Действенные способы, как отбелить межплиточные швы на кухне и в ванной без особого труда


Даже качественная затирка со временем начинает темнеть

Даже качественная затирка со временем начинает темнеть

Какой бы качественной не была затирка, со временем она все равно темнеет, трескается и даже осыпается. Из-за этого плитка выглядит грязной, неряшливой и портит внешний вид кухни или ванной. Novate.ru подскажет, как вернуть швам прежнюю белизну.


Почему затирка темнеет


Затирка темнеет от неправильного ухода и неблагоприятных внешний условий / Фото: diy.obi.ru

Затирка темнеет от неправильного ухода и неблагоприятных внешний условий / Фото: diy.obi.ru

 

1. Плохая вентиляция или недостаточный воздухообмен в помещении.

2. Редкая чистка кафеля, неправильный уход.

3. Пренебрежение обработкой швов перед затиркой или использование некачественного средства.

4. Постоянное воздействие влаги и высоких температур при плохом воздухообмене.

5. Неправильная технология затирки швов во время укладки плитки.

6. Некорректная работа вытяжки на кухне, из-за чего на швах оседает гарь, жирные и масляные брызги.

Народные хитрости


Народные средства помогут, если грязь не проникла вглубь швов / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Народные средства помогут, если грязь не проникла вглубь швов / Фото: sdelai-lestnicu.ru

 

Если на швах между кафелем скопилась грязь, необходимо тщательно очистить и отбелить загрязненные участки. Черные точки - индикаторы грибковых инфекций. Обязательно протрите швы антисептиком, чтобы предотвратить распространение плесени. Например, гидрокарбонатом натрия.

1. СодаСода - универсальное чистящее средство на все случаи жизни / Фото: polsov.com
Сода - универсальное чистящее средство на все случаи жизни / Фото: polsov.com

 

Смочите межплиточное пространство водой и обильно посыпьте пищевой содой. Подождите 2-3 минуты, а затем пройдитесь по швам зубной щеткой. Предварительно нанесите немного соды на сам инструмент.
После очищения плитки промойте ее чистой водой.

2. Сода + уксусУксус усиливает свойства соды, и средство действует более эффективно / Фото: polsov.com
Уксус усиливает свойства соды, и средство действует более эффективно / Фото: polsov.com

 

Для начала нужно приготовить очищающее средство. Возьмите семь стаканов чистой жидкости, половину стакана пищевой соды, треть стакана сока лимона, четверть стакана уксуса 9%. Перемешайте ингредиенты и натрите полученным средством межплиточные швы. Удобнее всего это сделать при помощи распылителя. Выдержите состав 15 минут, чтобы он хорошо впитался в затирку. Также помойте раствором плитку. Щеточкой пройдитесь по швам и кафелю, чтобы удалить загрязнения. В завершение ополосните поверхность теплой водой и протрите сухой тряпкой.

3. Перекись водорода
Перекись действует неагрессивно и обладает антисептическим эффектом / Фото: oonkologii.ru

Перекись действует неагрессивно и обладает антисептическим эффектом / Фото: oonkologii.ru

 

Препарат действует неагрессивно и обладает антисептическим эффектом. Ополаскивать плитку после перекиси не нужно, поскольку она предотвращает распространение плесени. Для приготовления очищающего раствора смешайте одну часть медицинского препарата с двумя частями воды. Нанесите средство на плитку, швы и дождитесь полного высыхания. Перекись вряд ли поможет в борьбе со въевшимися пятнами, но с плесенью она хорошо справится.

Бытовая химия


При работе с отбеливателями и сильнодействующими средствами надевайте перчатки, маску и очки / Фото: hg-product.ru

При работе с отбеливателями и сильнодействующими средствами надевайте перчатки, маску и очки / Фото: hg-product.ru

 

В запущенных случаях народные средства могут не сработать. Тогда придется воспользоваться «тяжелой артиллерией» - бытовой химией.

4. Отбеливатели
Бытовая химия поможет в более запущенных случаях / Фото: oboiman.ru

Бытовая химия поможет в более запущенных случаях / Фото: oboiman.ru

 

Действенный вариант для белой затирки. С цветной лучше не использовать, поскольку можно ненароком изменить ее оттенок. Подойдет любой хлорсодержащий отбеливатель. Например, «Белизна», «Доместос», «Санита», «Сиф». Намочите межплиточное пространство водой и зубной щеткой нанесите одно из средств. Спустя 10-15 минут хорошенько потрите затирку, а в конце промойте плитку водой.

5. Специальные средства
Также обратите внимание на специализированные средства для борьбы с налетом и загрязнениями / Фото: irecommend.ru

Также обратите внимание на специализированные средства для борьбы с налетом и загрязнениями / Фото: irecommend.ru

 

Сильнодействующие спецсоставы предназначены для борьбы с известковыми отложениями, грибковыми инфекциями и другими загрязнениями. Например, «Силит Бэнг», «Векса», «Сано». Главные преимущества средств - деликатное воздействие и отсутствие необходимости в механической чистке. Смочите швы и нанесите на них один из растворов. Выдержите 5-7 минут и смойте. При использовании бытовой химии обязательно надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.

