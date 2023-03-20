Дельный способ, как вешенкам и шампиньонам придать вкус настоящих лесных грибов

Вкус грибов, которые выросли в лесу, ни с чем не сравнится, но в наличии они есть не всегда в отличие от покупных вешенок и шампиньонов. Одна проблема, у искусственно выращенных грибов вкус совершенно не такой. Точнее, они практически безвкусные. Но это не страшно, так как есть способ превратить их в очень вкусные грибы, практически, как лесные.
Есть способ превратить вешенки и шампиньоны в очень вкусные грибы, практически, как лесные / Фото: likelive.ru
Что требуется делать
Сегодня в супермаркетах в упаковках продаются достаточно недорого сушеные лесные грибы / Фото: imall.com
Небольшой порции сушеных грибов хватит на несколько приготовлений блюда / Фото: m.facebook.com
Сегодня в супермаркетах в упаковках продаются достаточно недорого сушеные лесные грибы: белые, подосиновики, боровики или же ассорти. Нам понадобится одна упаковка, причем, хватит ее на несколько приготовлений блюда.
Сушеные грибы измельчаются в кофемолке или блендере, чтобы получилась порошкообразная масса / Фото: liveinternet.ru
Сушеные грибы измельчаются в кофемолке или блендере, чтобы получилась порошкообразная масса. Полученный порошок следует засыпать в любую тару: пластиковую или стеклянную. Таким образом мы получили натуральную приправу.
При приготовлении блюда из шампиньонов и вешенок в него необходимо добавить пару ложек грибного порошка / Фото: hochu.ua
Способ применения грибного порошка прост. При приготовлении блюда из шампиньонов и вешенок в него необходимо добавить пару ложек этого ингредиента. Умопомрачительный запах вы почувствуете практически сразу.
Если же вы планируете жарить шампиньоны, то с такой добавкой они сразу будут в соусе, причем густом / Фото: mychampignons.ru
В случае с супом получится очень наваристое блюдо. Если же вы планируете жарить шампиньоны, то с такой добавкой они сразу будут в соусе, причем густом. Останется только сметану добавить, хотя это уже на любителя.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии