Что будет, если засыпать апельсин сахаром и «забыть» о нём на 2 часа

Апельсин в сахаре и другие способы использовать цитрусовые этим летом.

Летом апельсины будут тоже кстати.

1. Сделать натуральный «мармелад»

Натуральный мармелад.

Томите на медленном огне около двух часов.

К чаю и в качестве дополнения к десерту просто замечтально!

2. Добавить любой выпечке больше аромата и вкуса

Отличная приправа и натуральный ароматизатор.

3. Снять стресс, когда всё достало

Японцы знают толк в «правильной» ванной.

4. Перестать комплексовать из-за блестящего лица

Освежающая и матирующая дымка для лица.

5. Избавиться от неприятного запаха мусорного ведра

Освежит даже мусор.

6. Наполнить всю квартиру ароматом Нового года

Ароматная гирлянда на все сезоны.

7. Прогнать моль из шкафа

Моль такое угощение точно не обрадует.

8. Отучить домашних любимцев пробовать на зуб комнатные растения

Попался на горячем.