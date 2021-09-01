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Весёлое танго, которое поднимает настроение


Весёлое танго, которое поднимает настроение.

Весёлое танго, которое поднимает настроение.

Танго бывает разным – страстным, роковым, чувственным, прощальным. А танец, который исполнили на милонге в Лейпциге Мариано Отеро и Алехандра Эредиа кажется невероятно лёгким. Глядя на то, с каким удовольствием исполняют это танго танцоры, хочется самому пуститься в пляс.

Тот случай, когда музыка и танец идеально сочетаются и дарят хорошее настроение.

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Весёлое танго, которое поднимает настроение

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