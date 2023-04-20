Зачем беременные и роженицы в Средневековье носили пояса из пергамента, и что на них было изображено

Как вынашивали и рожали детей в средневековой Европе

Роды пять веков тому назад часто заканчивались трагически

Изабелла Арагонская, дочь Католических королей, умерла после родов

Лукреция Борджиа, с легкой руки литераторов получившая зловещую репутацию, тоже не пережила последних родов

Дочь Петра I и Екатерины, Анна Петровна (в замужестве герцогиня Голштинская), тоже скончалась от родильной горячки

Средневековый родильный пояс

Фрагмент надписи на родильном поясе

Манускрипт конца XV века, служивший некогда родильным поясом, был исследован учеными

Что найдено на пергаменте возрастом в 500 лет

Пояс служил не одному поколению рожениц; скольким он помог пережить роды - неизвестно

Фрагмент родильного пояса XV века