Хулиган, мартини, галифе: 10 реальных людей, которые «подарили» свои имена вещам

В мире непрерывно что-нибудь придумывают или изобретают. И, чтобы успевать за этой постоянной эволюцией, необходимо постоянно пополнять языки новыми терминами. Порой названия для таких предметов придумывают создатели. Но иногда чему-то новому «дарят» имя реального человека, который мог и не иметь отношения к изобретению. Ведь только так герцогиня окажется конфеткой, пекарь - игрушкой для досуга, а сборщик налогов… собакой.
1. Боливар
Революционер Симон Боливар. /Фото: partner-inform.de
Пожалуй, каждый, кто читал Александра Сергеевича Пушкина, не обходил стороной бессмертного «Евгения Онегина». Но мало кто вспомнит, что надевал главный герой на голову, когда шел гулять на бульвар. А был это боливар – широкополая шляпа с высокой тульей. Этот головной убор считался аксессуаром вольнодумцев. Ведь не зря она была названа именем лидера борьбы за независимость Симона Боливара.
Интересный факт: его полное имя сложно назвать коротким - Симон Хосе Антонио де ла Сантисима Тринидад Боливар де ла Консепсьон-и-Понте Паласиос-и-Бланко.
Это был один из самых ярких революционеров колоний Южной Америки. Он активно боролся с испанской гегемонией и освободил ряд тогдашних стран – Венесуэлу, провинцию Кито (современный Эквадор), Новую Гранаду (ныне – Колумбия и Панама). А в России его имя стало нарицательным для свободомыслящих тогда декабристов, которые носили те самые шляпы. Именно их головные уборы и стали именовать боливаром.
2. Галифе
Кавалерийский генерал Галифе. /Фото: ethnohobo.ru
Еще тридцать лет назад многие носили так называемые брюки-бананы или галифе. Расширяющиеся от талии к до бедра и сужающиеся книзу, первоначально они были частью военной формы и считались, прежде всего, одеждой кавалеристов. И действительно, «генератором» идеи пошива такого необычного кроя штанов был именно великий военачальник второй половины 19 века.
Маркиз Гастон Александр Огюст де Галифе был французским генералом кавалерии, позже – военным министром. Но выдающийся полководец вошел в историю не только своими кампаниями, но и…брюками, которые он придумал и первые носил. Существует две версии, как это произошло. По одной из них, у Галифе после ранения бедра оно было сильно искривлено. И тут его пригласили на бал, где он хотел познакомиться с понравившейся ему барышней. И тогда генерал придумал надеть свободные в верхней части штаны, чтобы скрыть свой недостаток. По другой версии, он просто хотел скрыть свои кривые, как у всех кавалеристов ноги.
3. Доберман
Сборщик налогов вывел породу собак. /Фото: chronton.ru
Порой именами реальных людей называют не только предметы, но и даже животных. На сегодняшний день существует лишь одна порода собак, которая была названа именем своего создателя. Речь идет о доберманах. Причем этим человеком, их первым разводчиком оказался… сборщик налогов.
Фридрих Луис Доберман был человеком спокойным и уравновешенным, но также угрюмым и нелюдимым. Быть может, поэтому он выбирал профессии, не очень популярные в обществе – он собирал налоги, был ночным полицейским и даже подрабатывал на живодерне. По долгу службы он часто носил с собой крупные суммы денег, и герр Доберман хотел завести собаку. Но так как достаточно агрессивной породы он не нашел, то просто решил сам вывести приемлемую для него породу. Так появился доберман.
4. Мартини
Алессандро Мартини дал имя алкогольному напитку. /Фото: mirtesen.ru
В середине 19 века в Италии существовало несколько предприятий по производству игристых вин. Примерно в то же время появился новый крепкий напиток – вермут. Автором его рецептуры был винодел Луиджи Росси. Но в историю этот алкогольный напиток войдет в историю не с именем создателя, а его партнера по предприятию.
По информации Novate.ru, Алессандро Мартини был первым основателем предприятия, занимающегося производством игристых и вин и того самого вермута. Первоначально компания называлась Martini, Sola & Cia, потом именовалась Martini & Rossi, и в конечном итоге превратилась просто в Мартини.
5. Монпансье
Герцогиня превратилась...в конфетку. /Фото: mirtesen.ru
История этих конфет – не единственный случай, когда сладости называют в честь исторической личности. Вряд ли существует человек, который не знает, что торт «Наполеон» назван в честь великого корсиканца Бонапарта. В этом случае, корни также ведут из французского королевского двора. Ведь небольшие конфетки названы именем не кого-нибудь, а целой племянницы короля.
