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Дизайн для маленькой ванной: 16 оригинальных идей

Дизайн для маленькой ванной: 16 оригинальных идей

Ванная комната небольшой площади — не редкость в современных квартирах. 

Как с пользой использовать каждый сантиметр пространства?

Как визуально сделать ванную больше и просторнее? Об этом в нашем обзоре.

Дизайн для маленькой ванной: 16 оригинальных идей

1.Вертикальная контрастная отделка

Вертикальная контрастная отделка. /Фото: pbs.twimg.com

Вертикальная контрастная отделка. 

Плитка с графическим черно-белым рисунком — отличное решение для маленькой ванной. Используя вертикальную отделку, которая начинается на полу, а заканчивается на стене, можно визуально расширить пространство и добавить текстуру и глубину. Достойным завершением оформления станут стеклянные полки и белый настенный унитаз.

2. Белый цвет

Белый цвет. /Фото: pinnen.info

Белый цвет. 

Отделочная плитка белого цвета сделает ванную комнату просторной и светлой. Чистые линии и классическая цветовая гамма — это изящно и стильно. Гармонично в таком оформлении будет смотреться темно-коричневая тумбочка под раковиной. Это придаст особенный шарм ванной в белоснежном оттенке.

3. Контраст светлого и темного

Контраст светлого и темного. /Фото: blog-sweeten-com.exactdn.com

Контраст светлого и темного. 

Обычно отделка плиткой с рисунком от пола до потолка выглядит громоздко и угнетающе. Для добавления визуального эффекта оформите ванную в одном ключевом цвете. Это может быть темно-синий оттенок настенных панелей. Оставшуюся часть стены и потолок желательно декорировать обоями светлых оттенков с рисунком темно-синего цвета.

Плитка на полу также может быть светлой с геометрическим узором, где присутствует доминирующий оттенок.

4. Современный минимализм

Современный минимализм. /Фото: i.pinimg.com

Современный минимализм. 

Минимализм — это модный и актуальный тренд. Даже ванную небольшой площади можно превратить в стильное и модное помещение. Гармоничное сочетание тонированной серой плитки на полу и на стене со светлой отделкой на другой стене сделают пространство просторным. Современная модель плавающей раковины, подвесного унитаза и зеркала с встроенным диодным освещением удачно дополнят выбранный стиль.

5. Зеркала на стенах

Зеркала на стенах. /Фото: i.pinimg.com

Зеркала на стенах. 

Добавление зеркальной поверхности визуально увеличивает ванную небольшой площади. Зеркала можно использовать как на дверцах шкафов, так и на двери душевой кабины. Освещение под шкафом и черная напольная плитка гармонично дополняют общий дизайн зеркальной ванной.

6. Яркий акцент

Яркий акцент в виде двери душевой изумрудного цвета. /Фото: img.home-mo.com

Яркий акцент в виде двери душевой изумрудного цвета. 

В качестве яркого акцента может быть использована как одна из стен ванной, так и дверь душевой кабины. Остальную отделку желательно выполнить в белом цвете. Белый цвет позволяет ярче проявиться выбранному оттенку.

7. Обои с ярким принтом

Темные обои с принтом — необычное решение для маленькой ванной. /Фото: blog.sweeten.com

Темные обои с принтом — необычное решение для маленькой ванной.

Бытует мнение, что обои с крупным и ярким рисунком не подходят для помещений небольшой площади. Это не совсем верно. Главное — правильное расположение выразительной отделки. 

Полезный совет: Расположите обои на потолке и половине стены. Нижнюю часть стены можно оформить в светлой гамме. И тогда темный цвет обоев сможет отвлечь внимание от размеров комнаты и сфокусировать его на интересных элементах дизайна.

8. Раздвижная дверь

Раздвижная дверь. /Фото: i.pinimg.com

Раздвижная дверь. 

Раздвижные двери — идеальное решение для увеличения дополнительного пространства в ванной. Особенно это актуально для квартир с небольшой площадью, где каждый сантиметр на учете. Раздвижные двери можно оформить зеркалами или оригинальной отделкой, что придаст интерьеру дополнительный шик.

9. Яркая графика

Яркая графика. /Фото: 4.bp.blogspot.com

Яркая графика.

Смелая настенная графика в виде ярких диагональных полос освежит и украсит интерьер ванной. Стильным дополнением к этому могут стать клетчатая ванна и ярко-голубая раковина. Такой дизайн — отличное решение для создания игривой городской эстетики.

10. Пастельные оттенки

Пастельные оттенки. /Фото: i.pinimg.com

Пастельные оттенки. 

Отделка в нейтральной цветовой гамме — еще один вариант дизайна маленькой ванной. Преобладание светло-бежевых и белых оттенков создает ощущение простора и свежести. Не стоит забывать об основных элементах. Тонкая раковина и настенные стеллажи — отлично впишутся в общий дизайн и атмосферу.

11. Угловые стеллажи

Угловые стеллажи. /Фото: blog-sweeten-com.exactdn.com

Угловые стеллажи. 

Очень часто пространство за дверью не используется. Оформите «гуляющую» площадь стеллажами, и у вас появится дополнительное место для хранения банных аксессуаров и полотенец.

12. Верхнее хранение

Верхнее хранение. /Фото: blog.sweeten.com

Верхнее хранение.

Если у вас небольшая ванная с высокими потолками — используйте все свободное пространство под потолком. Стеклянные полки, расположенные на стенах, не только визуально расширят пространство, но и станут удобным хранением для банных аксессуаров. Для создания стильного эффекта можно добавить яркий декор.

13. Ванна вместо душевой кабины

Ванна вместо душевой кабины. /Фото: alanlegum.com

Ванна вместо душевой кабины.

Кто сказал, что в маленькую ванную комнату невозможно поставить полноценную ванну? Благодаря минималистическому дизайну ванна будет смотреться уместно и гармонично. Для отделки помещения желательно использовать три классических цвета: коричневый, черный и белый. Максимально использовать пространство помогут встроенные стеллажи.

14. Акцент на детали

Акцент на детали. /Фото: i.pinimg.com

Акцент на детали. 

Отвлечь внимание от размеров ванной помогут оригинальные и яркие элементы дизайна. Это может быть как мозаичное оформление окна, стильная ваза, так и неординарное плиточное покрытие пола. Нейтральная цветовая гамма позволяет помещению не выглядеть подавляющим.

15. Шиферные плиточные полы

Шиферные плиточные полы. /Фото: images.squarespace-cdn.com

Шиферные плиточные полы. 

Ванная комната может быть оформлена в светлом оттенке. «Изюминкой» такого минималистичного дизайна станет пол темного цвета, выполненный из шиферной плитки. Дополнит дизайн стеклянная дверь в душевую кабину.

16. Сочетание черного и белого

Умелое сочетание черного и белого цвета создают стильный и оригинальный дизайн. /Фото: i.pinimg.com

Умелое сочетание черного и белого цвета создают стильный и оригинальный дизайн. 

Смелое сочетание черного верха и белого низа создает визуальное увеличение пространства. Оригинальность дизайну добавляет напольная плитка, а также яркий контраст белой и черной настенной плитки. Белое и черное — это не скучно, а оригинально и модно.

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