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Рабочий стол-верстак в стиле ретро для настоящего мастера


Новый удивительный комод.

Новый удивительный комод.

Хорошо, когда под рукой есть годный инструмент. Однако, одного лишь инструмента для трудовых свершений может оказаться мало. Очень часто, требуется еще и подходящее место, где можно работать. В новом обзоре речь пойдет как раз о таком.

Одобрит каждый хозяин.

Одобрит каждый хозяин.

 

Иногда возникает желание или даже необходимость что-нибудь смастерить своими руками, отремонтировать или поправить. Для любых работ нужны соответствующие инструменты. Однако может статься так, что их одних будет недостаточно, особенно если нужно сделать или починить какую-то небольшую вещь, которую можно с легкостью удержать в руках. Для того, чтобы работа «горела» в руках нужно удобно расположиться, лучше всего сесть или стать в подходящем месте, а также найти максимально комфортную поверхность. Если в «бою» нет планшета, то сгодиться, конечно, и сапог, но ведь все-таки куда лучше работать в комфорте? Именно по этой причине лучше всего работать у верстака.
Отлично выглядит.

Отлично выглядит.

 

Верстак вещь практичная и невероятно удобная, однако далеко не самая изящная. Расположить такой дома может быть непросто в силу целого ряда причин, от банальной нехватки места до «эстетических» вопросов.

По счастью это проблемой озадачились, в том числе и многие мебельные дизайнеры.
Результатом их творчества стал новый рабочий стол-верстак под название «Tempel Workbench». Стоит сразу отметить, что рабочая поверхность не только невероятно удобная, но еще и выглядит достаточно стильно для того, чтобы расположиться в любой комнате. Новинка не займёт много места, при этом в полной мере поможет удовлетворить все трудовые потребности человека. Можно заметить, что дизайн Tempel Workbench был вдохновлен мебелью 19 столетия.
Невероятно практичный.

Невероятно практичный.

 

Итак, в сложенном виде верстак Tempel Workbench похож на самый обычный комод. Рабочая поверхность является дверкой и в случае необходимости приводится в готовность открыванием. Внутри «комода» счастливого обладателя ждет сразу несколько сюрпризов. Во-первых, там много гнезд и пазов для разнообразных инструментов, есть несколько розеток и контактов, в том числе USB для подключения самых разных устройств. Во-вторых, внутри может быть поднят экран, который можно использовать как монитор компьютера или телевизор! В случае необходимости экран можно спрятать, что гарантирует его полную защиту.

Можно заметить, что в Tempel Workbench также много различных отделений и полок. Все они пригодятся для раскладки инструментов и разнообразных материалов. Верстак прекрасно подойдет для самых разных работ, преимущественно «нежного» профиля, например портняжных работ, работ с электроникой, а также для творческих дел.

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Рабочий стол-верстак в стиле ретро для настоящего мастера

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Рабочий стол-верстак в стиле ретро для настоящего мастераПодписаться на мой Instagram
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