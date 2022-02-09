Охотники на обезьян: как сегодня живет первобытное племя ваорани

Первобытное племя ваорани - дикие охотники на обезьян
Образ жизни дикого племени ваорани может шокировать современного человека. Этот индейский народ до сих пор кочует по лесам Амазонии, занимается собирательством и охотой. Для охоты на обезьян они используют специальные трубки, стреляющие отравленными дротиками. Большую часть времени ваорани проводят на деревьях, из-за этого у них развивается плоскостопие и происходит деформация ступней.
Охотник племени ваорани
Популяция ваорани насчитывает всего 4 тысячи человек. Живет этот кочевой народ в дождевых лесах Амазонии на территории восточного Эквадора. Ваорани – отличные охотники, они используют специальные трубки, стреляющие отравленными дротиками. Основу их рациона составляет мясо обезьян, также они употребляют в пищу диких кабанов, туканов, растения и травы, собранные женщинами.
Дети наблюдают, как их мать готовит обед
Пит Оксфорд с индейцами из племени ваорани
Снимки представителей народа ваорани были сделаны британским фотографом Питом Оксфордом. Сегодня это племя обосновалось на территории национального парка Ясуни, резервация находится в их собственности, правительство Эквадора не имеет на нее прав. Пит Оксфорд в интервью для СМИ рассказал, что самый интересный опыт для него – знакомство с такими дикими племенами, с людьми, которые абсолютно не похожи на нас. В этом племени Пит чувствует себя иноземцем, а не наоборот, и это неоценимый опыт. Конечно же, в экспедиции Оксфорда не обошлось без курьезов: местные жители предложили путешественнику остановиться в их жилище, но он вынужден был отказаться и использовать свою палатку. Вход в нее был закрыт на замок, так как ваорани приглянулись кабели от техники Пита, индейцы были уверены, что такой «веревкой» можно запросто связать добычу.
Охотник с трубкой, стреляющей дротиками
Охотник на дереве
В племени ваорани все знают друг друга. Роли в этом сообществе четко распределены: мужчины занимаются охотой, женщины – воспитанием детей. В целом, ваорани далеки от цивилизации, но время от времени их посещают туристы, и индейцы научились извлекать из этого выгоду. Они делают бусы из перьев птиц и продают их туристам. Что касается украшений, ваорани предпочитают минимализм. Для них характерно носить в ушах тоннели из дерева или кости. Деформированные мочки можно увидеть как у женщин, так и у мужчин.
Женщина с тоннелем в ушах
Племя ваорани
Мужчина с попугаем ара
Традиционное жилище ваорани
Женщины и дети несут добычу
Деформированные ступни
Приготовление еды
Мужчина занят изготовлением украшений для продажи туристам
Добыча
Охотник с добычей
Охотник племени ваорани
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