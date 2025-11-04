Есть ли у моторного масла срок годности, и может ли оно испортиться

Как может испортиться нефтепродукт, в частности моторное мало? Или все-таки на практике все не так просто и очевидно, как может показаться? Наверняка, многие водители хотя бы раз задавались вопросом о том, есть ли у смазочного материала какой-то срок годности. Стоит ли вообще искать какие-либо временные отметки на упаковке и учитывать их при эксплуатации своей любимой «ласточки»?
К распродажам нужно относиться с опаской. |Фото: kerch.fm.
Срок годности есть не только у сливочного и подсолнечного, но и у моторного масла. Данный момент следует учитывать не только при покупке канистры со смазочными материалом, но и при последующей замене масла, по прошествии некоторого времени с момента покупки. В конце концов красноречивое клеймо с датой производства на этикетке каждой канистры имеется отнюдь не для красоты.
Масло быстро портиться после открывания канистры. |Фото: izmirfirmabilgileri.com.
Как долго может храниться моторное масло? На самом деле не так долго, как может показаться. Срок годности напрямую зависит от того, какая у смазочного продукта основа. Минеральные масла хранятся намного меньше, чем синтетические. При этом материал начинает «стремительно» (по меркам нефтепродуктов) портиться сразу после первого откупоривания канистры контакта с внешней атмосферой. Чаще всего на канистре указан срок годности в 5 лет. Однако, на практике эта цифра ниже. Для минеральных масел она редко превышает 3 года.
Моторное масло на разлив - не самая лучшая идея. |Фото: oilset.ru.
Когда выходит установленный срок, масло не перестает в один момент быть смазочным материалом, однако, чем дальше, тем сильнее оно будет терять свои эксплуатационные качества.
По понятным причинам в двигателе масло портится быстрее всего. ¦ Фото: 7gear.ru.
