, что называется, смешались в кучу люди, кони, слоны, всадники без голов, мужики с фонарными столбами и даже маленькие поросята, если зрение меня не подводит. Кто-то пристроился сзади к коню…

Репортаж с родины Камасутры

… а некоторые к слону. Скульптур явно кому-то польстил:

Репортаж с родины Камасутры

«Мне очень стыдно, но я следующая». Третья слева фигурка то ли олицетворяет собой целомудрие, то ли просто делает вид, что ничего не происходит:

Репортаж с родины Камасутры

Древний групповой барельеф. Тут тоже очередь. Сзади еще парочка слонов… Жуть какая!

Репортаж с родины Камасутры

Чтобы немного скрасить впечатление от искусства, вот несколько общих планов с южной части комплекса. Ранее утро, плотный, густой туман:

Репортаж с родины Камасутры

Если не рассматривать храмы вблизи, у них вполне себе невинный вид:

Репортаж с родины Камасутры

Главное — не брать крупные планы:

Репортаж с родины Камасутры

Иначе снова намек на жесть!

Репортаж с родины Камасутры

Это был репортаж из Индии — родины Камасутры.

Репортаж с родины Камасутры

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх