Что приготовить из крабовых палочек: 5 аппетитных рецептов для всей семьи

Крабовые палочки представляют собой один из самых бюджетных ингредиентов, который можно приобрести в любом магазине. Однако вовсе не обязательно делать с ними стандартный салат или употреблять, как закуску. С ними запросто можно приготовить суп и несколько вторых вкуснейших блюд, которые понравятся каждому члену семьи.
1. Суп
Суп с крабовыми палочками. \ Фото: pinterest.com.
После новогодних праздников хочется чего-то лёгкого, но при этом вкусного. Ведь душа до сих пор требует продолжения банкета. Собственно говоря, почему бы и нет? Тем более, когда в меню вкуснейший суп из крабовых палочек, который будет съеден с удовольствием за считанные минуты.
Ингредиенты:
• Крабовые палочки – 1 упаковка (200 г);
• Картошка среднего размера – 4 шт;
• Морковка небольшая – 1 шт;
• Лук белый – 1 шт;
• Лук зелёный – 3-4 стебля;
• Петрушка свежая – 4-5 веточек;
• Укроп свежий – 2-3 стебля;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Пряные и сушёные травы – по вкусу.
Очень вкусный суп с добавлением крабовых палочек. \ Фото: mastercook.com.
Способ приготовления:
• Крабовые палочки при необходимости разморозить;
• После нарезать кружками толщиной около пяти миллиметров;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Отправить в кастрюлю с водой;
• Довести до кипения;
• Варить на среднем огне под крышкой;
• Лук очистить;
• Мелко нашинковать;
• Обжарить одну-две минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на среднюю тёрку;
• Отправить к луку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около семи-восьми минут;
• Затем добавить в кастрюлю с картошкой;
• Приправить солью и молотыми перцами;
• Довести до кипения и готовить около десяти минут;
• Затем добавить нарезанные крабовые палочки;
• Сдобрить сушёными и пряными травами;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Отправить в кастрюлю;
• Проварить три-пять минут;
• Подать суп к столу;
• При желании можно добавить ломтик лимона.
2. Фаршированные
Фаршированные крабовые палочки. \ Фото: google.com.
Фаршированные крабовые палочки – закуска, которая первой разлетается со стола, не оставляя после себя и следа. Это блюдо настолько универсально, что его запросто можно подавать как самостоятельное, так и с любым гарниром, будь то спагетти, картофель, рис или овощной салат. А ещё оно отлично сочетается с шампанским и вином, так что понравится и всем тем, кто хочется собраться компанией.
Ингредиенты:
• Крабовые палочки – 1 упаковка (200 г);
• Сыр твёрдых сортов – 150 г;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Помидоры черри – 8-10 шт;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молоты перцев – по вкусу;
• Яйца – 2 шт;
• Сухари для панировки;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Петрушка свежая – 5-6 стеблей;
• Кинза свежая – 3-4 веточки.
Крабовые палочки с начинкой. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Крабовые палочки при необходимости разморозить;
• Затем аккуратно развернуть так, чтобы получились пластины;
• Сыр натереть на средней тёрке;
• Сдобрить солью и перцем по вкусу;
• Томаты нарезать тонкой соломкой или кружками;
• Обжарить две-три минуты на сухой сковородке;
• Выложить на тарелку;
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Часть добавить в миску с сыром;
• Вторую часть оставить для подачи;
• Аккуратно перемешать сырную массу;
• Получившую смесь равномерно распределить по крабовым пластинкам, сверху выложить немного обжаренных помидоров;
• Сформировать рулетики;
• В миске смешать яйца с щепоткой соли и перцем;
• Каждый крабовый рулетик обмакнуть в яичной смеси, затем в сухарях для панировки, и вновь в яйце;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до румяной корочки со всех сторон;
• Готовые фаршированные крабовые палочки выложить на бумажные полотенца;
• Перед подачей переложить на блюдо и посыпать остатками свежей зелени.
3. Спагетти
Спагетти с крабовыми палочками. \ Фото: anaffairfromtheheart.com.
Спагетти (можно заменить любыми макаронами твёрдых сортов) с крабовыми палочками – блюдо, которое однозначно захочется готовить с поводом и без. Оно получается невероятное нежное, лёгкое, ароматное и мега вкусное.
