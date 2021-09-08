7 занятных фактов о гранёном стакане из Советского Союза, ставшем символом эпохи

Граненый стакан является одним из самых ярких символов советской эпохи. С этим простым предметом связано огромное количество интересных фактов и еще больше мифов разной степени правдоподобности. С уверенностью можно сказать, что граненый стакан стал одним из лучших изобретений в области посуды в истории человечества.
1. Вера Мухина и стакан
Документов нет. /Фото: 100.iz.ru.
Популярная легенда гласит о том, что дизайн граненого стакана был придуман автором «Рабочего и колхозницы» Верой Мухиной. Однако, никаких документальных подтверждений у этого факта нет. С другой стороны, доподлинно известно, что именно Мухина создала советский пивной стакан.
2. «Маленковский»
Есть и такая легенда. /Фото: twitter.com.
Граненый стакан в СССР также звали «маленковским» стаканом. Популярная легенда гласит о том, что в свое время Георгий Маленков пробил в партии решение на выдачу отдельным категориям военнослужащих 200 миллилитров спирта в обед. Те, кто не пил могли заменить данный объем на табак или сахар.
3. Сообразить на троих
А больше и не получится. /Фото: yandex.ru.
Если наполнить граненый стакан ровно до ободка, то получится 167 грамм. Именно столько во времена Никиты Сергеевича Хрущева наливали водки в стакан. Получалось, что одна пол-литровая бутылка могла напоить троих. Тогда же появилось широко известно выражение «сообразить на троих».
4. Количество граней
Число граней не просто так. /Фото: gtrk-omsk.ru.
На самом деле в СССР выпускалось огромное количество видов граненых стаканов. Отличались они в том числе количеством граней. Их число могло составлять 10, 12, 14, 16, 17, 18 и 20. Самыми популярными при этом были стаканы на 16 и 20. Стоимость на посуду колебалась от 7 до 14 копеек.
5. Взрывные стаканы
Брак на производстве. /Фото: weddingfinery.ru.
В начале 1980-х в СССР начали лопаться и «взрываться» граненые стаканы. Из-за необычного явления в стране сразу же пошла шутка о том, что все это происки Америки. Реальность была куда прозаичнее. Из-за установки новой производственной линии на одном из заводов посуды было выпущено сразу несколько партий брака.
6. Специально для столовых
Специально для столовых. /Фото: 2gis.ru.
Советские граненые стаканы были выпущены специально для работы с промышленными посудомоечными машинами, которые устанавливались в столовых. Обычная посуда была слишком хрупкой для того, чтобы мыть ее таким образом. Стаканы же отличались высокой прочностью из-за того, что их сначала варили при температуре 1500 градусов, а потом калили.
7. Способ измерения
А ведь очень удобно. /Фото: piskun-galina.ru.
В 1939 году была выпущена первая советская книга о вкусной и здоровой пище, где измерение всех продуктов и ингредиентов (муки, сахара, крупы, воды) было сделано не в граммах и миллилитрах, а в стаканах.
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