Необычные советы на каждый день

Домашние дела отнимают слишком много времени и сил. Именно по этой причине многие из нас прибегают к планированию. Но и оно не всегда спасает в трудных ситуациях. Мы советуем взглянуть на домашние задачи под другим углом. Именно наши нестандартные советы смогут помочь вам быстрее и легче выполнять повседневные рутинные дела по дому.

В пакетах мариновать гораздо удобнее.Все мы знаем, что маринованное мясо получается гораздо вкуснее и мягче. Именно правильно подобранный маринад зачастую определяет вкус блюда. И у каждого из нас есть свой любимый рецепт маринада для каждого вида мяса. Но при готовке маринованного мяса есть один важный секрет. Секрет удобства приготовления.Многие из нас готовят маринад в глубоком блюде. И именно в него погружают мясо. Но это добавляет лишних проблем. Если мясо останется, его необходимо будет перекладывать в другую емкость. Да и сам процесс перемешивания может привести к ненужному беспорядку. Гораздо удобнее замешивать маринад в пакете и именно туда отправлять мясо или овощи. В случае, если мясо останется, его очень удобно заморозить прямо в пакете. Да и промаринуется оно в таком виде гораздо лучше.Фольга пригодится не только для упаковки.Как здорово, когда новые бытовые решения сами приходят нам на ум. Представьте ситуацию: вы хотите приготовить для семьи кексы, но формочки для выпечки закончились. Кто-то побежит в магазин за ними, а кто-то найдет решение из подручных средств.Отличным вариантом для самодельных формочек станет самая обычная пищевая фольга.Да-да. В нее можно не только заворачивать готовые блюда. Из нее можно сделать нужное количество формочек для кексов. Достаточно только подобрать необходимый размер. Мы советуем взять обычные стакан и обернуть его основание в четыре слоя фольги. Так у вас получатся формочки стандартного размера. Кстати, таким же образом можно сделать формы для куличей или жульена. Попробуйте сами.Влажное полотенце сделает головку комфортнее.Наши бабушки считали, что бытовые дела не должны быть легкими. Наше же поколение привыкло максимально облегчать себе выполнение бытовых задач. И это правильно. Если есть возможность сделать домашние дела более комфортными, необходимо этим пользоваться.Взять, к примеру, разделочную доску. Кто из нас сталкивался с проблемой ее постоянного скольжения по рабочей поверхности? Думаю, каждый. Так вот, это вовсе не та сложность, которую следует терпеть. Шеф-повара с ней, кстати, очень легко справляются. Достаточно подложить под нее влажное полотенце или влажную салфетку, и она перестанет скользить. Вы просто обязаны попробовать этот трюк на своей кухне.Горчица поможет согреться зимой.На дворе зима. И наш следующий совет точно поможет тем, кто проживает в северных регионах нашей страны. Если вы часто проводите время на улице во время сильных морозов и боитесь заболеть, то мы точно знаем, как вам помочь.Стоит лишь вооружиться одной интересной специей. А именно порошком горчицы. Именно им стоит натереть ваши теплые носки. Это простое действие позволит вам не простудиться на морозе. Порошок горчицы обеспечит необходимую циркуляцию крови для того, чтобы вы согрелись. Этот совет отлично поможет не только на севере, но и на зимней рыбалке или охоте.Бюджетная прикормка для комнатных растений.Комнатные растения нуждаются в постоянном уходе. Из-за того, что они растут не в естественной среде, необходимо постоянно поддерживать необходимые для них условия. Ну и, конечно же, они нуждаются в дополнительной подкормке. Чтобы не тратить деньги на дорогостоящие удобрения, советуем воспользоваться нашим следующим советом.Для того, чтобы самостоятельно приготовить подкормку для комнатных растений, достаточно отправиться на кухню. Там нужно заглянуть в шкафчик со специями и достать корицу. Оказывается, не только для нас полезна эта специя, но и для растений. Разведите половину чайной ложки корицы в литре воды. Именно этим раствором необходимо подпитывать растения хотя бы раз в месяц. Результат не заставит себя ждать.