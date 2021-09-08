7 занятных фактов о гранёном стакане из Советского Союза, ставшем символом эпохи

1. Вера Мухина и стакан

Документов нет. /Фото: 100.iz.ru.

2. «Маленковский»

Есть и такая легенда. /Фото: twitter.com.

3. Сообразить на троих

А больше и не получится. /Фото: yandex.ru.

4. Количество граней

Число граней не просто так. /Фото: gtrk-omsk.ru.

5. Взрывные стаканы

Брак на производстве. /Фото: weddingfinery.ru.

6. Специально для столовых

Специально для столовых. /Фото: 2gis.ru.

7. Способ измерения

А ведь очень удобно. /Фото: piskun-galina.ru.