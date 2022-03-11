Интересные варианты качелей своими руками из подручных материалов

Не стоит думать, что качели своими руками из подручных материалов нужно ставить только на потеху детям.
Даже взрослые любят посидеть на них, особенно если последние стильно выглядят и удобны.
В этой статье мы покажем наиболее интересные идеи. Вы узнаете какими необычными и оригинальными могут быть эти конструкции.
Бывают самодельные качели так и дышащие креативностью — к примеру, как вам нравится идея конструкции из старого автомобиля? Думается, что подобного рода дизайнерских решений найти можно немало — и мы подготовили для вас наиболее интересные.
Данная статья больше рассчитана на то, чтобы поделиться с вами идеями и советами, чем на технические мастер-классы.
Классификация по форме и материалу
Обычно качели бывают следующих форм, которые в том или ином варианте дублируют друг друга:
- на А-образных опорах;
- переносные качели-гамак на цепях;
- на П-образной раме со скамьей;
- качели-шезлонг.
Данный гайд предназначается для обучению установке качелей из нестандартных материалов. Мы рассмотрим интересные идеи качелей из:
- покрышек;
- старых стульев;
- скейтбордов;
- обруча;
- брезента;
- ткани;
- и другие необычные варианты.
Общие советы при сооружении самодельных качелей
Существует немало вариантов установки качелей.Чаще всего предлагаются уже готовые варианты, однако если вы хотите сделать качели из подручных материалов своими руками, то вам пригодятся некоторые советы — и мы готовы вам немного рассказать о самом важном.
Во-первых, не пренебрегайте чертежами. Чертежи способны существенно ускорить процесс постройки, облегчить его и, что важно, помогут не допустить ошибки во время строительства.
Во-вторых, тщательно выбирайте материалы и отнеситесь к их выбору внимательно. Почему это важно объяснять долго не нужно — самодельные качели всегда считались в меру травмоопасной конструкцией, и небрежное отношение к сырью, которое чуть позже может привести к поломке, никаким образом не могут помочь. Обратите внимание, что разные материалы рассчитаны на разный вес (к примеру, качели из ткани логично выдерживают меньшее количество людей, чем из металла). Мы бы рекомендовали обратить внимание на ткани — их значительно недооценивают при создании качелей, при этом модели из ткани отличаются и стильным видом, и легкостью в уходе (единственное, о чем не нужно забывать — периодически стирать ткань).
В-третьих, серьезно стоит отнестись и к продумыванию формы качелей. Не рекомендуется, к примеру, устанавливать высокие конструкции в том случае, если она предназначена для ребенка. Нежелательно устанавливать громоздкие постройки, если не желаете укладывать фундамент. И, конечно, самое важное — перед тем как вешать на дерево, убедитесь в том, что ветка достаточно крепкая.
Качели из покрышек своими руками
Качели из колеса стали почти классикой — идея, взращенная американскими фильмами, где у каждой семьи во дворе висела такая конструкция, нашла свое отражение во многих сердцах. Хотите узнать как сделать качели из покрышек своими руками? Сейчас мы пройдемся по всем основным пунктам, которые помогут вам правильно выбрать резину, а также предложим три наиболее интересных варианта.
Достоинства и недостатки качелей из колеса
Основные достоинства качелей из шин:
- легко и быстро установить;
- нет проблем с эксплуатацией;
- бюджетность варианта;
- подходит как для подвижных игр, так и для отдыха.
Однако на основной недостаток тоже следует обратить внимание – качели из шин не так привлекательны внешне как, например, из бруса. Однако достоинства, все же, перевешивают данный недостаток.
Выбор и подготовка резины
Материал выбирать нужно внимательно. Перед тем как собрать качели обратите внимание на производителя резины — конструкцию лучше делать из резины иностранных производителей. Секрет в том, что отечественные колеса слишком твердые, и сидеть на них не очень удобно. Диаметр колеса должен быть умеренным, все зависит от того, какую форму качелей вы выберете.
Желательно использовать зимнюю резину — она мягче и более удобна для сидения.
Подготовка резины начинается, в первую очередь, с ее промывки. Считается достаточным помыть с мылом или чистящим средством. Если вы будете использовать моющее средство, выталкивающее грязь из пор резины, то это будет намного эффективнее.
Три варианта самодельных качелей из шин
Каждая из нижеперечисленных конструкций способна украсить участок и подарить детям и взрослым большое количество позитивных эмоций:
- вертикальные на веревке;
- балансир из покрышки в основе;
- горизонтальные на веревке.
Проект может быть и собственным, авторским — мы же даем вам интересные по нашему мнению идеи.
Вертикальные качели из шин на цепи
Вам понадобятся:
- покрышка;
- рым-болты;
- цепь/веревка
- карабин;
- опора (дерево либо стойка).
