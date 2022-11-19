«Игрушки», которые получают энергию от настоящих продуктов: Что умет гастроботы

Будущее невозможно без роботов, считали когда-то писатели, ученые и просто мечтатели. Что ж, будущее, в некотором смысле, уже наступило – и нет ничего удивительного в том, что предсказания фантастов сбываются, а умные машины все больше напоминают людей – и «интеллектом», и навыками, и умением взаимодействовать с окружающей средой. Оказывается, человечество приблизилось к очередному интересному рубежу, за которым – роботы, вырабатывающие энергию из еды. Идея не нова – первый «прототип» создал еще Жак Вокансон в 1739 году, а вот что насчет ее реализации и эффективности?
Робот, который может обходиться без человека?
Пессимистам пока нет нужды бить в набат – до дня, как роботы поглотят все продукты, да еще, чего доброго, начнут принимать за пищу живых людей, еще очень далеко. Но направление технической мысли перспективное – ведь при всех своих прочих достоинствах современные роботы, тем не менее, обладают серьезным недостатком: они не могут существовать и функционировать автономно, независимо от человека. Для поддержания любого устройства в работоспособном состоянии требуется обеспечивать его энергией – а ведь есть множество направлений исследований, где было бы заманчиво оставить робота наедине с его задачей.
Роботы, которые могли бы сами добывать пищу из окружающей среды, стали бы хорошим инструментом там, где постоянное присутствие человека затруднительно. Источник: pixabay.com
Например, при исследовании морских глубин или леса, да и для простых практических задач, вроде сбора фруктов и ягод, отлично бы подошел робот, который выполняет себе поставленные задачи, а энергию получает без отрыва от основной деятельности, заодно. Те же фрукты, или скошенная трава, или морские водоросли, или растения в лесу, или паразиты в сельскохозяйственных угодьях могли бы стать источником питания таких механизмов – питания электрическим током.
Как это сделать – первые мысли появились уже довольно давно. Не случайно в 1739 году французы с восхищением взирали на потрясающий экспонат, который представил на их суд изобретатель и механик Жак Вокансон. Это была «утка, которая переваривает еду» – металлическая, но размером с натуральную, неживая, но умеющая махать крыльями, крякать, болтать клювом в воде. А еще – есть и пить, выделяя после этого нечто очень похожее на то, что приходится выделять и настоящим уткам.
«Голодные» роботы: XVIII век и век нынешний
Вокансон представил свою утку как устройство с небольшой химической лабораторией внутри – и, строго говоря, опровергнуть это утверждение и уличить француза в мошенничестве так и не удалось: спустя некоторое время, уже после смерти механика, утка была исследована фокусником Робер-Уденом, который обнаружил хитрость с дополнительными отсеками, но только, вполне возможно, вскрывал он не оригинальную вокансоновскую «птицу», а одно из ее последующих повторений. Сама же утка, как считается, погибла во время пожара в музее в 1879 году.
Сохранились зарисовки утки Вокансона и попытки изобразить строение этого автомата - попытки ошибочные
Если же оставить в покое эту историю почти трехсотлетней давности и вернуться к временам более поздним, можно заметить, что на протяжении XX века шли исследования возможного преобразования в электрическую энергию деятельности микробов. Первые опыты провел британский исследователь Майкл Поттер в 1911 году, и даже получил некоторый результат – но не настолько значимый, чтобы полученная энергия могла принести какую-то реальную пользу. К разработкам возвращались и потом, и вот в конце тысячелетия был, наконец, представлен относительно реальный, ощутимый результат многолетних исследований и мечтаний.
Гастробот Чу-Чу. Источник: gastrobots.com
Университетом Южной Флориды был создан «Чу-Чу» (от chew – «жевать»), робот, который мог двигаться на колесах за счет продуктов. Руководителю проекта Стюарту Уилкинсону принадлежит авторство термина «гастробот», речь об умной машине, которая поддерживает свою деятельность благодаря перевариванию пищи. Внутри устройства функционировал микробный топливный элемент, аккумулятор заряжался благодаря работе бактерий. Как утверждали разработчики, использоваться могла любая еда, даже мясо, но чтобы отходов было минимальное количество (система их удаления требовала основательной доработки), использовали кубики сахара.
Технологический прорыв откладывается?
Это было уже относительно давно – два десятка лет тому назад. Почему же революционное, казалось бы, изобретение не захватило умы любителей сенсаций и сторонников теорий заговора, перед которыми предстали роботы, способные, как люди, есть и благодаря этому существовать? Все просто – система показала свою крайне низкую эффективность – для «зарядки» требовалось около 18 часов, после чего Чу-Чу мог работать не больше четверти часа. Увы, сам находить и идентифицировать пищу робот тоже был не в состоянии – то, что умеет делать самый примитивный живой организм, для робота – сверхзадача, решение которой – возможно, дело будущего.
Пока остается ждать реализации фантазий писателей и сценаристов. Источник: rt.com
Поэтому настоящие шедевры в категории «голодные роботы» пока еще впереди, впрочем, такие изобретения уже очень ждут в разных областях человеческой деятельности: например, гастроботы были бы хорошим подспорьем в борьбе с сельскохозяйственными паразитами, если бы одновременно ловили вредителей и питались ими. Так или иначе, а развитие идеи гастроботов приблизит, по всей видимости, те времена, когда роботы станут одной из версий человеческого организма, просто выносливее, крепче и одновременно – примитивнее.
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