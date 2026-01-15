История появления бананов в СССР

Сегодня бананы для нас на экзотика — эти фрукты всегда есть в любом супермаркете. Но так было не всегда — в Советском Союзе бананы были уделом избранных, а точнее жителей Москвы и республиканских столиц. Некоторые граждане 1/6 части суши вообще были знакомы с этим фруктом заочно, из кинофильмов и телепередач. Как появились в СССР бананы и почему были редкостью?



До революции бананы в Российской империи можно было приобрести без особых проблем. Удовольствие это было не из дешевых, но кто мог себе его позволить нехватки фруктов не испытывали. Бананы лежали огромными гроздьями в витринах питерских и московских гастрономов, таких как Елисеевский, а также на прилавках многочисленных лавок колониальных товаров в губернских городах. Гастроном купца Елисеева в Петербурге Совершенно очевидно, что после Октябрьской революции бананы исчезли из продажи и долгие годы были доступны лишь партийной элите и семьям дипломатов. Как ни странно, но про бананы вспомнил в 1938 году Сталин. Это произошло спустя три года после того, как вождь произнес знаменитую фразу «жить стало лучше, жить стало веселей».

Можно считать, что появление бананов в магазинах стало одним из явных признаков улучшения . Самому «отцу народов» бананы пришлись по вкусу и вскоре жители Москвы, Ленинграда и республиканских центров смогли познакомиться с тропической диковинкой. Жителям глубинки, само собой, такие фрукты не перепадали и многие даже не догадывались об их существовании. Во время Второй мировой войны было не до бананов, а после ее окончания Сталин поручил наркому внешней торговли Анастасу Микояну позаботиться о закупке этих фруктов. В отличие от своего шефа, Микоян не был в восторге от бананов и, тем более, не понимал, почему в трудное для страны послевоенное время нужно покупать фрукты за валюту. Но, разумеется, указание Иосифа Виссарионовича выполнил — на прилавках столиц снова появились зеленые грозди.Почему зеленые? Все очень просто — из-за длительной транспортировки, бананы завозили в СССР зелеными и в магазинах они появлялись, чаще всего, именно в таком виде. Любителям тропических витаминов приходилось после покупки держать фрукты некоторое время в темноте, чтобы они дозрели. В 50-х годах основным поставщиком бананов в Союз стал Китай, а чуть позже начали завозиться фрукты и из Вьетнама. Продукт получали уже не за валюту, а по бартеру, в обмен на оружие, промышленное оборудование и в счет погашения кредитов.Спустя некоторое время с Китаем страна Советов рассорилась и банановым монополистом стал Вьетнам. Вскоре место Китая заняла Куба, но, из-за сложной логистики, доля бананов из-за океана на рынке страны была довольно скромной. В 1957 году бананы впервые появились на киноэкранах. В детском художественном фильме «Старик Хоттабыч» в одной из сцен была показана большая гроздь зеленых бананов. Настоящих фруктов реквизиторы найти не смогли, поэтому их изготовили в мастерских «Ленфильма» из папье-маше. Так как мастера никогда не видели настоящих спелых бананов, то они получились у них ярко-зелеными. Бананы в Союзе продавались не только в свежем виде, но и в вяленом. Китай поставлял эту продукцию в жестяных банках, а Вьетнам в запаянной полиэтиленовой упаковке. Кстати, вьетнамскую продукцию любители поностальгировать могут найти в супермаркетах и сегодня — прозрачные пакетики с желтой окантовкой и маленькими вялеными фруктами внутри можно встретить в супермаркетах и сегодня. Дизайн упаковки и вкус этого лакомства с 70-х годов совершенно не изменился.Насколько доступны были бананы советским гражданам по цене? Скажем так, что позволить себе их могли многие, но большинство предпочитало потратить деньги более рационально. Килограмм этих фруктов в СССР стоил 2 рубля, за которые можно было приобрести 10 буханок белого хлеба. Экзотикой бананы перестали быть лишь в 1991 году, перед самым развалом Союза. Таможенный комитет СССР подписал указ, которым освобождались от налога на импорт многие привозные товары. В обширном списке продуктов оказались и бананы. Сразу же после этого импорт бананов увеличился в 600 раз и приобрести эти фрукты стало совсем просто. В наши дни поставщиками бананов в Россию являются Коста-Рика, Эквадор, Филиппины и Колумбия.