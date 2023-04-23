Чего не смог простить научный мир египтологу, феминистке Маргарет Мюррей

Как стать женщиной-археологом в мире, где пока нет женщин-археологов?

Маргарет Мюррей

Флиндерс Питри

Осирион, обнаруженный Маргарет Мюррей

Египтолог Маргарет Мюррей

Два саркофага содержали останки древнеегипетских жрецов. Согласно недавним исследованиям ДНК, они действительно приходились друг другу братьями

Перед ученым сообществом Мюррей снимала покровы с одной из мумий

Раскопки на Мальте Мюррей вела в районе Борг-ин-Надир

97-летняя Маргарет дает интервью BBC

При чем тут ведьмы

Уже будучи известным египтологом и археологом, Мюррей увлеклась английским фольклором и немного сошла, как считалось, с пути науки

Маргарет Мюррей в 75 лет

Мюррей и ее ученицы у Университетского колледжа в Лондоне