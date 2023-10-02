Церемония Сенгу: как японцы раз в 20 лет перестраивают национальную сокровищу страны

За многовековую историю человечество выработало множество правил и традиций, которые, зачастую, сложно понять другим народам. Но это никак не умоляет тот сакральный смысл, который вкладывают жители Японии, например, в храмовый комплекс Исэ Дзингу, считающийся местом силы. Удивительным является тот факт, что главная сокровищница страны, где бережно хранятся национальные артефакты и символы императорской власти, на протяжении 13 веков каждые 20 лет упорно перестраивается. Так что же заставляет вкладывать баснословные деньги (не менее 500 млн. дол.) на столь радикальные меры?
1. Святилище Исэ Гранд – духовный дом японского народа
14 святынь храмового комплекса Исэ Дзингу, начиная с VII века строят заново каждые 20 лет (Япония).
100-метровый мост Удзи приведет в Верхнему Святилищу Исэ (Япония).
Храмовый комплекс Ise Jingu или The Ise Grand Shrine (Исэ Дзингу или Великое Святилище Исэ) – главное святилище страны, считающееся «сердцем Японии», издревле известен как духовный дом японского народа. Древняя сокровищница, где хранятся самые значимые культурные ценности и символы императорской власти, насчитывает почти 2 тысячи лет и остается самым важным и культурно значимым объектом во всей Японии. Он по праву находится в самом верхнем месте списка поклонений и достопримечательностей, куда устремляются потоки паломников синтоистов и туристов. Хотя не во все здания и зоны имеется вход, учитывая значимость святилища, посвященного богине солнца Аматэрасу – верховному божеству Страны восходящего солнца, и местом хранения Священного зеркала императора.
Кагура-ден – главный зал, открытый для посещений, где можно вознести молитвы ками, преподнести пожертвования и приобрести талисманы (Ise Jingu, Япония). | Фото: primeconcept.co.uk.
Примечательно: Один из самых увлекательных фактов о Великом Святилище Исэ является то, что каждые 20 лет внутренние и внешние святыни, а также мост Удзи разрушаются (в каком бы состоянии они ни были) и полностью перестраиваются в соответствии с синтоистскими верованиями о возрождении и обновлении. Весь этот процесс, который влетает в значимую сумму, называют церемонией Сенгу.
2. История строительства Великого Святилища Исэ
Принцесса Яматохимэ-но-микото, которая нашла место для строительства главного храмового комплекса Великого Святилища Исэ. | Фото: toba.gr.jp.
История Великого храма Исэ переплетается с духовной, культурной и мифологической историей Японии и задокументирована в Нихон Сёки («Хроники Японии»), которая является второй старейшей книгой классической японской истории. А началось все в I веке нашей эры, когда, по преданиям, 11-й император Японии император Суйнин, попросил свою дочь и принцессу найти постоянное место для поклонения богине солнца Аматэрасу и хранения Священного зеркала, которое было подарено первому императору страны самой богиней еще в древности. До этого времени реликвии хранились в императорских покоях.
Культовое захоронение принцессы Яматохимэ-но-микото возле святилища Исэ (Ise Jingu, Япония). | Фото: en.wikipedia.org.
Миф, дошедший до наших дней, гласит, что принцесса Яматохимэ-но-микото, 11 лет путешествовала по Японии, чтобы найти подходящее для такого грандиозного строительства места. Пока не получила подсказку от самой Аматэрасу, направившей ее в город Исэ в префектуре Миэ. Принцесса отчетливо услышала голос богини Солнца указывающий, куда нужно прибыть и, где остановиться, чтобы начать строительство храмового комплекса. После прибытия на указанное место, чтобы не потерять ориентир, принцесса приказала установить 20 колоколов. С того самого события все знали, что на этом месте будет построено святилище Аматэрасу, более известное как Внутреннее Святилище Исэ (Найку).
Внешнее Святилище храмового комплекса расположено в 6 километрах от основного (Ise Jingu, Япония).
Внешнее Святилище (Гэку) было построено почти в 6 км от Главного спустя 5 веков. Стоит отметить, что с тех пор Найку и Гэку образуют Великое Святилище Исэ, также известное как Исэ Дзингу, которое стало главным маршрутом паломничества. Существует мнение, что в связи с возросшей популярностью, небольшое селение к 50-му году нашей эры уже принимало более миллиона посетителей/паломников в год. С тех пор Великое святилище Исэ, более известное как Исэ Дзингу («Дзингу» относится к высшей классификации синтоистских святынь) является главным местом поклонения верующих.
Аматэрасу Омиками – является верховным божеством, уподобленным солнцу, которой посвящен храмовый комплекс Исэ Дзингу. | Фото: toba.gr.jp.
