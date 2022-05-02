За посещение этих мест вас могут арестовать

Независимо от того, насколько вы умны, хитры и предприимчивы, всю планету вам не обойти. Есть места, куда вход закрыт практически всем — за крайне редкими исключениями. Конечно, некоторые из вас вполне могут принять этот список как своего рода вызов. Имейте ввиду, есть очень веские причины, по которым даже пытаться не стоит проникнуть в одно из этих мест.









Богемская роща

Суртсей

Сентинельские острова

Бюро 39

Клуб Уайта

База Ментвит-Хилл

Остров Ниихау

Зона 51

Хранилище семян на Шпицбергене

Пещера Ласко