Зачем на Западе и Востоке активно использовали эфирные масла

Эфирные масла являются отличной альтернативой седативным и другим лекарственным препаратам/фото:kulinaria-ok.ru

Какие древние народы и зачем использовали эфироли

В древности люди умели не только добывать, но и хранить аромамасла/Фото:thewordsvision.com

В древних государствах люди понимали, что аромамасла не аналогичны друг другу и могут иметь различное воздействие на организм.

Очень полезное само по себе оливковое масло греки начали ароматизировать веществами, полученными из растений/Фото:zhiteiskiesovety.ru

В знаменитой Александрийской библиотеке хранились труды ученых, посвященные свойствам растений и ароматов/Фото:ya-sova.ru

Завезенные в Европу эфирные масла скоро стали здесь не менее популярными, чем на родине/фото:liveinternet.ru

Эфироль лаванды стала средством быстрого заживления раны у французского ученого, чем вызвала у него большой интерес ко всем эфирным маслам/Фото:2housewives.ru

Эфирные масла сегодня

Эфирные масла сегодня широко применяются при производстве косметической продукции/Фото:healthmug.com

Эфирные масла хвойных пород деревьев имеют мощное воздействие на организм/Фото:volosytvoi.info