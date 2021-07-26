Как вернуть терке былую остроту в два счета

Терка, как и любой другой режущий инструмент, с течением времени теряет свою былую остроту, а вместе с тем и полезность. По этой причине очень важно периодически возвращать ей если не первозданный вид, то по крайней мере состояние, очень близкое к нему. Сделать это может каждый самостоятельно при помощи легкодоступных средств.
Понадобится наждачка. /Фото: neauto.ru.
Что понадобится: мелкозернистая наждачная бумага, немного воды
Как уже было сказано, рано или поздно любая терка теряет былую остроту. С таким категорически нельзя мириться, так как спустя еще некоторое время терка вообще перестанет выполнять свои функции. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо выполнить одно простое действие, а именно – заточить лезвия терки. Понадобится для подобной операции мелкозернистая наждачная бумага.
Берем наждачку и начинаем водить. /Фото: sovkusom.ru.
Суть процесса заточки крайне проста. Плотно прижимаем наждачную бумагу к терке и начинаем водить горизонтально вправо и влево. Совершаем быстрые поступательные движения и уже буквально через несколько секунд, терка снова станет острой. Самое главное в этом деле не переусердствовать и полностью не сточить зубья. Достаточно буквально 15-20 секунд. Также можно предварительно намочить наждачную бумагу.
Моем под проточной водой и используем. /Фото: smachno.ua.
После того, как заточка будет осуществлена, не забываем помыть терку под теплой водой с использованием губки и моющего средства. Это необходимо для того, чтобы удалить металлическую стружку, а также оставшиеся на терке зерна наждачной бумаги. Сразу после этого кухонную принадлежность можно вновь использовать для работы с овощами и фруктами.
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