Авторы Novate.ru хотели бы напомнить, что синтоизм является одной из двух основных духовных систем верований в Японии (вторая – буддизм). В отличие от буддизма, синтоизм зародился в Японии и корнями уходит в японскую культуру и историю. Синтоистская религия включает в себя поклонение нескольким богам или духам, известным как ками, которые, согласно верованию, населяют все вещи. Что порождает еще одну традицию – проведения ритуалов очищения, касающихся не только предметов, строений, но и людей. Интересным является и тот факт, что крупные святыни (включая, Святилище Исэ Гранд), хоть и связаны с синтоизмом, но сами храмы считаются буддистскими.
3. Структура Великого Святилища Исэ
Изображение главного Внутреннего Святилища Исэ в древние времена. | Фото: accessible-japan.com.
Главные праздники много веков подряд проходят в Исэ Дзингу при участии императора и его семьи (Япония). | Фото: accessible-japan.com.
Сегодня храмовый комплекс Великое Святилище Исэ фактически состоит из 125 культовых сооружений, разбросанных по всему городу Исэ и прилегающей территории. Но только Внутренние и Внешние Святилища являются поистине священными местами, особенно Найку, где надежно хранится Священное зеркало (оно же Ята но кагами). Эта реликвия считается одной из трех императорских регалий, которые трепетно сохраняют и передают из поколения в поколение Сыны небес.
Главное Внутреннее Святилище Ise Jingu (Япония). | Фото: cooljapan-videos.com.
• Найку – главное Внутреннее Святилище, являющееся самым почитаемым местом среди всех святынь, поскольку именно оно стало домом для Священного зеркала императора и земным жилищем богини солнца Аматэрасу. Найку состоит из нескольких культовых зданий, но главным павильоном считается Котай Дзингу, именно там находится зеркало Ята но кагами. Строения Великого Святилища возведены из бревен японских кипарисов, установленных прямо на землю, они окружены гравийными дорожками, реликтовым лесом и пейзажным парком, при этом культовый объект еще и обнесен высоким забором. Члены императорской семьи регулярно посещают святыню, а высшие эшелоны священства, которым также открыт доступ, по-прежнему состоят из членов императорской семьи. Остальным же, включая посетителей и паломников, разрешается прогуляться по парку, подойти к забору, чтобы вознести молитвы.
Ворота Тории перед мостом Удзи (Ise Jingu, Япония). | Фото: fi.pinterest.com.
Чтобы добраться до Найку, посетители пересекают мост Удзи – символическую связь между мирской жизнью и священными владениями ками (Ise Jingu, Япония). | Фото: cooljapan-videos.com.
• Это действительно захватывающее дух место, погруженное в историю и духовность украшают главные ворота Тории, ведущие к удивительной красоты 100-метровому мосту Удзи, который перекинут через реку Исузу (ее еще называют «Пятьдесят колоколов»). Входная группа представляет собой символическую связь между земным миром и священными владениями ками (богов или сверхъестественных сил).
Внешнее Святилище храмового комплекса доступно для туристов и паломников (Ise Jingu, Япония).
На территории храмового комплекса проводится множество ритуалов, праздников и фестивалей, посвященных синтоистским богам (Ise Jingu, Япония).
• Гэку – внешнее святилище, находится примерно в 6 километрах от Найку, и является еще одним священным местом, окруженным лесом и горным массивом. Он посвящен Тоюкэ-Омиками, богу сельского хозяйства, урожая риса и промышленности. Посетителям понадобиться не меньше часа, чтобы увидеть все достопримечательности священного места синтоистов, которые по традиции строились из кипариса без использования гвоздей и каменных фундаментов.
4. Зачем японцы каждые 20 лет сносят главные постройки храмового комплекса, чтобы возвести их заново
Новый храмовый комплекс возводят рядом со старым, на месте которого через 20 лет снова появится обновленное Святилище (Ise Jingu, Япония). | Фото: zekkeijapan.com.
Новые здания храмов соответствуют синтоистским верованиям о возрождении и обновлении, а также позволяют сохранить древние традиции строительства (Ise Jingu, Япония). | Фото: zekkeijapan.com.
Тайна странного стремления строительства главных храмовых зданий с одинаковой периодичностью заключается в самой религии и канонах, отражающих синтоистское понимание смерти и обновления, непостоянства всех вещей. Все святилища построены согласно уникальному архитектурному стилю юицу-синмэй-дзукури, который известен своей простотой и древностью, при этом он не может использоваться ни в одном другом строительстве (ни храмовых, ни светских объектов). Технологией предусмотрено возведение зданий только из кипарисовой древесины (используются стволы деревьев). Сам же процесс исключает металлические крепежные элементы, которые заменяют деревянные дюбели и особые сцепленные соединения. При этом под строительство 14 храмовых объектов (включая мост) отводится новый участок, а древесина из демонтированных зданий, перерабатывается и уходит на создание новых ворот Тории. Остатки же отправляются для строительства в других святилищах Японии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии