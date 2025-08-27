С нами не соску...
Как нанести клей так, чтобы плитка никогда не трескалась



Почему трескается плитка на полу? На самом деле причин может быть много. Но главная заключается в неправильном нанесении клея. Оттого, насколько верно и равномерно был нанесен клеящий состав, напрямую зависит качество отделки. При этом даже опытные граждане склонны допускать в деле укладки ошибки. Некоторые из них критичны.


Шаг первый: подготовка раствора


Сначала готовим плиточный клей. |Фото: luxstroydom.ru.

Сначала готовим плиточный клей. |Фото: luxstroydom.ru.

 

Перед тем, как браться за проведение отделочных работ, необходимо сначала подготовить клеевой раствор. Здесь никаких общих рекомендаций быть не может. Самостоятельно знакомимся с тем рецептом, который указан на упаковке производителем и готовим клей в полном соответствии с ним. Как только состав достигнет нужной консистенции, сразу же переходим ко второй фазе.

Шаг второй: нанесение раствора


Клей наносится равномерно, после чего делаются полосы по всей длине. |Фото: monolit-build.com.ua.

Клей наносится равномерно, после чего делаются полосы по всей длине. |Фото: monolit-build.com.ua.


 

Для нанесения раствора используем зубчатый шпатель. Смысл в том, чтобы сначала нанести клей максимально равномерно по всей поверхности плитки. После этого при помощи шпателя на поверхности клея делаются полосы. Они должны проходить по всей длине клеящего состава. Когда плитка прислонится к стене, то клеящий состав распластается и обеспечит максимально эффективное сцепление. Если все было сделано правильно, то такая плитка даже сможет выдержать удар молотком!

В чем суть проблемы?


Правильное нанесение клея залог хорошей плитки. |Фото: famarket.ru.

Правильное нанесение клея залог хорошей плитки. |Фото: famarket.ru.

 

Суть проблемы с неплотной фиксацией плитки заключается в воздушных карманах, которые неизбежно образуются при неравномерном нанесении состава.
Всякий воздушный карман, заполненная воздухом полость – это потенциально слабое место, которое является уязвимой точкой.
Полосы должны быть ровными и строгими. ¦Фото: designideashome.com.

Полосы должны быть ровными и строгими. ¦Фото: designideashome.com.

 

источник