Для начала разровняйте площадку под будущие качели из подручных материалов. Это обезопасит ребенка в случае, если он захочет резко спрыгнуть. Далее следуйте этой простой инструкции:
- Возьмите покрышку и ввинтите в нее рым-болты с одной стороны (желательно с двух сторон)
- К крюкам рым-болтов привяжите веревки или присоедините цепи (их нужно крепить карабинами).
- Подвесьте на нужную вам высоту (ориентируйтесь на рост ребенка). В качестве подвеса можно использовать заранее заготовленную А-образную конструкцию, либо дерево. Рассказывать как сделать опору мы не будем, т.к. уже рассказывали об этом в других статьях раздела.
Чтобы попадающая внутрь качелей вода могла вытекать, просверлите в нижней части колеса дренажные отверстия.
Балансир из покрышки
Есть вариант сделать из покрышки качели для двоих — так называемый балансир. Для этого вам пригодятся:
- покрышка;
- доски;
- саморезы;
- молоток.
Как сделать качели из покрышки?
- Разрежьте покрышку на две части — у вас получится две половинки, каждую из которых можно использовать.
- К половинке шины прикручиваете саморезами отшлифованную прежде доску.
- С обеих сторон доски проделываете отверстия и вдеваете туда кусок толстой веревки — это будут ручки.
Горизонтальные качели из покрышек
Качели из старых автопокрышек своими руками можно сделать и горизонтально — получится удобное раскачивающееся сиденье, на котором приятно отдохнуть не только детям, но и взрослым. Для этого вам понадобятся:
- покрышка;
- рым-болты;
- цепи либо толстая веревка;
- стойка.
Последовательность действий:
- На выбранной шине с помощью рым-болтов создаются крепления для веревки (ввинчивать их нужно на плоской боковине по два болта с двух сторон). Важно просчитать места, где вы будете ввинчивать рым-болты — иначе конструкция может перекоситься.
- Подсоедините к крюкам либо цепь, либо веревку.
- Подвешиваем готовую конструкцию на дерево или заранее собранный каркас.
Также вы можете поэкспериментировать с диаметрами колес. Изначально мы рекомендовали бы выбирать колеса средних размеров, однако, из маленьких колес вы также сможете создать интересную конструкцию — кроме того, если качаться вам наскучит, их всегда можно переделать в цветочные кашпо, которые будут смотреться не менее эффектно.
Качели из старых стульев
Этот вариант — наверное, самый простой из всех, что можно представить, если речь идет о аттракционах с хорошим сиденьем.
Нужно найти старый стул. Проблем с этим не возникнет — стулья на участках есть у каждого. Небольшой совет — если у вас есть стул с откидной спинкой, которая устанавливается на 120 градусов, то лучше всего использовать его — будет удобней сидеть. Также вам потребуются рым-болты и цепи или веревки.
Учтите, что крепиться цепи могут и сварочным методом (к примеру, если ножки стула выполнены из металла).
Чтобы установить такие простые качели своими руками, нужно выполнять следующие действия:
В старый стул с двух сторон ввинчиваются рым-болты — по два с каждой стороны.
Через крюки пропускается веревка или же цепь (при использовании веревки закрепить на дерево качели лучше всего с помощью карабина). Также можете обойтись без рым-болтов – просверлите отверстия по краям стульев и в спинке (как на фото ниже). Пропустите веревку и закрепите узлами (так можно будет регулировать высоту подвеса).
Полученную конструкцию крепят на дерево на нужной высоте. Считается, что для ребенка лучшей высотой будет от 54 см, в зависимости от роста.
Красятся в любой цвет на ваш вкус (использовать лучше всего краску для дерева).
Качели из скейтборда
Такой вариант считается, пожалуй, не только простым, но и оригинальным — многие взяли его на вооружение из-за неприхотливости конструкции и простоты в использовании. Кроме того, вопросов о том, как построить качели, при взгляде на конструкцию, не возникает — тем не менее, есть и здесь свои трудности, и свои подводные камни.
Скейтборд может выдерживать серьезный вес, а это значит, что как доска для качелей он и надежен, и удобен. Кроме того, из него можно сделать несколько видов качелей — это могут быть и простая конструкция, где он выступает сидушкой, и обыкновенный балансир, кататься на котором можно на ногах, что развивает вестибулярный аппарат и чувство координации.
Пожалуй, самым важным материалом при изготовлении будет именно скейтборд. Говорить о том, что он должен быть целым (не надтреснутым, не погнутым, не изломанным) — дело лишнее. Также понадобятся:
- рым-болты;
- дрель;
- цепь/веревка.
Пошаговая инструкция для изготовления
Этот вариант — пожалуй, самый простой из всех возможных. Следуют сделать так:
В хорошо вымытом скейтборде в самом центре просверливается 4 отверстия (по 2 с каждой из сторон), диаметр которого позволяет всадить в него толстый канат.
