Весёлое танго, которое поднимает настроение.
Танго бывает разным – страстным, роковым, чувственным, прощальным. А танец, который исполнили на милонге в Лейпциге Мариано Отеро и Алехандра Эредиа кажется невероятно лёгким. Глядя на то, с каким удовольствием исполняют это танго танцоры, хочется самому пуститься в пляс.
Тот случай, когда музыка и танец идеально сочетаются и дарят хорошее настроение.
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