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15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Крепкие браки — редкое явление среди звезд. Но и среди них есть пары, которые несмотря на все трудности идут по жизни рука об руку много лет, воспитывая детей и внуков.

Сегодня мы расскажем о знаменитостях, для которых любовь — это навсегда.

Адриано Челентано и Клаудия Мори


51 год вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

История их горячей любви длится уже полвека и не остывает до сих пор. «Они так долго вместе и все еще любят друг друга!» — с восторгом говорят их друзья.

Кит Ричардс и Патти Хансен


37 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Вот уже 37 лет Кит и Патти живут душа в душу. Вместе они преодолели немало трудностей и всегда находили поддержку друг в друге. Хансен говорит: «Кит спас меня. Его любовь и забота заряжали меня положительной энергией и надеждой, выводили из депрессии».

Оззи Осборн и Шэрон Осборн


37 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Когда Оззи был уволен из группы, Шэрон взяла его карьеру в свои руки, и между ними завязались романтические отношения. Через 3 года они поженились, у них родилось трое детей. Несмотря на трудности, они до сих пор идут рука об руку. «Я люблю ее больше жизни», — признается Оззи.

Сэмюэл Л. Джексон и ЛаТаня Ричардсон


36 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Их брак пережил всевозможные испытания. «Когда ты в браке уже тридцать лет, у тебя, конечно же, есть право сказать: «Да пошло оно все» — и отвалить. Но ты также можешь сказать: «Да пошло оно все, прости меня», — говорит Сэмюэл.

Стинг и Труди Стайлер


34 года вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Они встретились в далеком 1982 году и с тех пор неразлучны. Стинг: «Никогда бы не подумал, что смогу ограничить свою страсть одним человеком. Несравнимо лучше жить, если существует лишь один человек, которого ты любишь и который любит тебя».

Джейми Ли Кёртис и Кристофер Гест


32 года вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Любовь с первого взгляда — это про них. Когда Джейми Ли Кёртис увидела его фотографию в журнале, она сказала своей подруге: «Я выйду замуж за этого парня!» Вскоре они познакомились, и их отношения быстро переросли в брак.

Кевин Бэйкон и Кира Седжвик


28 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Кевин долго ухаживал за Кирой, и она сначала была не в восторге от него, но он не сдавался. В итоге актриса дала ему шанс, и вскоре они поженились. Сейчас у них 2 детей и 28 лет счастливого брака за плечами.

Хью Лори и Джо Грин


27 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Хью Лори и Джо Грин стараются не расставаться ни на минуту, хотя в их семейной жизни бывали непростые времена. «Мы с Джо прекрасно дополняем друг друга. И я чувствую, что с годами мы становимся все ближе друг к другу», — говорит Лори.

Лиза Кудроу и Мишель Штерн


21 год вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Они познакомились еще 1987 году, но Лиза не восприняла его всерьез. Спустя несколько лет на съемках сериала «Друзья» они столкнулись вновь, у них завязался роман, и вскоре состоялась свадьба. У пары есть сын и 21 год счастливой семейной жизни.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер


21 год вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Они начали встречаться в 1995, спустя 3 года Кроуфорд сама сделала Герберу предложение. Итог: 17 лет брака и 2 детей. Синди говорит: «Это первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем рекомендую такой вариант. Крепче основы для брака вы не найдете».

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший


19 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Эта пара старается все время проводить вместе и редко появляется на публике. «Мы хотим оградить от посторонних глаз наш нежный союз, — говорит Фредди. — Именно поэтому у нас так прекрасно складываются отношения».

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун


18 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

В 1998 году к Белуши пришло долгожданное семейное счастье: он женился на Дженнифер Слоун, и этот брак стал по-настоящему крепким. У них родилось двое детей. Джеймс Белуши говорит: «Жена научила меня главному — любить».

Бен Стиллер и Кристин Тейлор


17 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Они встретились на вечеринке и сразу поняли, что это судьба. С тех пор прошло 17 лет, они вместе снялись в ряде картин и завели 2 детей. «Дело в том, что я, наивный романтик, всегда ждал принцессу на белом коне и был уверен, что встречу ее,«— признается Бен Стиллер.

Бейонсе и Джей-Зи


14 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Они познакомились в 2002 и долгое время скрывали свой роман от общественности. Пара на редкость сдержанна в разговорах о личной жизни. Наверно, это и есть рецепт долгих и счастливых отношений — не пускать туда посторонних.

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин


13 лет вместе

15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Они проделали долгий путь к счастью, но все-таки нашли друг друга. Встреча со Сьюзан стала настоящим спасением для Роберта. Ради любви к ней он окончательно избавился от всех зависимостей. Дауни-младший: «Две недели без жены? Это слишком долго!»

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