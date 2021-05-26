Как Фидель Кастро бросил вызов США при помощи обычного мороженого

В период становления социалистического государства Фидель Кастро столкнулся со множеством проблем. Фактически он стал идеологическим противником США, которые рассматривали Кубу как плацдарм Советского Союза в 90 милях от Флориды. Вашингтон разместил неподалёку от Кубы военную базу Гуантанамо-Бей, на которой могли разместиться 50 военных кораблей. Но куда более неприятным для Кастро оказалось прекращение поставок молочных продуктов на Кубу.
Фидель Кастро. / Фото: www.istoriki.su
Отсутствие поставок молочных продуктов стало для Кубы настоящей проблемой, потому что сам Команданте очень любил мороженое и молочные коктейли на его основе. Можно сказать, что с тех самых пор, когда ему, молодому революционеру, соратница и боевая подруга Селия Санчес преподнесла в дар на день рождения торт-мороженое, он стал поклонником этого десерта.
Фидель Кастро угощает мороженым сенатора Джорджа Макговерна. / Фото: www.alarabiya.net
Позже, когда восстание закончилось, он какое-то время жил в отеле «Гавана Либре», где наслаждался молочными коктейлями из кафетерия. Страсть Фиделя Кастро к мороженому была настолько велика, что агенты ЦРУ однажды даже разработали план по устранению Команданте, согласно которому пытались отравить его молочный коктейль. В одном из интервью изданию Reuters отставной генерал ЦРУ признался, что именно этот план, как никогда, был близок к устранению Фиделя.
Фидель Кастро с мороженым. / Фото: www.pinimg.com
Объявленное США в 1962 году полное эмбарго отрезало Кубу от поставок молочных продуктов, наряду с другим американским экспортом. Проблема заключалась в том, что на Кубе невозможно было разводить коров из-за слишком жаркого для них климата. Но Фидель Кастро бросил США своеобразный вызов, дав поручение в 1966 году построить на безмолочном острове на тот момент самое большое в мире кафе-мороженое.
Руководство этим поистине эпохальным для Кубы проектом было поручено всё той же Селия Санчес. Она была дочерью богатого врача и во время революции снабжала продовольствием Фиделя Кастро и Че Гевару, а после и сама примкнула к революционерам, а затем долгие годы была близкой подругой Команданте.
Селия Санчес и Фидель Кастро. / Фото: www.fotostrana.ru
Это был не первый грандиозный проект Селии: в своё время она возглавила проект по производству любимых Кастро сигар, когда производители бежали с Кубы. Кафе-мороженое должно было распахнуть свои двери спустя всего 6 месяцев после утверждения проекта по его созданию. Селия Санчес поставила перед архитектором Марио Жироном задачу: создать кафе, которое одновременно могло бы вмещать 1000 человек.
Селия Санчес. / Фото: www.granma.cu
Заведение получило своё имя от самой Селии, которая выбрала для этого название своего любимого балета «Coppelia», а официантами там стали женщины, похожие на балерин.
В течении четырёх лет после введения эмбарго Кастро неустанно работал над тем, чтобы обеспечивать «Coppelia» и всю остальную Кубу местным молоком. На острове могли жить только коровы породы зебу, однако удои у них были слишком маленькими. По приказу Кастро в страну привезли голштинских коров из Канады, но даже в кондиционируемых амбарах они не могли нормально жить. Третья часть завезённых коров пала уже в течение нескольких недель.
Фидель Кастро гладит корову Убре Бланка, чье имя означает «белое вымя». / Фото: www.atlasobscura.com
Но Кастро рук не опускал и заявил, что Кубе придётся вывести новую породу, которая могла бы жить и давать молоко в заданных климатических условиях. Команданте искренне считал: развитие молочной промышленности острова Свободы стоит того, чтобы в неё вкладывать деньги.
Он страстно желал доказать превосходство социализма над капитализмом, в том числе и в том, что в социалистическом обществе можно производить продукты лучшего качества, чем при капиталистическом устройстве государства. И кафе «Coppelia» было его главным примером. К тому же он считал, что зависимость от других стран в чём бы то ни было рано или поздно станет оружием против Кубы.
Кафе «Coppelia». / Фото: www.pinimg.com
Правда, развести коров молочных пород Фиделю так и не удалось. Хотя всем журналистам и иностранным гостям он с гордостью демонстрировал Убре-Бланку, лучшую из тропических голштинов Кастро. Она производила в четыре раза больше молока, чем среднестатистическая корова. Но остальные кубинские коровы давали молока по-прежнему очень мало.
В кафе «Coppelia». / Фото: www.aeromexico.com
При этом Фидель Кастро часто отдавал своим селекционерам весьма необоснованные указания. К примеру, он мог приказать скрестить две породы коров, которые попросту не могли дать успешного потомства. Мечты Кастро о собственной молочной промышленности рухнули, но при этом «Coppelia» оставалась его гордостью. «Это наш способ показать, что мы можем сделать все лучше, чем американцы», - говорил Кастро одному из иностранных журналистов после открытия кафе.
В кафе «Coppelia». / Фото: www.whynotcuba.com
Это был настоящий двухэтажный дворец мороженого, ослепительно белый и воздушный. Дворец был украшен цветными витражами и действительно мог вместить одновременно 1000 человек. И даже гости из США признавали: в «Coppelia» можно было отведать самое вкусное в мире мороженое. Здесь предлагали десятки разных вкусов холодного десерта, а для отправки высокопоставленным лицам и друзьям революции во всём мире мороженое упаковывали в специальные короба с сухим льдом.
Мороженое от «Coppelia». / Фото: www.cheapism.com
Однако и сегодня в «Coppelia» можно насладиться вкусом любимого многими десерта, правда, от былого ассортимента осталось всего несколько видов мороженого, а самым популярным является пломбир ensalada с пятью шариками.
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