7 пугающих мостов мира, преодолеть которые рискуют только смельчаки и экстремалы

1. Мост из лозы через реку Ия (Япония)

Подвесные пешеходные тропы на реке Ия (Япония). |Фото: ru.jal.co.jp.

| Фото: blog-magazin.ru. Подвесной мост в долине Ия, расположенной на острове Сикоку в префектуре Токусима (Япония).| Фото: blog-magazin.ru.

2. Подвесные мосты в Непале

Подвесной мост в Гаса (Непал). |Фото: outdoorukraine.com.

Современные подвесные мосты более безопасны, но не менее жуткие. | Фото: outdoorukraine.com.

Самые опасные и ужасающие мосты расположены в глубинке Непала. | Фото: outdoorukraine.com.

3. Мост Carrick-a-Rede Rope Bridge в Северной Ирландии

Подвесной мост Carrick-a-Rede Rope Bridge стал самой посещаемой достопримечательностью Северной Ирландии. |Фото: orangesmile.com.

Мост Carrick-a-Rede Rope Bridge навевает ужас на путников (Северная Ирландия). | Фото: turbina.ru.

4. Подвесная тропа в национальном парке Таман-Негара (Малайзия)

Подвесная тропа в национальном парке Таман-Негара (Малайзия). | Фото: bharian.ru.

Прогулка по тропе расположенной на высоте 40 метров не для слабонервных. | Фото: iwokramacanopywalkway.com.

5. Мост Aiguille du Midi (Франция)

С высоты 3842 метра можно любоваться вершинами Альп трех стран (Мост Aiguille du Midi, Франция). | Фото: lifeglobe.net.

Мост Aiguille du Midi проходит через тоннель в одной из скал. | Фото: topworth.blogspot.com

6. Самые ужасающие подвесные мосты Пакистана

Шаткий и опасный мост неподалеку от Пасу (Пакистан). diddlybop.ru.

Верёвочный мост через реку в Асколе (Пакистан). | Фото: diddlybop.ru.

Самый длинный и жуткий мост Пакистана - мост Хуссаини (Hussaini bridge). | Фото: diddlybop.ru.

Расстояние между досками моста составляет 30-40 см (мост Hussaini bridge, Пакистан). | Фото: iddlybop.ru.

7. Мост Titlis Cliff Walk на горнолыжном курорте Энгельберг (Швейцария)

Мост Titlis Cliff Walk - инженерное чудо, построенное на высоте 3020 метров в швейцарских Альпах. | Фото: travel.ru.

Мост Titlis Cliff Walk был построен к столетнему юбилею канатно-кресельной дороги (Швейцария). | Фото: Walkmyswitzerland.com.

Мост через разлившуюся реку недалеко от Кашмира (Индия). |Фото: cameralabs.org.

Веревочный мост между скалами Драконова стена на озере Мондзее (Австрия). | Фото: cameralabs.org.

Подвесная тропа на горе Хуашань (Китай). | Фото: his.ua.

Захватывающий и ужасающий небесный мост на вершине горной гряды Хуаншань (Китай). | Фото: Zhiyu Li.

Подвесной мост из бамбуковых веток в Аруначал-Прадеш (Индия). Фото: diddlybop.ru.

Шатающаяся переправа между населенными пунктами в долине Далонг (Китай). | Фото: cameralabs.org .