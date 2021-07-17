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Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Мне казалось, что я совсем плохо помню 1981 год, гораздо хуже, чем 1979-й или 1980-й. Не было никаких ярких событий, за которые можно было бы «зацепиться». Но посмотрел эти снимки, и образы, впечатления того времени стали воскресать, всплывать из глубин памяти.

В целом 1981 год – это апогей «застоя», последняя стадия окостенения советской политической системы. Общее «детское» воспоминание о начале 1980-х – серость и холод. Но было одно яркое пятно, которое согревало всё – это отдых «на юге», то есть на Черноморском побережье. В начале 1980-х туда ездили миллионы советских граждан. Большинство из них добиралось поездами.

Далее снимки из фоторепортажа 1981 года Питера Марлоу (агентство Магнум):

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

19 декабря Леониду Ильичу вручили четвёртую звезду Героя Советского Союза.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Отдыхающие в поезде на Сочинском вокзале.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Пионеры на сочинском вокзале.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Одесский пляж.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Морские прогулки. Сочи.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Экскурсии в открытых автобусах. Сочи.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Игра в шахматы и шашкиа на приморском бульваре в Сочи.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Шоу в сочинском «ночном клубе».

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Приморский бульвар в Сочи.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Комната кривых зеркал в Сочи.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Игровые автоматы и тир. Сочи.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Уличных лоток с мороженым. Сочи.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Бочковой квас.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Урок «Диско» в пионер лагере «Красное знамя» под Одессой.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Ветеран рассказывает о войне детям в пионерлагере «Красное знамя» под Одессой.


Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Магазин одежды в Одессе.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

На Белорусском вокзале в Москве.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Харьков

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Киевский Крещатик.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Площадь Дзержинского. Лубянка.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Московская улица.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Одесса в дождливый день.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Иноземный аттракцион на ВДНХ в Москве.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Народ отдыхает после серных ванн в Мацесте.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

На лавочке в Риге.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Лечение кислородом в санатории близ Риги.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Якутск.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Детская поликлиника в Новороссийске.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Софийская площадь в Киеве.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Очередь за Пепси-Колой.

Советская жизнь на фотографиях 1981 года

Член Рижского охотничьего клуба.

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