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12 болевых симптомов, которые нельзя игнорировать

Все мы в той или иной степени испытываем боль в разных частях тела. Острую, резкую, тупую, ноющую, продолжительную. Боль может возникнуть внезапно и также внезапно исчезнуть.

Призываем не игнорировать сильные или продолжительные болевые ощущения. Особенно приведённые ниже.

12 болевых симптомов, которые нельзя игнорировать

1. Боль в груди


Боль или ощущение сжатия в груди может быть признаком сердечного приступа. Если боль в груди сопровождается давлением, учащением дыхания или тошнотой, следует немедленно обратиться к врачу.

2. Внезапно возникшая головная боль


Если у вас внезапно возникла боль в голове, причем по вашим ощущениям боль сильнее, чем обычно, это повод немедленно обратиться к врачу. Это может быть симптомом как аневризмы или подскочившего давления, так и менингита.

3. Внезапное помрачение сознания


Внезапное помрачение сознания и невозможность сконцентрироваться на простых вещах может быть признаком кровотечения в мозге или инсульта. Кроме того, такие симптомы наблюдаются при низком уровне сахара в крови или при инфекции. Не затягивайте, обратитесь немедленно к врачу.

4. Резкая потеря массы тела


Резкая потеря веса на 5% и более за короткий промежуток времени может стать признаком серьезного заболевания. При некоторых видах рака происходит резкое похудение, поэтому чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем скорее сможете узнать, в чем причина.
Болезнь на начальном этапе поддается более успешному лечению.

5. Яркие вспышки


Если вы видите яркие вспышки или яркие точки перед глазами, это повод обратиться к окулисту. Такие вспышки могут быть признаком проблем с сетчаткой, которая приводит к потере зрения.

6. Повышенная температура тела


Если вы наблюдаете повышенную температуру тела в течение определенного промежутка времени, это повод обратиться к врачу. Причин тому может быть множество, от менингита и различных инфекций до раковых заболеваний, например, лимфомы.

7. Одышка


Если одышка появляется, когда вы находитесь в спокойном состоянии (не берем в расчет физические упражнения), то это серьезный повод обратиться к врачу. Одышка может быть симптомом закупорки сосудов или дыхательных проблем.

8. Судороги конечностей


Если вы чувствуете, что у вас сводит ноги, то, возможно, причина кроется в проблемах с сердцем, венами и гормонами. Если судороги сопровождаются болью в икрах ног, это может быть симптомом возникновения тромба. Обязательно обратитесь к врачу.

9. Сильная боль в животе


Внезапная сильная боль в животе — серьезный повод обратиться к врачу. Это может быть признаком аневризмы аорты или неправильной циркуляции крови. Если боль сопровождается тошнотой, то, возможно, причина кроется в желчном пузыре.

10. Постоянная усталость


Все мы периодически устаем. Однако если ваша усталость переросла в постоянную и не проходит даже после отпуска, обратитесь к врачу. Усталость может быть симптомом рака, анемии и депрессии.

11. Боль в области почек


Если вы испытываете боль в области почек — острую, тупую, ноющую, — обратитесь к врачу. Такая боль может быть симптомом аппендицита, грыжи, проблем с почками и даже сломанной кости таза.

12. Частое мочеиспускание


Если вы заметили, что чаще стали посещать санузел, обратитесь к врачу. Причин частого мочеиспускания может быть множество. Чтобы узнать вашу, не затягивайте с визитом к специалисту.

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