7 пугающих мостов мира, преодолеть которые рискуют только смельчаки и экстремалы

Любой мост вызывает восхищение и удивление человеческим умом, сотворившим столь гениальные конструкции. Но наряду с привычными переправами через овраги, реки и даже морские заливы, существуют уникальные сооружения, которые просто захватывают дух своей красотой. Хоть человечество уже научилось делать столь опасные переходы безопасными, но такие леденящие кровь аттракционы все равно не для слабонервных, и рискнуть преодолеть их могут только отчаянные смельчаки.
1. Мост из лозы через реку Ия (Япония)
Подвесные пешеходные тропы на реке Ия (Япония). |Фото: ru.jal.co.jp.
На протяжении многих веков путешествующие переправлялись через реку Ия с помощью подвесных мостов, сделанных из обычной виноградной лозы. За несколько столетий было перекинуто 13 таких жутких и жизненно важных троп, но до наших дней сохранилось только три. Самым известным и экстремальным считается мост, который застыл в воздухе на 14-метровой высоте над водами бурлящей реки, протяженностью 45 метров. Примечательно, но его создавали воины, и для устрашения врага первоначальные 35 см моста не имеют ни одной перекладины и сами по себе они очень узкие.
Подвесной мост в долине Ия, расположенной на острове Сикоку в префектуре Токусима (Япония). | Фото: blog-magazin.ru.
А учитывая, что это подвесное сооружение и оно начинает двигаться во время вашего пути или просто порыва ветра, не всякий турист рискнет даже ступить на него, не то чтобы отправиться на другой берег. Хотя с его высоты и открывается просто восхитительный вид, как на саму реку, так и на природный заповедник и национальный парк Реповеси, в котором он и находится.
2. Подвесные мосты в Непале
Подвесной мост в Гаса (Непал). |Фото: outdoorukraine.com.
Учитывая тот факт, что в Непале большое количество бурлящих и непредсказуемых рек, то наличие подвесных мостов абсолютно обыденный атрибут.
Современные подвесные мосты более безопасны, но не менее жуткие. | Фото: outdoorukraine.com.
Конечно же, в последнее время их делают на стальных тросах, используя все необходимые меры предосторожности, но ужас и страх на туристов они все-таки навевают. Не говоря о тех стихийных и «самопальных» конструкциях, на которые и смотреть страшно, ведь созданы они без какой-либо страховки и уверенности в том, что дойдешь до конца сооружений, ни у кого не может даже возникнуть.
Самые опасные и ужасающие мосты расположены в глубинке Непала. | Фото: outdoorukraine.com.
Хотя местным жителям этот путь вполне обыденный и даже ослики с яками спокойно по ним передвигаются, что не скажешь о туристах. Для непривычных людей движение на такой чудовищной высоте и по столь хлипкой конструкции равносильно подвигу.
3. Мост Carrick-a-Rede Rope Bridge в Северной Ирландии
Подвесной мост Carrick-a-Rede Rope Bridge стал самой посещаемой достопримечательностью Северной Ирландии. |Фото: orangesmile.com.
Подвесной мост Carrick-a-Rede (Кэррик-Рид), расположенный на высоте 30 метров над пугающей пропастью с бурлящей под ногами водой протянулся всего лишь на 20 метров. Но этого вполне достаточно, чтобы получить огромную дозу адреналина переправляясь по нему с одной скалы на другую.
Мост Carrick-a-Rede Rope Bridge навевает ужас на путников (Северная Ирландия). | Фото: turbina.ru.
Ведь он постоянно раскачивается и от ветра и от движения по нему людей, поэтому переправа над покрытыми морской водой острыми камнями вызывает просто животный страх. Несмотря на то, что движение по мосту совершенно безопасно, но невероятно пугающий и одновременно притягивающий для 250 тыс. туристов аттракцион всегда остается в зоне внимания. Толпы людей ежегодно прибывают сюда, чтобы получить острые ощущения и полюбоваться красотами острова Ратлин (Rathlin Island), а также всей линией побережья.
4. Подвесная тропа в национальном парке Таман-Негара (Малайзия)
Подвесная тропа в национальном парке Таман-Негара (Малайзия). | Фото: bharian.ru.
