Дельный способ, как вешенкам и шампиньонам придать вкус настоящих лесных грибов

Есть способ превратить вешенки и шампиньоны в очень вкусные грибы, практически, как лесные / Фото: likelive.ru

Что требуется делать

Сегодня в супермаркетах в упаковках продаются достаточно недорого сушеные лесные грибы / Фото: imall.com

Небольшой порции сушеных грибов хватит на несколько приготовлений блюда / Фото: m.facebook.com

Сушеные грибы измельчаются в кофемолке или блендере, чтобы получилась порошкообразная масса / Фото: liveinternet.ru

При приготовлении блюда из шампиньонов и вешенок в него необходимо добавить пару ложек грибного порошка / Фото: hochu.ua

Если же вы планируете жарить шампиньоны, то с такой добавкой они сразу будут в соусе, причем густом / Фото: mychampignons.ru