Советское мороженое, и другие ГОСТовские продукты, которые в реальности не были эталоном качества

1. Торт «Полено» и пирожное «Картошка

Не так качественен был тортик, равно как и знаменитое пирожное. /Фото: back-in-ussr.com

2. «Птичье молоко»

В самом дорогом торте СССР заменяли продукты на более дешёвые. /Фото: sm-news.ru

3. Советское мороженое

Даже легендарное мороженое оказалось не таким качественным. /Фото: bigpicture.ru

4. Сосиски

Сосиски могли быть с сюрпризом. /Фото: homsk.com

5. Маргарин и масло «Бутербродное»

С маргарином всё было совсем печально. /Фото: kulinaria1955.ru, artlebedev.ru

6. Советские колбасы

С колбасой тоже было не всё так однозначно. /Фото: uznayvse.ru