Леденящий кровь мост длиной полкилометра, возвышающийся над землей практически на 40 м., находится на территории малайзийского национального парка Таман-Негара. Прогулка на уровне крон деревьев на столь дальнее расстояние аттракцион не для слабонервных, особенно в сезон дождей. В это время он становится влажным и очень скользким, а значит и более опасным.
Прогулка по тропе расположенной на высоте 40 метров не для слабонервных. | Фото: iwokramacanopywalkway.com.
Поэтому движение по нему практически всегда одностороннее, ведь практически не находится смельчаков, потому что мало кто горит желанием возвращаться назад по такой пугающей и весьма опасной тропинке.
5. Мост Aiguille du Midi (Франция)
С высоты 3842 метра можно любоваться вершинами Альп трех стран (Мост Aiguille du Midi, Франция). | Фото: lifeglobe.net.
Этот небольшой мост, расположенный на высоте 3842 метра над уровнем моря находится на самой вершине горы Aiguille du Midi (Эгюий-дю-Миди), что во Франции. Это просто невероятное сооружение соединяет два пика скал, выступая в роли экстремальной смотровой площадки.
Мост Aiguille du Midi проходит через тоннель в одной из скал. | Фото: topworth.blogspot.com
Чтобы к ней добраться, туристам надо подняться на фуникулере, потом преодолеть узкие горные тропы и несколько небольших мостиков, а уж потом перед их взором откроется живописнейший горный массив Монблана. Именно находясь на этом мосту можно бесконечно любоваться альпийскими вершинами не только Франции, но даже Италии и Швейцарии.
6. Самые ужасающие подвесные мосты Пакистана
Шаткий и опасный мост неподалеку от Пасу (Пакистан). diddlybop.ru.
Верёвочный мост через реку в Асколе (Пакистан). | Фото: diddlybop.ru.
В Пакистане очень много хлипких и жутких подвесных мостов, которые собраны из досок, порой в просто беспорядочном и хаотичном виде. Как правило, такие сооружения крепятся на простых веревках и простираются не на один десяток метров, и самым страшным из всех является мост Хуссаини (Hussaini bridge).
Самый длинный и жуткий мост Пакистана - мост Хуссаини (Hussaini bridge). | Фото: diddlybop.ru.
Мало того, что он крепится к берегу обычными якорями и хлипкими веревками, так и расстояние между досками, по которым можно добраться на другой берег реки Гунцы варьируется от 30 до 40 сантиметров! Такое расположение обусловлено необходимость снижения парусности сооружения, ведь в этих местах очень сильные ветры.
Расстояние между досками моста составляет 30-40 см (мост Hussaini bridge, Пакистан). | Фото: iddlybop.ru.
И этот факт делает переправу еще устрашающей и опасной, ведь каждый порыв ветра раскачивает конструкцию, тем самым вселяет просто животный страх и ужас.
7. Мост Titlis Cliff Walk на горнолыжном курорте Энгельберг (Швейцария)
Мост Titlis Cliff Walk - инженерное чудо, построенное на высоте 3020 метров в швейцарских Альпах. | Фото: travel.ru.
Поистине уникальное сооружение создано на высоте 3020 метров над уровнем моря и расположено на швейцарском горнолыжном курорте Энгельберг. Это нависающее над пропастью чудо инженерной мысли является самым высоким подвесным мостом в мире и самым безопасным, хоть и страху на нем натерпеться можно безмерно.
Мост Titlis Cliff Walk был построен к столетнему юбилею канатно-кресельной дороги (Швейцария). | Фото: Walkmyswitzerland.com.
Если у кого хватит смелости, то прогулка по раскачивающемуся мосту Titlis Cliff Walk над бездной заснеженных вершин и острых шпилей принесет невиданные эмоции и оставит неизгладимые впечатления от красоты живописных горных склонов швейцарских Альп.
Мост через разлившуюся реку недалеко от Кашмира (Индия). |Фото: cameralabs.org.
Веревочный мост между скалами Драконова стена на озере Мондзее (Австрия). | Фото: cameralabs.org.
Подвесная тропа на горе Хуашань (Китай). | Фото: his.ua.
Захватывающий и ужасающий небесный мост на вершине горной гряды Хуаншань (Китай). | Фото: Zhiyu Li.
Подвесной мост из бамбуковых веток в Аруначал-Прадеш (Индия). Фото: diddlybop.ru.
Шатающаяся переправа между населенными пунктами в долине Далонг (Китай). | Фото: cameralabs.org.
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