15 звездных пар, которые доказали, что любовь может длиться всю жизнь

Крепкие браки — редкое явление среди звезд. Но и среди них есть пары, которые несмотря на все трудности идут по жизни рука об руку много лет, воспитывая детей и внуков.



Сегодня мы расскажем о знаменитостях, для которых любовь — это навсегда.



Адриано Челентано и Клаудия Мори

Кит Ричардс и Патти Хансен

Оззи Осборн и Шэрон Осборн

Сэмюэл Л. Джексон и ЛаТаня Ричардсон

Стинг и Труди Стайлер

Джейми Ли Кёртис и Кристофер Гест

Кевин Бэйкон и Кира Седжвик

Хью Лори и Джо Грин

Лиза Кудроу и Мишель Штерн

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун

Бен Стиллер и Кристин Тейлор

Бейонсе и Джей-Зи

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин