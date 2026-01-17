Действенные способы, как отбелить межплиточные швы на кухне и в ванной без особого труда

Даже качественная затирка со временем начинает темнеть
Какой бы качественной не была затирка, со временем она все равно темнеет, трескается и даже осыпается. Из-за этого плитка выглядит грязной, неряшливой и портит внешний вид кухни или ванной. Novate.ru подскажет, как вернуть швам прежнюю белизну.
Почему затирка темнеет
Затирка темнеет от неправильного ухода и неблагоприятных внешний условий / Фото: diy.obi.ru
1. Плохая вентиляция или недостаточный воздухообмен в помещении.
2. Редкая чистка кафеля, неправильный уход.
3. Пренебрежение обработкой швов перед затиркой или использование некачественного средства.
4. Постоянное воздействие влаги и высоких температур при плохом воздухообмене.
5. Неправильная технология затирки швов во время укладки плитки.
6. Некорректная работа вытяжки на кухне, из-за чего на швах оседает гарь, жирные и масляные брызги.
Народные хитрости
Народные средства помогут, если грязь не проникла вглубь швов / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Если на швах между кафелем скопилась грязь, необходимо тщательно очистить и отбелить загрязненные участки. Черные точки - индикаторы грибковых инфекций. Обязательно протрите швы антисептиком, чтобы предотвратить распространение плесени. Например, гидрокарбонатом натрия.
1. Сода
Сода - универсальное чистящее средство на все случаи жизни / Фото: polsov.com
Смочите межплиточное пространство водой и обильно посыпьте пищевой содой. Подождите 2-3 минуты, а затем пройдитесь по швам зубной щеткой. Предварительно нанесите немного соды на сам инструмент.
2. Сода + уксус
Уксус усиливает свойства соды, и средство действует более эффективно / Фото: polsov.com
Для начала нужно приготовить очищающее средство. Возьмите семь стаканов чистой жидкости, половину стакана пищевой соды, треть стакана сока лимона, четверть стакана уксуса 9%. Перемешайте ингредиенты и натрите полученным средством межплиточные швы. Удобнее всего это сделать при помощи распылителя. Выдержите состав 15 минут, чтобы он хорошо впитался в затирку. Также помойте раствором плитку. Щеточкой пройдитесь по швам и кафелю, чтобы удалить загрязнения. В завершение ополосните поверхность теплой водой и протрите сухой тряпкой.
3. Перекись водорода
Перекись действует неагрессивно и обладает антисептическим эффектом / Фото: oonkologii.ru
Препарат действует неагрессивно и обладает антисептическим эффектом. Ополаскивать плитку после перекиси не нужно, поскольку она предотвращает распространение плесени. Для приготовления очищающего раствора смешайте одну часть медицинского препарата с двумя частями воды. Нанесите средство на плитку, швы и дождитесь полного высыхания. Перекись вряд ли поможет в борьбе со въевшимися пятнами, но с плесенью она хорошо справится.
Бытовая химия
При работе с отбеливателями и сильнодействующими средствами надевайте перчатки, маску и очки / Фото: hg-product.ru
В запущенных случаях народные средства могут не сработать. Тогда придется воспользоваться «тяжелой артиллерией» - бытовой химией.
4. Отбеливатели
Бытовая химия поможет в более запущенных случаях / Фото: oboiman.ru
Действенный вариант для белой затирки. С цветной лучше не использовать, поскольку можно ненароком изменить ее оттенок. Подойдет любой хлорсодержащий отбеливатель. Например, «Белизна», «Доместос», «Санита», «Сиф». Намочите межплиточное пространство водой и зубной щеткой нанесите одно из средств. Спустя 10-15 минут хорошенько потрите затирку, а в конце промойте плитку водой.
5. Специальные средства
Также обратите внимание на специализированные средства для борьбы с налетом и загрязнениями / Фото: irecommend.ru
Сильнодействующие спецсоставы предназначены для борьбы с известковыми отложениями, грибковыми инфекциями и другими загрязнениями. Например, «Силит Бэнг», «Векса», «Сано». Главные преимущества средств - деликатное воздействие и отсутствие необходимости в механической чистке. Смочите швы и нанесите на них один из растворов. Выдержите 5-7 минут и смойте. При использовании бытовой химии обязательно надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.
