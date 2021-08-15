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5 способов спасти свои очки, если с ними случились механические повреждения


5 способов спасти свои очки, если с ними случились механические повреждения

Даже сегодня в век линз очень многие люди предпочитают носить старые-добрые очки. К сожалению, у этого аксессуара есть несколько недостатков. Они могут сломаться, они расшатываются, запотевают, а еще их нужно чистить. Все эти проблемы можно решить за пару минут при помощи подручных средств. Если знать как.

1. Надежные дужки


Немного подуем феном. /Фото: youtube.com.

Немного подуем феном. /Фото: youtube.com.

 

Очки постоянно приходится поправлять на носу из-за того, что они слазят вниз? Решение у этой проблемы на самом деле невероятно простое. Достаточно взять фен и немного «оплавить» горячим воздухом дужки очков так, чтобы они согнулись сильнее во внутрь. Теперь очки будут сидеть жестче и не сползут.

2. Салфетка под одеждой


Делаем секретную салфетку. /Фото: youtube.com.

Делаем секретную салфетку. /Фото: youtube.com.

 

Нужно время от времени протирать линзы очков, а носить специальный платок не хочется? Тогда можно подшить или подклеить на отвороте своей рубашки небольшую салфетку, которая будет использоваться специально для этих целей. Места не занимает, а самое главное – абсолютно незаметна для посторонних.

3. Починить дужку


Зубная нить поможет связать части. /Фото: youtube.com.

Зубная нить поможет связать части. /Фото: youtube.com.

 

Отвалилась дужка очков? Вовсе не обязательно сразу же бежать за новыми. Можно взять обыкновенную зубную нить и примотать ее через то место, где раньше сидел болтик-фиксатор.
Конструкция должна получиться достаточно надежной для того, чтобы очки прослужили еще некоторое время.

4. Запотевание очков


Мыло - лучшее средство. /Фото: youtube.com.

Мыло - лучшее средство. /Фото: youtube.com.

 

Очки стали часто запотевать? Решить эту проблему можно всего за пять минут при помощи подручных средств. Достаточно взять мыло и натереть им линзы очков с обеих сторон, после чего хорошенько размазать мыло салфеткой, втереть и убрать все излишки. После такого никакой влаги на стеклах больше не будет.

5. Не слезающие очки


Чтобы лучше сидели. /Фото: youtube.com.

Чтобы лучше сидели. /Фото: youtube.com.

 

Очки постоянно падают? Дужки можно сделать еще более надежными и без какой-либо деформации. Достаточно взять две резинки и намотать их в тех местах, где очки плотнее всего контактируют с кожей. Поначалу носить такие очки будет не очень привычно, зато конструкция получится очень надежной.

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5 способов спасти свои очки, если с ними случились механические повреждения

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5 способов спасти свои очки, если с ними случились механические поврежденияПодписаться на мой Instagram
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