Через доску пропускается канат и закрепляется большим узлом снизу, который выполняет сразу несколько функций:
– закрепительную (скейборд будет надежно держаться на большом узле);
– эстетическую (крупный узел придаст сходство с деталью пиратского корабля);
– регулировка высоты подвеса (можно будет затянуть и поднять качели выше в случае необходимости).
Полученная конструкция вешается на толстую ветку дерева. Вуаля, маленькие летние качели своими руками полностью готовы.
Такие качели из скейтборда сделать можно буквально за час, они не требуют усложненной эксплуатации, прекрасно выглядят на любом участке. Недостатком, пожалуй, можно считать их форму, которая не всегда располагает к сидению (к примеру, круглые качели из шины в этом плане выглядят несколько более привлекательно). Однако здесь все зависит от вашей фантазии — на «неудобную» сидушку из скейтборда всегда можно кинуть подушку или и вовсе сшить красивый мягкий чехол (конечно, если вы не собираетесь использовать такие качели стоя).
Качели-паутинка из обруча и каната
Далее рассмотрим вариант как сделать качели из простого обруча и веревки. Несмотря на кажущуюся сложность, делаются они быстро – и опять-таки, этот вариант очень понравится женщинам, потому как сочетает в себе методики макраме.
Среди достоинств можно выделить компактность – сложить и перенести такие качели на другое место можно буквально за минуту. Выглядят они весьма стильно – это настоящее украшение участка. Недостатки связаны, в первую очередь, с небольшой выдерживаемой нагрузкой. Не рекомендуем выплетать слишком большие круглые конструкции – они все равно не будут держать вес очень долго и могут порваться. Ограничиться лучше небольшой плетенкой для детей.
Вам понадобится обруч для гимнастики (не пластмассовый – он не выдержит веса ребенка), а также веревка и крепежные крюки. Можете использовать поролон – им можно оборачивать обруч, чтобы сделать его более мягким, а, стало быть, комфортным.
- Обмотайте обод веревкой (это нужно, чтобы узлы не скользили по ободу, когда вы будете делать обвязку.
- Теперь надо сделать крестовину – тяните веревку по диаметру. У вас должна получиться паутина.
- Далее на «паутину» натягивается веревка, но уже по кругу. Качели можете вешать не только на участке, но и в доме.
Качели из брезента
А сейчас мы предлагаем интересную идею – качели для отдыха из брезента, построить которые можно и своими руками. Из брезента, как оказалось, можно делать не только чехлы для сидушек, но и сами качели.
На таких качелях очень удобно сидеть. Однако при монтаже учитывайте, что брезент хоть и крепкий материал, но все же может порваться.
- Имеющиеся железные треугольники (их можно приобрести в магазине или сварить самостоятельно) нужно повесить на цепь.
- Через треугольники продевается брезент.
- Брезент по углам загибается и в него для закрепления ввинчиваются по две заклепки (можно заменить на болты – только не забудьте при этом использовать специальные прокладки, иначе болт может прорвать брезент).
Можете использовать несколько другую технологию – изогните стальной лист так, чтобы посередине образовалась петля. Далее проденьте металлический треугольник и закрепите с помощью трех болтов.
Качели в виде палатки
Качели в виде палатки придется не только устанавливать, но и шить – это дает возможность проявить фантазию и придумать собственные, самые невероятные варианты.
Для того чтобы сделать такие качели понадобится схема. Сделать ее не так уж сложно:
- Нарисуйте на бумаге крест.
- Вертикаль – это длина, горизонтальная линия – это ширина. Глубина гамака-палатки будет зависеть от длины нижней ножки креста.
- Обводим крест на манер груши – с утяжелением внизу.
Качели для отдыха делаются из простых материалов. Вам понадобятся:
- плотная ткань;
- швейная машинка;
- металлический обруч;
- металлическое кольцо/карабин.
Приступаем к делу:
- У вас есть выкройка – прикладываете ее одной стороной к выбранной ткани, обводим мелком. Повторяете процедуру для другой стороны.
- Две полученные детали сшиваете с помощью машинки или вручную.
- Необходимо обработать срез отверстия – делается это с помощью оверлока. Можно также загнуть край среза и прострочить на машинке полсантиметра.
- Хорошо бы сделать для донышка подушку – с ней будет удобнее.
- Устанавливаем металлический обруч в нижнюю часть так, чтобы ткань по нему зафиксировалась.
- Закрепляем гамак за хвост, продев его в кольцо (можно также использовать карабин).
Для уличных качелей предпочтительно использовать немаркую, водостойкую ткань.
