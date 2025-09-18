Зачем на Западе и Востоке активно использовали эфирные масла

Эфирные масла являются отличной альтернативой седативным и другим лекарственным препаратам/фото:kulinaria-ok.ru
Сегодня фармацевтическая и косметическая индустрия процветают, внедряя с помощью рекламы в сердца и умы общества идею о том, что именно этот крем или скраб необходим для сохранения молодости, а именно этот препарат – для излечения от болезни. Между тем существуют средства, совмещающее в себе пользу для красоты и здоровья. Они доступны, но их не рекламируют. Потому мы мало что о них знаем. А зря...
Какие древние народы и зачем использовали эфироли
В древности люди умели не только добывать, но и хранить аромамасла/Фото:thewordsvision.com
Эфирные масла появились в жизни человечества еще в древности. Поскольку в женщинах заложено стремление к сохранению молодости и красоты, они применяли масла с притягательными ароматами цветов (розы, жасмина и других). А добывать эфироли человек начал приблизительно 5 тысячелетий назад. Именно к этому периоду относятся раскопки археологов, обнаруженные в Месопотамии.
Похожие предметы были обнаружены и при археологических раскопках на территории древней Индии, Римской империи, древнего Египта и древней Греции. Ароматические вещества применялись древними людьми с целью улучшения своего психического и физиологического состояния.
Однако найденные емкости являются не единственными доказательствами использования аромамасел древним народами. Об этом говорится и в обнаруженных письменах. Последние содержат инструкции по приготовлению возможностям использования ароматических веществ.
В древних государствах люди понимали, что аромамасла не аналогичны друг другу и могут иметь различное воздействие на организм.
Раскопки археологов свидетельствуют о том, что уже в древности полезные свойства эфирных масел открыли для себя жители Китая, Индии, Египта и Персии. А в восточных странах и вовсе стало национальной традицией использование благовоний. В древней Индии были убеждены, что масла с притягательными ароматами способствуют раскрытию души и правильному настрою мышления человека.
Древние египтяне лечили с помощью эфиролей нервные болезни и депрессивные состояния. Также их применяли для дезинфекции помещений.
Узнав после захвата Египта про окуривание помещений с применением благовоний, грекам и римлянам захотелось перенять этот обычай. Уже в те древние времена жители Греции поняли, что эфирные масла в зависимости от аромата воздействуют на организм по-разному. Так. Одни эфироли действуют возбуждающе, другие, напротив, способствуют расслаблению, вплоть до склонности ко сну.
Классификация аромамасел, которую разработали греки, разделяла известные им эфироли на следующие типы (в зависимости от воздействия на организм):
• возбуждающие;
• расслабляющие;
• тонизирующие.
Очень полезное само по себе оливковое масло греки начали ароматизировать веществами, полученными из растений/Фото:zhiteiskiesovety.ru
Пользу ароматных цветов и целебных трав греки решили абсорбировать с помощью оливкового масла, которое уже тогда имелось у них в избытке. Они его ароматизировали, а затем начали применять в медицине, а также для сохранения красоты. Сегодня это может показаться удивительным, однако воины Греции, готовясь к предстоящим походам, запасались мазью из мирры. Она применялась как средство для обработки ран.
Вообще, древние люди старались «выкурить» с помощью благовоний болезнь человека. Гиппократ, вошедший во всемирную историю своими открытиями, посвятил немало трудов исследованиям целебных свойств растений. А врач Марка Аврелия Годену разработал классификацию растений. Он также написал немало об их пользе для здоровья. Помимо этого, именно Годену удалось изготовить так называемый «холодный крем», который можно назвать древним аналогом современных мазей.
Удивительно, но аромамасла использовались даже при приготовлении блюд. Эфироли разливались в емкости из фарфора и стекла, затем продавались на рынках в Вавилоне, Риме и Греции.
В знаменитой Александрийской библиотеке хранились труды ученых, посвященные свойствам растений и ароматов/Фото:ya-sova.ru
После того как Западная Римская империя перестала существовать, значительная часть врачей стала жить в Константинополе. Следует отметить талантливость этих лекарей. Книги, написанные римскими врачами, ввиду ценности изложенных в них сведений, были переведены на иностранные языки. Многие труды хранились в медицинской библиотеке Александрии. И, конечно же, в этих книгах описывались полезные свойства ароматов цветов и целебных трав.
Фабричное производство аромамасел было налажено уже за 500 лет до н.э. Например, в Коринфе изготавливались мази с их добавлением. Кстати, иметь в доме такой продукт считалось признаком состоятельности семьи. Также эти ароматические средства преподносились в качестве дорогого подарка.
