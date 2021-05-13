12 болевых симптомов, которые нельзя игнорировать

Все мы в той или иной степени испытываем боль в разных частях тела. Острую, резкую, тупую, ноющую, продолжительную. Боль может возникнуть внезапно и также внезапно исчезнуть.



Призываем не игнорировать сильные или продолжительные болевые ощущения. Особенно приведённые ниже.









1. Боль в груди

2. Внезапно возникшая головная боль

3. Внезапное помрачение сознания

4. Резкая потеря массы тела

5. Яркие вспышки

6. Повышенная температура тела

7. Одышка

8. Судороги конечностей

9. Сильная боль в животе

10. Постоянная усталость

11. Боль в области почек

12. Частое мочеиспускание