Косметическая реставрация
Косметическая обработка швов - оптимальный вариант, если не справляются народные и химические средства / Фото: build-experts.ru
Иногда даже химические препараты не избавляет от серо-черных пятен и разводов. Но отчаиваться не стоит, ведь есть еще один вариант - косметическая обработка стыков.
6. Водоэмульсионная краска
Водоэмульсионная краска поможет перекрыть серьезные повреждения швов / Фото: sdelai-lestnicu.ru
Краска поможет обновить межплиточное пространство и вернуть ему привлекательный вид. Подбирайте вещество на несколько тонов темнее затирки, поскольку при высыхании краска светлеет. Наносите водоэмульсионную краску в 2-3 слоя.
7. Сантехнические маркеры
Маркер для сантехнических швов - удобный и действенный вариант / Фото: i.pinimg.com
Приобретите карандаш или маркер для сантехнических швов и обработайте им межкафельные стыки. Преимущества таких изделий: хорошо пропускают свет, не пахнут, водонепроницаемы, не вредят людям, обладают антисептическими свойствами и борются с грибком. Пользоваться ими проще простого. Сперва помойте плитку, чтобы удалить загрязнения. Проведите карандашом или маркером по шву и дождитесь полного высыхания. Готово!
8. Парогенератор
Действенный метод очищения швов, которым пользуются в клининговых компаниях / Фото: a.allegroimg.com
Метод реставрации, который обычно используют клининговые компании. Принцип прост: горячий пар подается из устройства под высоким давлением. Он размягчает загрязнения и удаляет их вместе с патогенами и инфекциями.
Кардинальные методы
Иногда обновить затирку - самый простой и действенный вариант / Фото: familystez.ru
Если состояние швов плачевное, а грибковые споры проникли вглубь затирки, надо действовать решительно.
9. Удаление верхнего слоя
Удалите верхний слой, обеззаразьте и нанесите свежую замазку / Фото: howtospecialist.com
Возьмите наждачку, щетку или другой удобный инструмент и обработайте поверхность шва. Задача - удалить верхний слой, а вместе с ним участки, пораженные инфекцией. Далее нанесите на очищенные швы антисептическое средство. Если пришлось стирать слишком много и образовались выемки, выровняйте их замазкой.
10. Замена затирки
Если ситуация критическая, полностью очистите швы от старой затирки и нанесите новую / Фото: gidpokraske.ru
Крайний способ решения проблемы - полностью удалить старую затирку из швов и нанести новую. Метод не требует особых навыков или инструментов, а вот терпением придется запастись. Вычистите старую затирку до основания удобным методом (болгаркой, шлифовальной машинкой или отверткой). Обработайте стыки антисептиком, прогрунтуйте и затрите свежим составом.
Меры профилактики
Тщательно вымывайте плитку и швы не реже двух раз в месяц / Фото: spb.pliter.ru
1. После полного очищения межплиточных пространств обязательно обработайте их герметиком. Состав защитит микротрещины от попадания в них патогенных микроорганизмов. Герметики продаются во всех магазинах с сантехникой.
2. Очищайте плитку и швы не реже двух раз в месяц. Как только обнаружили проявления грибка, сразу же обработайте кафель антисептиком или антибактериальным карандашом.
3. Позаботьтесь о хорошей вентиляции, часто проветривайте помещение. Следите, чтобы на кафеле, в стыках с ванной и самой ванне не скапливалась жидкость. Почаще вытирайте плитку сухой тряпочкой.
4. Еженедельно во время влажной уборки добавляйте в воду нашатырь или уксус. Средства обладают антисептическим эффектом и используются для профилактики грибка.
Для дезинфекции во время влажной уборки добавляйте в воду нашатырь или уксус / Фото: hearthstoneblog.ru
