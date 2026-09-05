5 стильных приемов для прихожей

Прихожая – это комната, которая встречает вас и ваших гостей, формирует первое впечатление о квартире, поэтому ее чаще всего оформляют из соображений красоты. Но во главе должна стоять именно практичность. Грязная обувь, лужи от снега, одежда, которая не помещается на вешалке – все это раздражает и переносится в другие комнаты.

Прием 1: Открытые полки вместо шкафа

Прием 2: Глянцевый светлый пол у входа

Прием 3: Темные стены

Прием 4: Открытая вешалка

Прием 5: Точечные светильники по периметру потолка

Совместите открытое и закрытое хранениеНа фотографиях в интерьерных блогах очень стильно выглядят открытые системы хранения. Обувь ровными рядами стоит на полках, одежда красиво висит на вешалках, стильные сумки привлекают внимание. Однако не деле это решение оказывается одним из худших. Мало того, что в этой зоне нужно поддерживать идеальный порядок и убирать чуть ли не каждый день, так вещи еще и покрываются слоем пыли. Уже через пару недель вместо красивой и аккуратной композиции вы получаете свалку. А если дома есть маленькие дети, это происходит еще быстрее.Гораздо более практичным решением станет старый добрый шкаф. Чтобы он не перегружал пространство и задействовал его максимально эффективно, выбирайте модель высотой до потолка в цвет стен. Глянцевые дверцы помогут зрительно увеличить маленькую прихожую. Также можно повесить на шкаф большое зеркало. Возможно, этот вариант будет не таким красивым, как открытые полки, однако с точки зрения порядка он самый оптимальный.Впрочем, есть и компромисс. Пусть нижняя секция, где хранится обувь и сумки, будет закрытой, а верхняя полка останется открытой. Там будет удобно хранить мелочи, которые каждое утро нужны под рукой, например, расческа, ключи, крем для обуви и пр.Вместо глянцевой плитки выбирайте матовуюПрихожая редко отличается большими габаритами, поэтому во время ремонта нужно делать все для того, чтобы визуально ее увеличить. Кроме светлых оттенков и зеркал для этой цели часто используют глянцевый пол. В ход идут светлый керамогранит, полированный камень и другие подобные материалы. Увы, в зоне входной двери, где постоянно скапливается пыль, грязь, стекает вода с обуви, это не самое лучшее решение. Пол начинает скользить и превращается в настоящий каток. Кроме того, на нем видны абсолютно все загрязнения, поэтому мыть глянец приходится каждый день.В прихожей лучше укладывать матовую плитку нейтрального цвета, на котором не сильно будут видны песок и потертости. А для зоны двери стоит предусмотреть отдельную зону с водостойким покрытием, чтобы не разносить грязь и воду по всей квартире. Кстати, осенью и зимой полезным приспособлением станет поднос с галькой или другими камнями. На него можно ставить мокрую обувь, чтобы вода стекала не на пол, а в поднос.Сделайте одну темную стену для акцентаОкно в прихожей – это большая редкость. Максимум, на что могут рассчитывать владельцы квартиры – естественный свет из «прилегающей» комнаты, например, гостиной или кухни. При таких условиях красить стены в глубокий темный оттенок – не слишком хорошая идея. Графитовый, шоколадный, изумрудный смотрятся очень эффектно, но только на фотографии с профессиональной подсветкой. А вот использовать такие цвета в реальной жизни нужно очень осторожно – без качественного освещения они превращают и без того маленькую прихожую в тесную кладовку.Чтобы пространство не казалось мрачным и неприветливым, отдавайте предпочтение светлым, но не слишком марким оттенкам. Если же хотите задействовать темные тона, оформите акцентную стену или покрасьте только нижнюю часть стен. Так вы добавите комнате глубины, но не сделаете ее меньше. И обязательно предусмотрите несколько источников света на разной высоте – это нужно для того, чтобы компенсировать недостаток естественного освещения. По центру потолка – люстра, по бокам от зеркала – бра. Также можно подсветить полки в шкафу и плинтус.Как выглядит вешалка на фото и в жизниЕще одна популярная альтернатива шкафу – это открытая вешалка. Ряд металлических или деревянных крючков на стене выглядят уютно и отлично вписываются в любой интерьер, но только пока на них висит две-три аккуратные куртки подходящего цвета. В реальной жизни на такой вешалке скапливается практически вся верхняя одежда, которая есть в доме: куртки, пальто, плащи и пр. В результате прихожая постоянно выглядит захламленной, и нет шкафа, куда бы можно было все это убрать.Оставьте несколько крючков только для повседневной одежды, которую вы надеваете каждый день, а все остальное спрячьте в шкаф или гардеробную. Так вы сможете избежать визуального шума и в комнате всегда будет порядок.Свет должен быть не только на потолкеИ снова возвращаемся к вопросу освещения. Точечные светильники, расставленные по всему периметру потолка – это популярное решение, которое часто используют в дизайнерских проектах. Но если ограничиться только им, зона у зеркала останется затемненной, поэтому оценить прическу или макияж перед выходом будет практически невозможно. Чтобы избежать такой ситуации, добавьте у зеркала отдельный светильник. Свет должен быть максимально теплый и близкий к дневному – так одежда и кожа будут выглядеть естественно.Исправить ошибки прихожей не сложно, просто нужно действовать с точки зрения практичности. Не обязательно полностью отказываться от эффектной идеи – можно просто слегка ее подкорректировать. Увести глянец от входа, добавить немного освещения, оставить несколько открытых полок, а большую часть хранения сосредоточить в шкафу. Тогда прихожая останется красивой даже после того, как вы будете пользоваться ею каждый день, а не только на фото.