Вернемся к Востоку. Вплоть до 19 столетия экономика Багдада буквально процветала благодаря экспорту розовой воды в другие страны, даже в далекую Индию. Арабы во многих открытиях опередили европейцев. Одним из их достижений была технология дистилляции, т.е. паровой перегонки, которая позволяла получить из лепестков роз аромамасло. В исторических источниках пишут, что автором этого открытия является Авиценна (всемирно известный философ и врач из Средней Азии). Преимуществом данной технологии является то, что дистилляция дает возможность получить эфирные масла в чистом виде из многих растений.
Завезенные в Европу эфирные масла скоро стали здесь не менее популярными, чем на родине/фото:liveinternet.ru
В западных странах эфироли стали популярны в период Крестовых походов. Их завезли рыцари в качестве военных трофеев. В дальнейшем в европейских странах началось изготовление эфирных масел с использованием местных растений.
Но наиболее востребованы были ароматические масла розмарина и лаванды.
Причина их популярности проста: они не только имели очень приятный аромат, но и были более доступны. Самое широкое распространение эти благовония получили во Франции. Именно в этой стране началось зарождение парфюмерной индустрии. Более того, французам удалось использовать эфироли в терапевтических целях. Их использовали в качестве антисептиков уже в 12 веке.
Эфиры применялись также для дезинфекции помещений. Чаще всего в этих целей использовали аромамасла тимьяна и розмарина. Позднее, в 15 веке, получили распространение эфироли розы и лаванды. 16-17 века ознаменовались во Франции значительным прорывом в парфюмерной индустрии, ведь аромамасла получали уже из более чем 120 растений.
Эфироль лаванды стала средством быстрого заживления раны у французского ученого, чем вызвала у него большой интерес ко всем эфирным маслам/Фото:2housewives.ru
Кстати, очень модный сегодня термин «ароматерапия» был придуман французом Гаттефоссе в 1928 году. Слово прижилось среди парфюмеров и вскоре получило распространение во всем мире. Следует отметить, что он совершенно случайно открыл для себя целебные свойства эфиров. При проведении экспериментов он обжег руку. Для того чтобы снять болевые ощущения, ученый засунул руку в первую емкость, которая ему попалась на глаза. В ней было эфирное масло лаванды. Ученого удивило то, что эта обработка раны дала хороший эффект: процесс заживления не заставил себя долго ждать.
Вскоре от ожогов не осталось и следа. Испытав на собственном примере лечебный эффект масла лаванды, Гаттефоссе начал проводить эксперименты и с другими видами эфиролей.
Наверняка многие не знают, что именно эфирные масла применялись для лечения ран и заразных инфекций у военных в периоды проведения мировых войн. Например, маслом лаванды лечили бойцам гангрены и раны с гнойными выделениями.
Эфирные масла сегодня
Эфирные масла сегодня широко применяются при производстве косметической продукции/Фото:healthmug.com
Те люди, которые полагают, что прорыв в фармацевтической и косметической индустриях сделал эфирные масла вещью бесполезной и неэффективной, глубоко ошибаются. К примеру, во Франции активно ведутся исследования целебных свойств эфиров растений престижными медицинскими организациями. Так, большой интерес вызывает аромасло пачули. Эфироли активно используются в качестве лечебных средств в западных странах и в нашем государстве.
Эти благовония применяют как эффективное расслабляющее средство при массаже или при спа-процедурах. Многие снимают нервное напряжение и усталость, накопившиеся за день, приняв ванну, в которой предварительно растворены пара капель эфирного масла. Также с помощью благовоний можно придать жилому помещению особую ауру, стимулирующую хорошее настроение и настраивающую на умиротворение души.
Эфирные масла хвойных пород деревьев имеют мощное воздействие на организм/Фото:volosytvoi.info
Несмотря на скептические высказывания о том, использование эфиролей не может принести человеку значительного облегчения при серьезных заболеваниях, проводятся многочисленные исследования воздействия на организм этих масел. Это означает, что медики видят смысл в применении эфиров растений при лечении пациентов. Аромамасла изучают в лабораториях, используют в санаториях и в клиниках.
Однако не любое аромамасло, продаваемое в аптеках и парфюмерных магазинах, можно назвать целебным. К сожалению, существует немало подделок, качество которых вызывает сомнения. Следует понимать, что чистое аромамасло будет стоить недешево. Лучше покупать продукцию компаний, известных отличным качеством парфюма и других товаров.
Те же люди, которые не верят скептическим мнениям относительно эфирных масел, а, напротив, увлекается изучением их свойств, откроет для себя много нового, а главное – полезного.
