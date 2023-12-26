Удивительные запреты разных стран

Если вы любите путешествовать, то вам обязательно нужно знать, что в каждой стране есть свои правила, законы и рекомендации, которые вы должны беспрекословно соблюдать, даже если они покажутся вам очень странными.
Вы не можете пережить реинкарнацию без разрешения на Тибете
Китайское правительство издало указ, согласно которому реинкарнация буддистских монахов вне закона без специального разрешения. Это постановление было принято в 2007 году. Разумеется, проконтролировать исполнение такого запрета сложно, тем не менее вполне понятны причины его появления. Это было сделано для оскорбления Далай-Ламы и подрыва его воздействия на общество.
Во Франции есть правила использования кетчупа и майонеза в школе
Во французских школах использование соусов контролируется по закону. Это было придумано для улучшения диетических свойств школьных обедов. По закону соусы нужно подавать с блюдом, а не предоставлять в открытом доступе. Так страна заботится о здоровье учащихся. Это постановление вышло в 2011 году в рамках ограничения употребления жира.
В Исландии запрещены стрип-клубы
В Исландии нельзя использовать обнаженное тело сотрудников как источник дохода. Этот запрет появился в 2010 году. В результате Исландия стала первой страной в мире, запретившей подобные заведения не по религиозным причинам.
В Канаде запрещены ходунки для детей
Из соображений безопасности канадцы запретили ходунки. Ходунки кажутся простым устройством, помогающим ребенку оставаться активным, тем не менее в Канаде детям остается только ползать, ведь с 2004 года ходунки запрещены, так как они слишком опасны. Если вы будете замечены с ребенком в ходунках, вас может ждать штраф размером до сотни тысяч канадских долларов.
Удлиненные сзади волосы и прическа «конский хвост» для мужчин запрещены в Иране
С 2010 года в Иране строгая политика насчет причесок. Там запрещены «западные стрижки», среди которых укладка гелем и длинные волосы, собранные в хвост.
В Сингапуре нельзя жевать резинку
Жевательная резинка в Сингапуре, в общественных местах, запрещена. Причем не стоит думать, что это легкое нарушение: вы можете получить огромный штраф. Разрешены лишь некоторые разновидности жевательной резинки, необходимые по медицинским показаниям.
В Саудовской Аравии и Пакистане нельзя праздновать День святого Валентина
В 2017-м в Пакистане был запрещен День святого Валентина. Объясняется это тем, что это не мусульманская традиция, к тому же плохо фокусироваться на любви, не направленной к богу. В Индонезии приняли похожее решение: правительство запретило идею такого праздника. В Саудовской Аравии было запрещено продавать тематические товары к этому дню еще в 2008-м.
В Риме запрещено держать золотую рыбку в большой стеклянной чаше
В Риме запрещено держать золотую рыбку в круглом стеклянном аквариуме, потому что считается, что такая форма чаши не обеспечивает рыбке достаточно кислорода и существо может ослепнуть. В 2005 году было также запрещено раздавать рыбок или других животных в качестве призов.
В Риме запрещено не выгуливать собаку
Владельцы собак в Риме обязаны выгуливать их. Рим стал вторым городом в мире, в котором выгуливание собаки стало обязательным по закону с 2005 года. Если вы не следуете правилам, вас могут оштрафовать на внушительную сумму. Нельзя также оставлять животных в автомобиле или выставлять в витрине.
В России, Беларуси и Казахстане есть запрет на кружево
В этих странах вы не найдете полностью кружевного белья: одежда, напрямую контактирующая с телом, должна содержать минимум шесть процентов хлопка. Меньшее количество делает ткань вредной для здоровья.
В Португалии, Дании и Исландии есть запреты на некоторые имена
В этих странах есть законодательство, контролирующее имена детей. Чтобы назвать своего ребенка, вам нужно будет следовать определенным правилам. К примеру, в Португалии нельзя использовать имена, по которым непонятно, какого пола их обладатель. В Португалии люди выбирают из государственного списка имен. В Дании тоже существует похожий закон — там запрещены имена, которые могут негативно воздействовать на ребенка. В Исландии есть более простой закон — там нельзя давать новорожденному более трех имен.
27 июля 2017 Если вы любите путешествовать, то вам обязательно нужно знать, что в каждой стране есть свои правила, законы и рекомендации, которые вы должны беспрекословно соблюдать, даже если они покажутся вам очень странными.
Если вы планируете посетить Акрополь, вам стоит отказаться от обуви на каблуке. С 2009 года на территории, прилегающей к достопримечательностям, каблуки запрещены, потому что такая обувь вредит почве и может привести к разрушению исторического наследия.
В Швеции запрещено рекламировать товары детям
В школе и дома в Швеции запрещено шлепать детей. Кроме того, детей здесь защищают и от рекламы. Еще в девяностые годы было запрещено показывать по телевизору рекламу, направленную на детей до двенадцати лет. Перед детскими передачами или после них рекламные ролики не показывают.
В Австралии есть ограничение на уровень шума
В Австралии запрещено производить громкие звуки тогда, когда спят соседи. Есть и более детальные ограничения. К примеру, в религиозные праздники нельзя пользоваться пылесосом.
Во многих европейских странах нужно брать с собой документы
Во многих странах Европы следует всегда носить с собой документы с фото. К примеру, именно так обстоят дела в Германии, Венгрии, Бельгии, Голландии, Австрии и Испании. Даже если вы не являетесь гражданином этих стран, вас все равно это касается.
В Саудовской Аравии и в Индонезии запрещена мастурбация
В некоторых странах в мире запрещено мастурбировать. К примеру, в Индонезии вы можете оказаться за это в тюрьме на тридцать два месяца. В Саудовской Аравии за мастурбацию можно получить несколько сотен ударов плетью.
В Канаде нельзя использовать большое количество пенни
В Канаде за одну транзакцию нельзя использовать более двадцати пяти пенни. Это первый шаг к отказу от монет, к которому страна начала двигаться с 2013 года. Это изменения, которые нужны для поддержки экономики.
Наличие сотрудников с ожирением приводит к штрафам для фирмы в Японии
понские сотрудники постоянно проходят взвешивания и измерения, это нужно для контроля здоровья. С 2008 года закон обязует компании контролировать талии сотрудников от сорока до семидесяти четырех лет. Если талия превышает лимит, компания вынуждена будет оплатить штраф.
В Австралии технически запрещено создавать шуточные картинки
В Австралии запрещено использовать чужие изображения и фотографии, поэтому создание шуток в формате демотиваторов будет нелегальным. Впрочем, не так давно была внесена поправка: вы можете делиться чужими изображениями, если это не приносит вам доход.
Вы не можете наряжаться Гитлером в Германии или Австрии
В Австрии и Германии запрещено восхвалять Гитлера. Изображать его тоже нельзя.
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