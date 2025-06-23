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Эти странные домохозяйки 50-х: с чего начался бум идеальных женщин



Наверняка все слышали про идеальных домохозяек 50-х годов в США. Яркий макияж, идеальная укладка, красивые платья и каблуки были их неотъемлемыми атрибутами. При этом дом содержался в идеальном состоянии, а дети всегда вели себя прелестно. Просто картинка мечты. И она была реальной в середине прошлого века.
Но с чего начался бум кукольных домохозяек? Кто та, что превратила обычных жен в идеал? В нашей сегодняшней статье мы разберемся с чего все началось, а также узнаем о стиле жизни кукольных жен.

1. Актриса уходит из кино и создает тренд


Элис Дэй просто хотела стать хорошей женой, а стала трендом целого десятилетия!

Элис Дэй просто хотела стать хорошей женой, а стала трендом целого десятилетия!

 

Ох, уж эта Элис Фей! Именно с нее все и началось. Удивительно, как одна медийная личность смогла задать тренд целому поколению? Но ей это удалось. Причем, в отличие от современных блогеров, она к этому даже не стремилась. Все произошло само собой и оттого кажется еще более невероятным.

Элис была знаменитой актрисой, которая к концу 40-х решила завязать с кинематографом. Дело было в том, что она счастливо вышла замуж и достаточно быстро обзавелась потомством. Именно это обстоятельство и вынудило ее отказаться от съемок в угоду своему семейному счастью. Она думала, что о ней быстро забудут, но все сложилось совсем иначе.

2. Воплощение американской мечты


Идеальная жена становится трендом!

Идеальная жена становится трендом!

 

Вопреки рассуждениям Элис, о ней никто не собирался забывать. Более того, всех очень интересовало, ради чего она отказалась от такой карьеры. Женские журналы, не переставая публиковали интервью с ней.
В них она делилась радостями материнства и домашними хлопотами. А иллюстрациями выступали ее фото в домашней обстановке. Да-да, те самые, где она с ярким макияжем, идеальной укладкой, в красивом платье и на каблуках.

А дальше этот образ буквально взорвал общество. После войны, все мечтали о стабильности. А что может быть более стабильным, чем семейный очаг. Именно так, образ Элис вдруг стал каноном, к которому все стремились. Идеальная даже дома, прекрасная в любое время и обязательно счастливая. К такому образу начали стремиться все. Телевидение стало использовать образ идеальной домохозяйки по максимуму. Реклама, кино, плакаты. Отовсюду на женщин смотрела идеальная жена и мать. И у женщин просто не осталось выбора.

3. Или все-таки Диор?


Диор создал идеальный наряд для образа кукольной жены.

Диор создал идеальный наряд для образа кукольной жены.

 

Именно Диор подарил миру прекрасный и женственный стиль Нью Лук. Все эти прекрасные платья с пышными юбками, цветочные расцветки и подчеркивающие сексуальность фасоны – все это мир увидел именно благодаря ему. Этот стиль одежды зародился как раз на заре 50-х. Он стал прекрасным отражением философии идеальных домохозяек.

В мире до сих пор идут споры о том, кто же первым задал тренд на кукольных домохозяек. Одни считают, что именно философия и красота изделий от Диор вдохновило рекламщиков использовать этот образ. Другие уверены, что без популярности Элис, тренд не стал бы настолько популярным. В любом случае, эти двое определенно смогли приложить руку к созданию образа кукольной жены, столь популярный в середине прошлого века. Но были ли сами женщины рады такому развитию событий?

4. День идеальной жены!


Красивая картинка с огромным списком дел.

Красивая картинка с огромным списком дел.

 

Представьте, что вы просыпаетесь на рассвете, чтобы привести свою внешность в порядок до того, как проснется ваш муж. После чего вам необходимо приготовить разнообразный завтрак для всей семьи. Отправить всех на работу и в школу. А после этого, при полном параде убрать большой дом вручную. При этом не забыть сходить в магазин и приготовить разнообразный свежий ужин из нескольких блюд.

Плюс уход за детьми, а после возвращения мужа – уход за ним. Мы серьезно. От принесения домашних тапочек и аперитива до полного сосредоточения внимания лишь на его персоне. И все это с ярким макияжем, идеальной укладкой, в красивом платье и на каблуках. И, конечно же, с неизменной улыбкой и блеском в глазах. Ведь идеальные жены всегда абсолютно счастливы. Даже если это не так.

5. Как разрушалась американская мечта!


Женщины пребывали в состоянии депрессии.

Женщины пребывали в состоянии депрессии.

 

Вряд ли Элис знала, к чему приведет использование ее образа счастливой жены. Возможно, она действительно была счастлива в этой роли. Ее не тяготило материнство и ведение домашнего хозяйства. Но, когда этот образ гиперболизировали и буквально навязали другим женщинам, это не могло пройти без последствий. Многие женщины оказались не в силах пережить постоянное давление. И действительно, мало кто из нас выдержит постоянно играть чужую роль. А так или иначе, именно этого от них требовало американское общество. И тогда женщины сломались.

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