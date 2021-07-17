Советская жизнь на фотографиях 1981 года
Мне казалось, что я совсем плохо помню 1981 год, гораздо хуже, чем 1979-й или 1980-й. Не было никаких ярких событий, за которые можно было бы «зацепиться». Но посмотрел эти снимки, и образы, впечатления того времени стали воскресать, всплывать из глубин памяти.
В целом 1981 год – это апогей «застоя», последняя стадия окостенения советской политической системы. Общее «детское» воспоминание о начале 1980-х – серость и холод. Но было одно яркое пятно, которое согревало всё – это отдых «на юге», то есть на Черноморском побережье. В начале 1980-х туда ездили миллионы советских граждан. Большинство из них добиралось поездами.
Далее снимки из фоторепортажа 1981 года Питера Марлоу (агентство Магнум):
19 декабря Леониду Ильичу вручили четвёртую звезду Героя Советского Союза.
Отдыхающие в поезде на Сочинском вокзале.
Пионеры на сочинском вокзале.
Одесский пляж.
Морские прогулки. Сочи.
Экскурсии в открытых автобусах. Сочи.
Игра в шахматы и шашкиа на приморском бульваре в Сочи.
Шоу в сочинском «ночном клубе».
Приморский бульвар в Сочи.
Комната кривых зеркал в Сочи.
Игровые автоматы и тир. Сочи.
Уличных лоток с мороженым. Сочи.
Бочковой квас.
Урок «Диско» в пионер лагере «Красное знамя» под Одессой.
Ветеран рассказывает о войне детям в пионерлагере «Красное знамя» под Одессой.
Магазин одежды в Одессе.
На Белорусском вокзале в Москве.
Харьков
Киевский Крещатик.
Площадь Дзержинского. Лубянка.
Московская улица.
Одесса в дождливый день.
Иноземный аттракцион на ВДНХ в Москве.
Народ отдыхает после серных ванн в Мацесте.
На лавочке в Риге.
Лечение кислородом в санатории близ Риги.
Якутск.
Детская поликлиника в Новороссийске.
Софийская площадь в Киеве.
Очередь за Пепси-Колой.
Член Рижского охотничьего клуба.
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