С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...
  • Валерий Протасов
    Любопытно! Дурость моды сама себя являет в этом случае.Зачем в старину м...
  • Ирина52
    Из школьной программы исключили предметы, что развивали мозг либо через мелкую моторику (каллиграфия, черчение, домов...5 школьных предме...

Есть ли у моторного масла срок годности, и может ли оно испортиться




Как может испортиться нефтепродукт, в частности моторное мало? Или все-таки на практике все не так просто и очевидно, как может показаться? Наверняка, многие водители хотя бы раз задавались вопросом о том, есть ли у смазочного материала какой-то срок годности. Стоит ли вообще искать какие-либо временные отметки на упаковке и учитывать их при эксплуатации своей любимой «ласточки»?
Самое время разобраться в вопросе.


К распродажам нужно относиться с опаской. |Фото: kerch.fm.

К распродажам нужно относиться с опаской. |Фото: kerch.fm.

 

Срок годности есть не только у сливочного и подсолнечного, но и у моторного масла. Данный момент следует учитывать не только при покупке канистры со смазочными материалом, но и при последующей замене масла, по прошествии некоторого времени с момента покупки. В конце концов красноречивое клеймо с датой производства на этикетке каждой канистры имеется отнюдь не для красоты.
Масло быстро портиться после открывания канистры. |Фото: izmirfirmabilgileri.com.

Масло быстро портиться после открывания канистры. |Фото: izmirfirmabilgileri.com.


 

Как долго может храниться моторное масло? На самом деле не так долго, как может показаться. Срок годности напрямую зависит от того, какая у смазочного продукта основа. Минеральные масла хранятся намного меньше, чем синтетические. При этом материал начинает «стремительно» (по меркам нефтепродуктов) портиться сразу после первого откупоривания канистры контакта с внешней атмосферой. Чаще всего на канистре указан срок годности в 5 лет. Однако, на практике эта цифра ниже. Для минеральных масел она редко превышает 3 года.

 
Моторное масло на разлив - не самая лучшая идея. |Фото: oilset.ru.

Моторное масло на разлив - не самая лучшая идея. |Фото: oilset.ru.

 

Когда выходит установленный срок, масло не перестает в один момент быть смазочным материалом, однако, чем дальше, тем сильнее оно будет терять свои эксплуатационные качества.
Использование такого состава опасно для водителя и окружающих людей. Поэтому следует с повышенной бдительностью относиться ко всевозможным акциям, скидкам и распродажам, на которых магазины пытаются сбыть канистры моторного масла за меньшие деньги. Не исключено, что выставленный смазочный материал вот-вот начнет портиться. Не стоит забывать и о том, что терять свои качества, причем в формированном режиме, смазка продолжает и после того, как оказалась внутри автомобиля.

 
По понятным причинам в двигателе масло портится быстрее всего. ¦ Фото: 7gear.ru.

По понятным причинам в двигателе масло портится быстрее всего. ¦ Фото: 7gear.ru.


 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх