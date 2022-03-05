Рабочий стол-верстак в стиле ретро для настоящего мастера

Новый удивительный комод.
Хорошо, когда под рукой есть годный инструмент. Однако, одного лишь инструмента для трудовых свершений может оказаться мало. Очень часто, требуется еще и подходящее место, где можно работать. В новом обзоре речь пойдет как раз о таком.
Одобрит каждый хозяин.
Иногда возникает желание или даже необходимость что-нибудь смастерить своими руками, отремонтировать или поправить. Для любых работ нужны соответствующие инструменты. Однако может статься так, что их одних будет недостаточно, особенно если нужно сделать или починить какую-то небольшую вещь, которую можно с легкостью удержать в руках. Для того, чтобы работа «горела» в руках нужно удобно расположиться, лучше всего сесть или стать в подходящем месте, а также найти максимально комфортную поверхность. Если в «бою» нет планшета, то сгодиться, конечно, и сапог, но ведь все-таки куда лучше работать в комфорте? Именно по этой причине лучше всего работать у верстака.
Отлично выглядит.
Верстак вещь практичная и невероятно удобная, однако далеко не самая изящная. Расположить такой дома может быть непросто в силу целого ряда причин, от банальной нехватки места до «эстетических» вопросов.
По счастью это проблемой озадачились, в том числе и многие мебельные дизайнеры. Результатом их творчества стал новый рабочий стол-верстак под название «Tempel Workbench». Стоит сразу отметить, что рабочая поверхность не только невероятно удобная, но еще и выглядит достаточно стильно для того, чтобы расположиться в любой комнате. Новинка не займёт много места, при этом в полной мере поможет удовлетворить все трудовые потребности человека. Можно заметить, что дизайн Tempel Workbench был вдохновлен мебелью 19 столетия.
Невероятно практичный.
Итак, в сложенном виде верстак Tempel Workbench похож на самый обычный комод. Рабочая поверхность является дверкой и в случае необходимости приводится в готовность открыванием. Внутри «комода» счастливого обладателя ждет сразу несколько сюрпризов. Во-первых, там много гнезд и пазов для разнообразных инструментов, есть несколько розеток и контактов, в том числе USB для подключения самых разных устройств. Во-вторых, внутри может быть поднят экран, который можно использовать как монитор компьютера или телевизор! В случае необходимости экран можно спрятать, что гарантирует его полную защиту.
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