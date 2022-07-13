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Микроволновка в помощь

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

А мы решили найти вам десятку неожиданных свойств микроволновки и в то же время полезных советов.

Микроволновка в помощь

Микроволновка в помощь

Чтобы освежить аромат молотых специй и приправ, разогрейте их на полной мощности тридцать секунд.

Микроволновка в помощь

Если завернуть черствый хлеб в бумажную салфетку и прогреть его на полной мощности одну минуту, хлеб снова станет как свежий.

Микроволновка в помощь

Миндаль легко чистится, если положить его в кипящую воду и прогреть тридцать секунд на полной мощности.

Микроволновка в помощь

Грецкие орехи легко очистить от кожуры, прогрев их в воде четыре-пять минут на полной мощности.

Микроволновка в помощь

Апельсин или грейпфрут легко очистить от белой мякоти, если их прогреть в течение тридцати секунд на полной мощности.

Микроволновка в помощь

В микроволновке легко и быстро можно высушить цедру апельсинов и грейпфрутов. Выложите ее на бумажные салфетки и прогрейте на полной мощности две минуты. Во время прогревания цедру нужно перемешивать. После остывания она становится сухой и ломкой. Храните сушеную цедру в плотно закрытой посуде.

Микроволновка в помощь

Микроволновая печь поможет выдавить сок из лимона или апельсина практически до капельки даже при очень толстой кожуре цитрусовых. Прогрейте фрукты несколько минут в микроволновке, дайте остыть, и вы с легкостью выжмете из них сок.



Микроволновка в помощь

В микроволновке можно сушить на зиму зелень, овощи, а также сухарики и орехи.

Микроволновка в помощь

Можно растопить засахарившийся мед за 1-2 минуты.

Микроволновка в помощь

В СВЧ можно выбить въевшийся запах из разделочных досок — их нужно вымыть, натереть лимоном и «прожарить» в микроволновке.

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