Какая из чашек наполнится первой: детская задачка, на которой спотыкаются многие взрослые

Наверняка еще с уроков физики многие помнят о таком понятии, как «сообщающиеся сосуды». Некоторые даже расскажут наизусть один из основополагающих законов гидростатики, выведенный Симоном Стевином. Впрочем, совсем не обязательно помнить сложные формулы. С загадкой поможет справиться и житейский опыт.
Детская загадка для взрослых.
Загадка следующая: у вас есть сложная система сообщающихся сосудов, чайник с водой и 4 кружки. Глядя на картинку, нужно дать ответ – какая из четырех кружек наполнится первой: крайняя левая, крайняя права, левая центральная или правая центральная. Как показывает практика, в этой детской задачке с первого раза ошибку допускает около 70% взрослых людей, в том числе с высшим образованием!
Симон Стевин. |Фото: historyofsciences.blogspot.com.
Если кто-то забыл с школьных времен, то упомянутый закон Симона Стевина говорит нам о том, что в сообщающихся сосудах уровни однородных жидкостей, считая от наиболее близкой к поверхности земли точки, равны. Другими словами, если значения в каждом из сосудов постоянны, то под действием земного притяжения они будут наполняться жидкостью равномерно вне зависимости от формы сообщающихся сосудов. Так какая же кружка наполнится первой? Не нужно ли здесь ловко применить закон Стевина?
Помните уроки физики? ¦Фото: vsepronasos.ru.
Итак, правильный ответ: кружка под номером 4. Потому что это была задачка не на знание гидростатики, а на обычную внимательность. Самые прозорливые должны были сразу заметить, что в действительности только у этой системы сообщающихся сосудов только один вход и один выход. Все остальные горлышка – запечатаны. Так что вода сможет попасть только в 4 кружку.
Наполнится только 4-ая. ¦Фото: novate.ru.
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