«Великая мадмуазель» Анна Мария Луиза Орлеанская, герцогиня де Монпансье была дочерью брата Людовика XIII и обожала маленькие карамельные конфетки, которые всегда носила собой в небольшой жестяной коробочке. В 19 веке они стали производиться в России, где уже тогда были популярны романы Александра Дюма-отца. Из этих книг и стало известно имя Анны де Монпансье, чье имя в скором времени стало названием для ее любимых конфет.
6. Пралине
Граф Сезар до Плесси-Прален. /Фото: mirtesen.ru
Еще одна сладость была названа в честь еще одного француза. Сезар, граф дю Плесси-Прален, герцог де Шуасье был настоящим сладкоежкой. Однако он все-таки был бы чрезвычайно удивлен, что его имя «подарили» кондитерскому ингредиенту из молотого миндаля в сахаре. Хотя настоящим автором пралине был его повар.
А дело было так. Один из подмастерьев на кухне графа дю Плесси-Прален случайно уронил миндаль. Повар был разъярен и в ярости вылил на эти орехи кипящий сахар. Когда выяснилось, что графу просто нечего подать на десерт, на кухне не придумали ничего лучше, чем подать ему этот миндаль в сахаре. На удивление, дю Плесси-Прален высоко оценил такую задумку. Сегодня пралине претерпело изменения, но все равно остается популярным ингредиентом для десертов.
7. Реглан
Фельдмаршал потерял руку и придумал...рукав. /Фото: stoneforest.ru
Британский военачальник, фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, 1-й барон Реглан был отважным воином, который не жалел себя в бою. В битве при Ватерлоо он потерял руку. Чтобы скрыть этот недостаток, он придумал носить форму с оригинальным покроем рукава, который раскраивается вместе с плечевой частью изделия.
Популярным этот крой стал и в армии, но не столько из уважения к фельдмаршалу, сколько из-за практичности такого рукава. Дело в том, что при стандартном пошиве формы шов у рукава пропускал влагу, что прилично мешало в условиях войны. Пошив, как в форме Реглана исключал протекание воды. Этот крой назвали в честь фельдмаршала, а вскоре он стал популярен и в повседневной одежде.
8. Френч
Британский военачальник Джон Френч. /Фото: wikipedia.org
Еще одна история о том, как военачальник негласно стал законодателем моды. Британский фельдмаршал Джон Френч был Главнокомандующим Британскими экспедиционными силами во Франции. Но активная военная карьера не помешала ему придумать ныне популярный предмет одежды и у офицеров, и у гражданских.
Френч представляет собой куртку, кроем схожую с пиджаком. Он был удлиненный, с четырьмя накладными карманами и хлястиком сзади. Вскоре после создания френч стал популярный среди европейских войск, в том числе среди командования Красной армии, а спустя время «перекочевал» в повседневную мужскую моду.
9. Фрисби
Пекарь стал...летающей тарелкой. /Фото: extreme.nnov.ru
Порой истории присваивания имен новым вещам и предметам бывают даже странными. Ведь удивительно, что игрушку для развлечения, облегченную форму древнего олимпийского снаряда назвали в честь…пекаря. Речь идет о «родственнике» метательного диска – летающей тарелке, названной именем управляющего пекарней Уильяма Фрисби. Эта компания, помимо розничной продажи, активно снабжала хлебобулочными изделиями учебные заведения. Для того, чтобы печенье и пироги дольше сохранялись свежими, их помещали под жестяные крышки разных размеров.
Студенты любили эти изделия, но они также придумали себе развлечение. Вот эти самые крышки они бросали друг другу на манер метательных дисков. Вскоре игра стала настолько популярной, что для нее решили разработать собственное изделие. Тогда плотник Фредерик Моррисон придумал летающую тарелку, ныне любимую игрушку многих детей. Но называют ее по-прежнему в честь пекаря Фрисби.
10. Хулиган
Хулиганы - британская семья дебоширов. /Фото: ochevidets.ru
Поразительно, но в этом случае источником для названия стала целое семейство. А было это так: в начале 19 века недалеко от Лондона проживала весьма эксцентричная семья во главе с Патриком Хулиганом. Отвергнув все законы и принципы морали, они были настоящим криминальным кланом. Разбой, дебош, погромы – от выходок этих родичей страдали даже в Лондоне.
Семейство Хулиган обросли настолько дурной славой, что о них знали уже во всей Англии. Про Патрика Хулигана в конце 19 века даже складывали сатирические песенки. Вскоре фамилия этой семейки закрепилась в лексиконе англичан. С тех пор «хулиганами» называют дебоширов, погромщиков и других нарушителей общественного порядка.
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