Меню в самом роскошном ресторане мира

Американский ресторан Eleven Madison Park был официально признан лучшим в мире согласно рейтингу ресторанов авторитетного журнала The Restaurant Magazine на основе опроса шеф-поваров, рестораторов, гурманов и ресторанных критиков по всему миру.







У руля заведения стоит шеф ресторана Дэниел Хамм, обладатель Мишленовских звезд, который удивляет и доставляет гастрономическое удовольствие исключительными французскими блюдами.



Фуд-блогеру Джулиану Фангу посчастливилось попасть в шикарный ресторан и попробовать меню для дегустации, состоящее из 11 блюд. Обед длился 3 часа и стоил 295 долларов с человека.







Лучший ресторан в мире находится в Нью-Йорке, в манхэттенском районе Флэтайрон на Мэдисон-авеню.







Внутри ресторана огромные окна от пола до потолка.







Перейдем к еде. Ресторан предлагает меню для дегустации, а также закуски. Первыми подали маленькие и теплые сырные пирожки.







Пока гости наслаждаются закусками, им предлагают изучить меню напитков. Было выбрано вино сорта сира.







Вслед за вином появляется поднос с закусками.







Морковный зефир.







Тартар из тунца.







На протяжении многих лет ресторан подает свой знаменитый пудинг из фуа-гра. Этот пудинг венчало желе из спаржи.







Маленький киш с яйцом и сморчками.







Хрустящий сладкий рожок.







Коктейль «Мятный джулеп» на основе бурбона, воды, льда и свежей мяты.







Хлеб сигнализирует о скорой подаче главных блюд.







Теплые слоеные булочки будут отлично сочетаться с маслом, сделанным из козьего или коровьего молока.







Первое блюдо — икра Sterling Royal с копченой осетриной и лососевый крем.







Это блюдо представляет собой три ингредиента трех разных температур — морской еж, заварной крем с зеленым яблоком и рагу из моллюсков.







Пробуем его ложкой.







Леденец с горошком и мятой.







Ресторан гордится тем, что в нем подают свежие продукты, выращенные здесь же. На фотографии — свежая спаржа с хамоном.







Фуа-гра, которое буквально тает во рту, с маринованными весенними овощами и редькой.







Нежный атлантический палтус был подан с копченым молодым чесноком и лангустом.







Каждое блюдо превосходило предыдущее. Новошотландский лобстер с молодой морковью, имбирем и гранолой со специями.







Цыпленок, приготовленный на медленном огне, с гигантской пресноводной креветкой и водорослями.







Четыре способа приготовить колорадского ягненка — равиоли, колбаски, ребрышки и «сладкое мясо».







Гвоздь программы — мускусная утка с лавандой, глазированная медом.







Утка с клубникой и спаржей.







Далее к столику подвезли тележку. Официант подал традиционный сыр по вкусу гостей.







Хлебные палочки с изюмом отлично сочетаются с сыром.







И наконец, десерт — мандариновая пена, замороженная жидким азотом.







Любопытный вариант десерта из молока и шоколада — обезвоженный шоколадный мусс, карамельный белый шоколадный шербет, подрумяненное сухое молоко.







Последнее блюдо — тарелка с множеством пирожных макарун разных вкусов.







И на прощание — небольшая коробочка желе.



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