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Охотники на обезьян: как сегодня живет первобытное племя ваорани


Первобытное племя ваорани - дикие охотники на обезьян

Первобытное племя ваорани - дикие охотники на обезьян

Образ жизни дикого племени ваорани может шокировать современного человека. Этот индейский народ до сих пор кочует по лесам Амазонии, занимается собирательством и охотой. Для охоты на обезьян они используют специальные трубки, стреляющие отравленными дротиками. Большую часть времени ваорани проводят на деревьях, из-за этого у них развивается плоскостопие и происходит деформация ступней.

Охотник племени ваорани

Охотник племени ваорани

Популяция ваорани насчитывает всего 4 тысячи человек. Живет этот кочевой народ в дождевых лесах Амазонии на территории восточного Эквадора. Ваорани – отличные охотники, они используют специальные трубки, стреляющие отравленными дротиками. Основу их рациона составляет мясо обезьян, также они употребляют в пищу диких кабанов, туканов, растения и травы, собранные женщинами.
Дети наблюдают, как их мать готовит обед

Дети наблюдают, как их мать готовит обед

 
Пит Оксфорд с индейцами из племени ваорани

Пит Оксфорд с индейцами из племени ваорани

Снимки представителей народа ваорани были сделаны британским фотографом Питом Оксфордом. Сегодня это племя обосновалось на территории национального парка Ясуни, резервация находится в их собственности, правительство Эквадора не имеет на нее прав. Пит Оксфорд в интервью для СМИ рассказал, что самый интересный опыт для него – знакомство с такими дикими племенами, с людьми, которые абсолютно не похожи на нас.
В этом племени Пит чувствует себя иноземцем, а не наоборот, и это неоценимый опыт. Конечно же, в экспедиции Оксфорда не обошлось без курьезов: местные жители предложили путешественнику остановиться в их жилище, но он вынужден был отказаться и использовать свою палатку. Вход в нее был закрыт на замок, так как ваорани приглянулись кабели от техники Пита, индейцы были уверены, что такой «веревкой» можно запросто связать добычу.
Охотник с трубкой, стреляющей дротиками

Охотник с трубкой, стреляющей дротиками

 
Охотник на дереве

Охотник на дереве

В племени ваорани все знают друг друга. Роли в этом сообществе четко распределены: мужчины занимаются охотой, женщины – воспитанием детей. В целом, ваорани далеки от цивилизации, но время от времени их посещают туристы, и индейцы научились извлекать из этого выгоду. Они делают бусы из перьев птиц и продают их туристам. Что касается украшений, ваорани предпочитают минимализм. Для них характерно носить в ушах тоннели из дерева или кости. Деформированные мочки можно увидеть как у женщин, так и у мужчин.
Женщина с тоннелем в ушах

Женщина с тоннелем в ушах

 
Племя ваорани

Племя ваорани

 
Мужчина с попугаем ара

Мужчина с попугаем ара

 
Традиционное жилище ваорани

Традиционное жилище ваорани

 
Женщины и дети несут добычу

Женщины и дети несут добычу

 
Деформированные ступни

Деформированные ступни

 
Приготовление еды

Приготовление еды

 
Мужчина занят изготовлением украшений для продажи туристам

Мужчина занят изготовлением украшений для продажи туристам

 
Добыча

Добыча

 
Охотник с добычей

Охотник с добычей

 
Охотник племени ваорани

Охотник племени ваорани

 

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Охотники на обезьян: как сегодня живет первобытное племя ваорани

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Охотники на обезьян: как сегодня живет первобытное племя ваораниПодписаться на мой Instagram
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