Необычные качели своими руками из подручных материалов
Необычные качели своими руками можно сделать не только из предложенных материалов – вы можете проявить чудеса дизайнерской смекалки, оглянуться по сторонам – и приспособить под большие качели любой предмет. К примеру, рекомендуем обратить внимание на большую лохань или таз – такие можно найти в любом деревенском доме. Попробуем посмотреть, что из этого выйдет.
Качели из детского бассейна
Такая конструкция смотрится действительно необычно. Главное, чтобы детскией бассейн был не надувной.
Итак, что необходимо сделать:
- Детский бассейн тщательно очищается от грязи и мусора, при необходимости – лакируется.
- По бокам ввинчиваются рым-болты. Разместить их необходимо равномерно, иначе качели будут не сбалансированы.
- Через рым-болты продеваются веревки.
- Полученная конструкция закрепляется на крепкой ветке дерева либо заранее подготовленной стойке, как на фото выше.
Чтобы сидеть было комфортнее, предлагаем кинуть несколько мягких подушек.
Качели из паллет
Если у вас есть несколько старых паллет, и вы не знаете, куда и как их приспособить — можно придумать замечательные качели с использованием этого материала.
Из паллет, надо сказать, делаются не только качели, но и подвесные площадки для игр. Вам понадобится:
- 1 паллета (поддон);
- рулон веревки из сизаля;
- краска;
- плоская кисть;
- шлифовальный брусок;
- резак.
Порядок действий будет такой:
Необходимо зачистить паллеты. Хорошо, если вы сделаете это с помощью шлифовального бруска. Если вы используете новые поддоны, то у вас не будет проблем с уверенностью в их крепости. Если же паллеты старые, то потрудитесь перед тем как что-то из них строить, немного подбейте их гроздями. Таким образом вы обезопасите конструкцию от повреждений.
Покрасьте поддоны в желаемый цвет. Чтобы краска легла хорошо, работать лучше всего в направлении волокон древесины.
Веревку надо будет разрезать на 4 равные части.
Закрепите веревку на поддоне. Свяжите так, как показано на фото – это самый быстрый вариант. Хотите усложнить? Просверлите дырки и закрепите снизу две части веревки.
Когда у вас есть свободные части веревок, самое время закреплять их на сук большого дерева.
По сути, качели готовы, однако, выглядят они несколько неуютно. Чтобы задекорировать, используйте подушки и вьюнки — к слову, последние вы можете выращивать рядом с любой постройкой, и каждую из них они украсят лучшим образом.
Как покрасить качели
Дизайн простых качелей не представляет возможности как следует повозиться с покраской. Тем не менее, если есть металлические детали, то покраска будет полезна – выглядеть они станут ярче, а специальная краска способна защитить от коррозии.
Очистите поверхность. Делается это с помощью воды, тряпки и моющего средства – все просто. Если качели были покрашены до этого, то есть смысл зачистить поверхность наждачкой. На металле может остаться пыль – ее нужно удалить обязательно, сделать это вы можете обычной салфеткой. На те детали качелей, которые вы красить не хотите, есть резон натянуть пленку.
Далее используем аэрозольный обезжиреватель – он нужен, чтобы удалить весь жир с поверхности. Краска после подобной обработки ляжет намного лучше.
Приступаем к покраске. Использовать лучше всего баллончики – с ними удобно работать, они покрывают краской равномерно и, что тоже важно, вариантов замазаться значительно меньше. Перед использованием баллончик лучше всего как следует встряхнуть – это поможет размешать краску внутри. Покрывать нужно не менее трех раз. От слоя к слою двигаться в течение 15 минут (то бишь, красить через каждые 15 минут). Таким образом тон покраски будет ровным.
После того как всех просохнет можно снимать пленку с других деталей. Любуйтесь результатом.
Правила безопасности для детей при использовании качелей
Качели для отдыха травмоопасны, и об этом стоит помнить. Для того чтобы избежать травм, необходимо как следует подготовить ребенка и провести инструктаж.
Для начала проследите, чтобы ребенок находился в хорошем самочувствии. Если болит голова, то кататься не рекомендуется. Также обратите внимание на следующие правила:
- Не превышайте нормы нагрузок, которые предназначены для аттракционов. Иначе говоря, если конструкция рассчитана на одного человека, не стоит пытаться кататься втроем. Это не только может повредить постройку, но и значительно увеличит риск получения травмы.
- Не стоит садиться на качели с разбега — они могут не выдержать подобной нагрузки на корпус и сломаться. Опять-таки, не только корпус, но и человек, который будет кататься, может пострадать.
- Если качели не предназначены для катания стоя, то делать этого не нужно. Также не рекомендуется на них прыгать.
- В том случае если качели не рассчитаны на широкую амплитуду раскачивания, не стоит проводить эксперименты на выяснение этой амплитуды физическим путем.
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