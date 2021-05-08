С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Пистолет для ЦРУ: оружие, которые должно было помочь американцам против советских разведчиков


Пистолет для ЦРУ: оружие, которые должно было помочь американцам против советских разведчиков

Сразу после начала Второй мировой войны между СССР и США развернулась самая настоящая шпионская война. Новое противостояние ставило перед обеими сторонами конфликта новые вызовы, которые требовали соответствующих решений. Примерно в одно и то же время в двух супердержавах решаются на создание нового «полностью» бесшумного пистолета специально для разведки. Для американских конструкторов этот опыт стал фактически первым и уникальным.

Первоначально пистолет делали для Морской пехоты. /Фото: udachnyj-enot.com.ua.

Первоначально пистолет делали для Морской пехоты. /Фото: udachnyj-enot.com.ua.

 

В 1950-е годы потребность в оружии с глушителями резко возросла, так как во всю разгорелась холодная война между СССР и США. Сопровождалась она масштабным противостоянием разведок. Специальные задачи требовали специального снаряжения. В итоге, именно в 1960-е годы получают широкое распространение пистолеты с интегрированным глушителем. СССР в этом плане несколько отставал. ПБ появился только в 1967 году, впрочем у КГБ уже до этого были неплохие глушители, пускай и съемные. Отечественный БРАМИТ появился еще в 1929 году.
Оружие было действительно неплохим. /Фото: wpristav.ru.

Оружие было действительно неплохим. /Фото: wpristav.ru.

 

Американцы же пошли несколько дальше. В 1942 году они создали для нужд армейской разведки пистолет с интегрированным глушителем под названием High Standard HDM.
В основу конструкции данного оружия легли такие известные пистолеты как Welrod и Colt M1911A1. Однако, в годы Второй мировой войны новый пистолет широкого распространения не получил. Только в 1945 году, когда союзнические отношения между страной Советов и капиталистической Америкой быстро трансформировались в противостояние, High Standard HDM попал на службу к ЦРУ, которое стало остро нуждаться в подобном пистолете для проведения скрытных операций.
Пистолет на вооружение взяли ЦРУ. /Фото: 3djuegos.com.

Пистолет на вооружение взяли ЦРУ. /Фото: 3djuegos.com.

 

Пистолет имел габариты 351х127 мм при длине ствола в 171 мм. Прицельные приспособления у High Standard HDM были только механическими. Весил снаряженный патронами пистолет 1.3 кг. Питаться оружие могло от магазинов на 8 или 10 патронов. В качестве основного калибра использовался винтовочный .22 Long Rifle (5.6 мм). Начальная скорость пули из этого оружия достигала 329 м/с. В свое время этот пистолет демонстрировали лично Франклину Рузвельту. В 1960 году в СССР пропал первый образец HDM. Такой пистолет был в выкладке сбитого над территорией СССР пилота-шпиона Гэри Пауэрса.
Пилот-разведчик Гэри Пауэрс. /Фото: ya.ru.

Пилот-разведчик Гэри Пауэрс. /Фото: ya.ru.

 

Последний раз пистолет использовался во время иракской кампании США в 1991 году. Сегодня ему на смену пришли более совершенные образцы, однако официально High Standard HDM с вооружения снят не был.

Видео:


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Пистолет для ЦРУ: оружие, которые должно было помочь американцам против советских разведчиков

И не забудьте:
Пистолет для ЦРУ: оружие, которые должно было помочь американцам против советских разведчиковПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх