Репортаж с родины Камасутры

Кхаджурахо — так называется небольшая туристическая деревня вокруг храмов в Индии. Здесь сохранилось около 20 храмов, крупнейший из которых Кандарья-Махадева, внешние и внутренние стены которого обрамлены 646 скульптурами. Все строения были возведены в 9-12 вв. н.э.



Во всем мире «Кхаджурахо» ассоциируется прежде всего с эротической скульптурой. До сих пор не известно, почему древние зодчие уделяли теме секса такое повышенное внимание. По одной из версий, в то время эта тема являлась обыденной, свободной от всякого рода табу. По другой, элементы в оформлении храмов иллюстрировали эротическую практику как альтернативный путь к достижению освобождения. По третьей, фривольные изображения служили своего рода учебником «а ля Камасутра» для будущих поколений…



Репортаж для взрослых из Индийского города Кхаджурахо, славящегося своей эротической скульптурой.







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Внешний вид храма Кандарья-Махадева:







Истинной причины повышенному вниманию зодчих к этой теме мы не знаем. Как бы то ни было, на фасадах храмов, построенных из песчаника и гранита, до нас дошли искусно вырезанные барельефы с изображением различных сцен из половой и околополовой жизни.

Древние женские прелести в лучах заходящего солнца. Две дамы, стоящие по бокам парочки, стеснительно прикрывают ладонью лица (и не только лица):Время не пощадило творения древних мастеров и большинство фрагментов безвозвратно утрачено. Вряд ли у этой скульптуры изначально было такое выражение лица… А может ее испугали в самый ответственный момент?Все строения датируются IX-XI веками. Изначально город Кхаджурахо был столицей династии Чандела, но после XIII века упоминания о нем не встречаются. Город исчез из людской памяти до середины XIX века, пока один британский инженер не наткнулся в непролазных джунглях на эти веселые картинки. Представляю себе его изумление: кто так строит?!Город восстановили, очистили от лиан и прочей растительности а в 1986 году внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Единственные его посетители сегодня — радостные туристы и такие вот озабоченные бурундуки. К слову, мы его даже не сразу заметили, так органично он обнимал скульптуру жадными лапками:Барельефы — это целый эротический пантеон богов, слуг, домашних животных и каких-то невнятных гадов, чьи очертания съело время. Что характерно, все друг дружку самозабвенно любят:Крупнее…Еще крупнее!.. Подобраться ближе мне не позволила целомудренная оптика:Влюблення парочка и проходивший мимо сантехник с вантузом на плече. Интересно, что это за маленькое создание кусает его чуть повыше колена?Жестокие древние зодчие! Как же, наверное, тяжело ходить с таким размером прелестей… Тема бус раскрыта:Надо же, я наивно полагал, что помощники в этом деле не нужны:А здесь вандалы поживились ногами, не посмев тронуть то, что было задействовано в процессе:Парочка только уединилась, как кому-то рядом снова стыдно…Единственная пара, не предающаяся общему разврату, сразу привлекает внимание, при этом их поза кажется неестественной:Интересно, чем занят этот мужчина? Я имею в виду его левую руку…Храм Лакшмана с нижней точки. Каждый сантиметр идет в дело. Удивительная смесь разврата и целомудрия:Ходить тут можно долго , рассматривая скульптуры неспешно, словно «Сад земных наслаждений» Босха:Радует, что все при деле:Приятно осознавать, что древние были затейниками!Тут, что называется, смешались в кучу люди, кони, слоны, всадники без голов, мужики с фонарными столбами и даже маленькие поросята, если зрение меня не подводит. Кто-то пристроился сзади к коню…… а некоторые к слону. Скульптур явно кому-то польстил:«Мне очень стыдно, но я следующая». Третья слева фигурка то ли олицетворяет собой целомудрие, то ли просто делает вид, что ничего не происходит:Древний групповой барельеф. Тут тоже очередь. Сзади еще парочка слонов… Жуть какая!Чтобы немного скрасить впечатление от искусства, вот несколько общих планов с южной части комплекса. Ранее утро, плотный, густой туман:Если не рассматривать храмы вблизи, у них вполне себе невинный вид: Главное — не брать крупные планы:Иначе снова намек на жесть!Это был репортаж из Индии — родины Камасутры.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)