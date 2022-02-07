Маленькие солдаты больших войн

Детство и война — несовместимые понятия. Чаще всего дети фигурируют в списках невинных жертв войн и конфликтов, которыми, к сожалению, так богато и прошлое, и настоящее планеты. Однако, дети берут в руки оружие и сами становятся полноценными участниками вооруженных конфликтов.











В годы Гражданской войны, Великой Отечественной войны подростки — солдаты и партизаны — воевали с обеих сторон. В послевоенный период практика приема детей на военную службу постепенно прекратилась. В соответствии с Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., принятым в 1977 г., было запрещено участие в вооруженных конфликтах лиц моложе пятнадцати лет.







Но дети — солдаты остаются неотъемлемой составляющей вооруженных конфликтов современности, в особенности — в странах Африки, Азии, Латинской Америке. Чаще всего детей и подростков в качестве солдат используют повстанческие движения, поскольку правительственные войска африканских, азиатских и латиноамериканских государств в этом плане несколько ограничены действующими нормами законодательства.







Дети и подростки — бесстрашные в силу возрастных особенностей и легкие в управлении солдаты. Их проще всего набрать, с ними меньше всего проблем, часто война для них не несет того страшного наполнения, которое имеет для взрослых, уже познавших радости и невзгоды жизни, людей.







Практически во всех странах Тропической Африки, где годами, а то и десятилетиями, длятся вооруженные конфликты, как правило на этнической почве, в противостоянии повстанческих группировок задействованы и дети — в качестве солдат или прислуги.

Молодые бойцы «Тамильских Тигров», повстанческой армии Шри-Ланки. Организацию обвиняют в том, что они рекрутируют несовершеннолетних против их воли и воли родителей.По данным исследователей, едва ли не каждый десятый ребенок в странах Центральной и Западной Африки участвует в боевых действиях на стороне какой-либо повстанческой армии или бандитской группировки.Другая африканская страна, по данным ООН лидирующая в списке государств, на территории которых больше всего детей — солдат, это Сомали. Несчастное государство уже более двадцати лет растерзано непрекращающейся гражданской войной, идущей между представителями различных сомалийских кланов, а также религиозными фундаменталистами. В Сомали дети и подростки активно привлекаются к участию в вооруженных формированиях фундаменталистской группировки «аш-Шабаб», название которой в переводе с арабского языка и означает — «Молодежь» «Аш-Шабаб» фактически является сомалийским ответвлением «аль-Каиды» и борется за установление в Сомали исламского шариатского государства.Правозащитники подчеркивают , что лишь Сомали и Соединенные Штаты Америки не подписали международную конвенцию о правах ребенка, в соответствии с которой запрещается участие в вооруженных конфликтах детей и подростков в возрасте младше пятнадцати лет.Серьезной проблемой, неразрывно связанной с использованием детей в качестве солдат, является «подсадка» юных бойцов на наркотики. С помощью наркотиков гораздо легче управлять вооруженными детьми, одновременно разрушая их психику. И в Сьерра-Леоне, и в других африканских, азиатских и латиноамериканских странах командиры повстанческих группировок специально распространяли среди детей и подростков, состоявших в вооруженных отрядах, наркотики, чтобы приучить их и превратить в еще более покорных исполнителей своих приказов.Серьезные сложности вызывает реабилитация бывших юных солдат к условиям жизни в мирное время. Большинство из них — люди с подпорченной психикой, с наркотической зависимостью, ВИЧ-инфицированные.В Азии наиболее активно детей-солдат используют в ее юго-восточной части. Здесь, в Индокитае, на Малайском архипелаге и Филиппинах, дети и подростки также часто похищаются или вербуются повстанческими группировками.Мьянма — одно из самых закрытых государств Юго-Восточной Азии, да и мира в целом. Малолетних солдат и боевиков вербуют, прежде всего, в беднейших крестьянских семьях и многие из детей бедняков не против отправиться на службу в армию или в повстанческий отряд, так как это дает и определенный статус «человека с ружьем », и ежедневное гарантированное пропитание, и даже какие-никакие денежные средства.Дети-солдаты Федерации Шан, самопровозглашенного и до сих пор не признанного государства на территории современной Бирмы . В Афганистане дети воюют уже с 8 лет.Большинство несовершеннолетних задействованы в создании оружия и взрывных устройств, а также в доставке военных грузов.Сирийские дети активно используются в качестве посыльных, шпионов, солдат и в производстве вооружения, причем часто с использованием станков и сложного промышленного оборудования на захваченных боевиками заводах.С каждым новым конфликтом ситуация с детьми-солдатами лишь усложняется. Однако даже в тех регионах, где активные боевые действия завершились, дети, воевавшие с оружием в руках или таскавшие тяжелые орудийные болванки не могут вернуться к нормальной жизни. Взращённые в условиях постоянных боев, первой игрушкой которых был автомат, дети -солдаты теряют понятие о ценности человеческой жизни, им чужды и непонятны ценности мирной жизни.Этот феномен неискореним. Война – жестокое время, и ради победы некоторые люди готовы на всё. Даже на жертвы в виде детей. Стоит задуматься, а ради кого они воюют? Неужели ради будущего детей, которых посылают на смерть?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)