5 способов спасти свои очки, если с ними случились механические повреждения

Даже сегодня в век линз очень многие люди предпочитают носить старые-добрые очки. К сожалению, у этого аксессуара есть несколько недостатков. Они могут сломаться, они расшатываются, запотевают, а еще их нужно чистить. Все эти проблемы можно решить за пару минут при помощи подручных средств. Если знать как.
1. Надежные дужки
Немного подуем феном. /Фото: youtube.com.
Очки постоянно приходится поправлять на носу из-за того, что они слазят вниз? Решение у этой проблемы на самом деле невероятно простое. Достаточно взять фен и немного «оплавить» горячим воздухом дужки очков так, чтобы они согнулись сильнее во внутрь. Теперь очки будут сидеть жестче и не сползут.
2. Салфетка под одеждой
Делаем секретную салфетку. /Фото: youtube.com.
Нужно время от времени протирать линзы очков, а носить специальный платок не хочется? Тогда можно подшить или подклеить на отвороте своей рубашки небольшую салфетку, которая будет использоваться специально для этих целей. Места не занимает, а самое главное – абсолютно незаметна для посторонних.
3. Починить дужку
Зубная нить поможет связать части. /Фото: youtube.com.
Отвалилась дужка очков? Вовсе не обязательно сразу же бежать за новыми. Можно взять обыкновенную зубную нить и примотать ее через то место, где раньше сидел болтик-фиксатор. Конструкция должна получиться достаточно надежной для того, чтобы очки прослужили еще некоторое время.
4. Запотевание очков
Мыло - лучшее средство. /Фото: youtube.com.
Очки стали часто запотевать? Решить эту проблему можно всего за пять минут при помощи подручных средств. Достаточно взять мыло и натереть им линзы очков с обеих сторон, после чего хорошенько размазать мыло салфеткой, втереть и убрать все излишки. После такого никакой влаги на стеклах больше не будет.
5. Не слезающие очки
Чтобы лучше сидели. /Фото: youtube.com.
Очки постоянно падают? Дужки можно сделать еще более надежными и без какой-либо деформации. Достаточно взять две резинки и намотать их в тех местах, где очки плотнее всего контактируют с кожей. Поначалу носить такие очки будет не очень привычно, зато конструкция получится очень надежной.
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