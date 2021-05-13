12 болевых симптомов, которые нельзя игнорировать

Все мы в той или иной степени испытываем боль в разных частях тела. Острую, резкую, тупую, ноющую, продолжительную. Боль может возникнуть внезапно и также внезапно исчезнуть.
Призываем не игнорировать сильные или продолжительные болевые ощущения. Особенно приведённые ниже.
1. Боль в груди
Боль или ощущение сжатия в груди может быть признаком сердечного приступа. Если боль в груди сопровождается давлением, учащением дыхания или тошнотой, следует немедленно обратиться к врачу.
2. Внезапно возникшая головная боль
Если у вас внезапно возникла боль в голове, причем по вашим ощущениям боль сильнее, чем обычно, это повод немедленно обратиться к врачу. Это может быть симптомом как аневризмы или подскочившего давления, так и менингита.
3. Внезапное помрачение сознания
Внезапное помрачение сознания и невозможность сконцентрироваться на простых вещах может быть признаком кровотечения в мозге или инсульта. Кроме того, такие симптомы наблюдаются при низком уровне сахара в крови или при инфекции. Не затягивайте, обратитесь немедленно к врачу.
4. Резкая потеря массы тела
Резкая потеря веса на 5% и более за короткий промежуток времени может стать признаком серьезного заболевания. При некоторых видах рака происходит резкое похудение, поэтому чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем скорее сможете узнать, в чем причина. Болезнь на начальном этапе поддается более успешному лечению.
5. Яркие вспышки
Если вы видите яркие вспышки или яркие точки перед глазами, это повод обратиться к окулисту. Такие вспышки могут быть признаком проблем с сетчаткой, которая приводит к потере зрения.
6. Повышенная температура тела
Если вы наблюдаете повышенную температуру тела в течение определенного промежутка времени, это повод обратиться к врачу. Причин тому может быть множество, от менингита и различных инфекций до раковых заболеваний, например, лимфомы.
7. Одышка
Если одышка появляется, когда вы находитесь в спокойном состоянии (не берем в расчет физические упражнения), то это серьезный повод обратиться к врачу. Одышка может быть симптомом закупорки сосудов или дыхательных проблем.
8. Судороги конечностей
Если вы чувствуете, что у вас сводит ноги, то, возможно, причина кроется в проблемах с сердцем, венами и гормонами. Если судороги сопровождаются болью в икрах ног, это может быть симптомом возникновения тромба. Обязательно обратитесь к врачу.
9. Сильная боль в животе
Внезапная сильная боль в животе — серьезный повод обратиться к врачу. Это может быть признаком аневризмы аорты или неправильной циркуляции крови. Если боль сопровождается тошнотой, то, возможно, причина кроется в желчном пузыре.
10. Постоянная усталость
Все мы периодически устаем. Однако если ваша усталость переросла в постоянную и не проходит даже после отпуска, обратитесь к врачу. Усталость может быть симптомом рака, анемии и депрессии.
11. Боль в области почек
Если вы испытываете боль в области почек — острую, тупую, ноющую, — обратитесь к врачу. Такая боль может быть симптомом аппендицита, грыжи, проблем с почками и даже сломанной кости таза.
12. Частое мочеиспускание
Если вы заметили, что чаще стали посещать санузел, обратитесь к врачу. Причин частого мочеиспускания может быть множество. Чтобы узнать вашу, не затягивайте с визитом к специалисту.
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