Косметическая реставрация


Косметическая обработка швов - оптимальный вариант, если не справляются народные и химические средства / Фото: build-experts.ru

Косметическая обработка швов - оптимальный вариант, если не справляются народные и химические средства / Фото: build-experts.ru

 

Иногда даже химические препараты не избавляет от серо-черных пятен и разводов. Но отчаиваться не стоит, ведь есть еще один вариант - косметическая обработка стыков.

6. Водоэмульсионная краска
Водоэмульсионная краска поможет перекрыть серьезные повреждения швов / Фото: sdelai-lestnicu.ru

Водоэмульсионная краска поможет перекрыть серьезные повреждения швов / Фото: sdelai-lestnicu.ru

 

Краска поможет обновить межплиточное пространство и вернуть ему привлекательный вид. Подбирайте вещество на несколько тонов темнее затирки, поскольку при высыхании краска светлеет. Наносите водоэмульсионную краску в 2-3 слоя.

7. Сантехнические маркеры
Маркер для сантехнических швов - удобный и действенный вариант / Фото: i.pinimg.com

Маркер для сантехнических швов - удобный и действенный вариант / Фото: i.pinimg.com

 

Приобретите карандаш или маркер для сантехнических швов и обработайте им межкафельные стыки. Преимущества таких изделий: хорошо пропускают свет, не пахнут, водонепроницаемы, не вредят людям, обладают антисептическими свойствами и борются с грибком. Пользоваться ими проще простого. Сперва помойте плитку, чтобы удалить загрязнения. Проведите карандашом или маркером по шву и дождитесь полного высыхания. Готово!

8. Парогенератор
Действенный метод очищения швов, которым пользуются в клининговых компаниях / Фото: a.allegroimg.com

Действенный метод очищения швов, которым пользуются в клининговых компаниях / Фото: a.allegroimg.com

 

Метод реставрации, который обычно используют клининговые компании. Принцип прост: горячий пар подается из устройства под высоким давлением. Он размягчает загрязнения и удаляет их вместе с патогенами и инфекциями.

Кардинальные методы


Иногда обновить затирку - самый простой и действенный вариант / Фото: familystez.ru

Иногда обновить затирку - самый простой и действенный вариант / Фото: familystez.ru

 

Если состояние швов плачевное, а грибковые споры проникли вглубь затирки, надо действовать решительно.

9. Удаление верхнего слоя
Удалите верхний слой, обеззаразьте и нанесите свежую замазку / Фото: howtospecialist.com

Удалите верхний слой, обеззаразьте и нанесите свежую замазку / Фото: howtospecialist.com

 

Возьмите наждачку, щетку или другой удобный инструмент и обработайте поверхность шва. Задача - удалить верхний слой, а вместе с ним участки, пораженные инфекцией. Далее нанесите на очищенные швы антисептическое средство. Если пришлось стирать слишком много и образовались выемки, выровняйте их замазкой.

10. Замена затирки
Если ситуация критическая, полностью очистите швы от старой затирки и нанесите новую / Фото: gidpokraske.ru

Если ситуация критическая, полностью очистите швы от старой затирки и нанесите новую / Фото: gidpokraske.ru

 

Крайний способ решения проблемы - полностью удалить старую затирку из швов и нанести новую. Метод не требует особых навыков или инструментов, а вот терпением придется запастись. Вычистите старую затирку до основания удобным методом (болгаркой, шлифовальной машинкой или отверткой). Обработайте стыки антисептиком, прогрунтуйте и затрите свежим составом.

Меры профилактики


Тщательно вымывайте плитку и швы не реже двух раз в месяц / Фото: spb.pliter.ru

Тщательно вымывайте плитку и швы не реже двух раз в месяц / Фото: spb.pliter.ru

 

1. После полного очищения межплиточных пространств обязательно обработайте их герметиком. Состав защитит микротрещины от попадания в них патогенных микроорганизмов. Герметики продаются во всех магазинах с сантехникой.

2. Очищайте плитку и швы не реже двух раз в месяц. Как только обнаружили проявления грибка, сразу же обработайте кафель антисептиком или антибактериальным карандашом.

3. Позаботьтесь о хорошей вентиляции, часто проветривайте помещение. Следите, чтобы на кафеле, в стыках с ванной и самой ванне не скапливалась жидкость. Почаще вытирайте плитку сухой тряпочкой.

4. Еженедельно во время влажной уборки добавляйте в воду нашатырь или уксус. Средства обладают антисептическим эффектом и используются для профилактики грибка.
Для дезинфекции во время влажной уборки добавляйте в воду нашатырь или уксус / Фото: hearthstoneblog.ru

Для дезинфекции во время влажной уборки добавляйте в воду нашатырь или уксус / Фото: hearthstoneblog.ru

 

