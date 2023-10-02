Церемония Сенгу: как японцы раз в 20 лет перестраивают национальную сокровищу страны

1. Святилище Исэ Гранд – духовный дом японского народа

14 святынь храмового комплекса Исэ Дзингу, начиная с VII века строят заново каждые 20 лет (Япония).

100-метровый мост Удзи приведет в Верхнему Святилищу Исэ (Япония).

Кагура-ден – главный зал, открытый для посещений, где можно вознести молитвы ками, преподнести пожертвования и приобрести талисманы (Ise Jingu, Япония). | Фото: primeconcept.co.uk.

2. История строительства Великого Святилища Исэ

Принцесса Яматохимэ-но-микото, которая нашла место для строительства главного храмового комплекса Великого Святилища Исэ. | Фото: toba.gr.jp.

Культовое захоронение принцессы Яматохимэ-но-микото возле святилища Исэ (Ise Jingu, Япония). | Фото: en.wikipedia.org.

Внешнее Святилище храмового комплекса расположено в 6 километрах от основного (Ise Jingu, Япония).

Аматэрасу Омиками – является верховным божеством, уподобленным солнцу, которой посвящен храмовый комплекс Исэ Дзингу. | Фото: toba.gr.jp.

3. Структура Великого Святилища Исэ

Изображение главного Внутреннего Святилища Исэ в древние времена. | Фото: accessible-japan.com.

Главные праздники много веков подряд проходят в Исэ Дзингу при участии императора и его семьи (Япония). | Фото: accessible-japan.com.

Главное Внутреннее Святилище Ise Jingu (Япония). | Фото: cooljapan-videos.com.

Ворота Тории перед мостом Удзи (Ise Jingu, Япония). | Фото: fi.pinterest.com.

Чтобы добраться до Найку, посетители пересекают мост Удзи – символическую связь между мирской жизнью и священными владениями ками (Ise Jingu, Япония). | Фото: cooljapan-videos.com.

Внешнее Святилище храмового комплекса доступно для туристов и паломников (Ise Jingu, Япония).

На территории храмового комплекса проводится множество ритуалов, праздников и фестивалей, посвященных синтоистским богам (Ise Jingu, Япония).

4. Зачем японцы каждые 20 лет сносят главные постройки храмового комплекса, чтобы возвести их заново

Новый храмовый комплекс возводят рядом со старым, на месте которого через 20 лет снова появится обновленное Святилище (Ise Jingu, Япония). | Фото: zekkeijapan.com.

Новые здания храмов соответствуют синтоистским верованиям о возрождении и обновлении, а также позволяют сохранить древние традиции строительства (Ise Jingu, Япония). | Фото: zekkeijapan.com.