Ингредиенты:
• Спагетти – 100 г;
• Крабовые палочки – 150 г;
• Чеснок – 3 зубка;
• Помидоры среднего размера – 2 шт;
• Масло сливочное – 1 ч.л;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Сметана – 4 ч.л;
• Мука – 0,5 ч.л;
• Сушёные травы – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Петрушка свежая – 3-5 стеблей;
• Кинза свежая – 3-5 стеблей.
Паста с крабовыми палочками и томатами. \ Фото: brooklynfarmgirl.com.
Способ приготовления:
• Спагетти отварить в слегка подсоленной воде до готовности;
• Откинуть на дуршлаг;
• Крабовые палочки при необходимости разморозить;
• Затем нарезать кружками;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс;
• Обжарить одну-две минуты на сливочном масле;
• Приправить солью, перцем чили, паприкой, сушеными травами и мукой;
• Аккуратно перемешать;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Нарезать полукольцами или соломкой;
• Выложить в сковороду к остальным ингредиентам;
• Перемешать и готовить три-четыре минуты;
• Затем добавить нарезанные крабовые палочки;
• Ещё раз аккуратно перемешать;
• Готовить две-три минуты;
• В сковороду выложить отваренные спагетти;
• Всё перемешать и прогреть около двух минут;
• Получившуюся пасту выложить на тарелки;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой, кинзой и тёртым сыром.
4. Паштет
Паштет из крабовых палочек. \ Фото: google.com.
Ещё одно блюдо, которое отлично подойдёт в качестве закуски или на перекус – крабовый паштет. Подавайте с тостами, гренками, вафлями или же круассанами и наслаждайтесь ярким насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
• Жирный творог – 200 г;
• Палочки крабовые – 1 упаковка (200 г);
• Огурцы свежие длинные – 1 шт;
• Чеснок – 3-4 зубчика;
• Майонез – 4 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Молотый чёрный и красный перец – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 маленький пучок.
Лёгкий, нежный и воздушный паштет. \ Фото: brit.co.
Способ приготовления:
• Крабовые палочки натереть на самую крупную тёрку;
• Огурцы вымыть;
• Просушить и также натереть на самую крупную тёрку;
• Слегка сдобрить солью и перцем;
• Лишнюю влагу отжать;
• А натёртую мякоть выложить в миску с крабовыми палочками;
• Чеснок очистить и пропустить через пресс;
• Добавить творог;
• Заправить майонезом;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Выложить миску к остальным ингредиентам;
• При необходимости приправить солью и перцем;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившийся паштет выложить в стеклянную банку;
• Хранить в холодильнике не более трёх дней.
5. Фаршированный картофель
Фаршированный картофель. \ Фото: nytimes.com.
Фаршированный картофель – это то, перед чем порой так сложно устоять. Да и стоит ли вообще себе отказывать в удовольствии? Вкусная еда и приятная компания – то, что делает жизнь чуточку ярче.
Ингредиенты:
• Картошка крупная равномерного размера – 5 шт;
• Палочки крабовые – 150 г;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Паприка копчёная – по вкусу;
• Чеснок сушёный – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Масло оливковое;
• Петрушка свежая – несколько веточек.
Фаршированный картофель с нежной начинкой. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Картошку хорошенько вымыть под тёплой протонной водой;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Разрезать вдоль на две равные части;
• При помощи ножа или острой ложки сформировать лодочки;
• Картофельную мякоть отложить на тарелку;
• Картофельные половинки натереть хорошенько солью, смесью перцев, хлопьями чили, сушёным чесноком и копчёной паприкой;
• Сбрызнуть с двух сторон оливковым маслом;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на пятнадцать минут;
• Картофельную мякоть измельчить и обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Крабовые палочки мелко нарезать или натереть на крупной тёрке;
• Смешать с картофельной мякотью;
• Петрушку вымыть;
• Просушить и измельчить;
• Добавить в миску к картофельной смеси;
• Заправить майонезом;
• Аккуратно перемешать;
• Получившейся массой нафаршировать картофельные половинки;
• Сверху щедро посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на шесть-семь минут;
• Подавать к столу с помидорами, листьями салата или с любимым соусом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии