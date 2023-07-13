11 звуков, которые никогда не слышали современные дети

Папа, а что это?
Еще полвека назад мало кто мог предположить, что со временем некоторые звуки исчезнут из повседневной жизни человека. Наверняка, современные дети никогда в жизни не слышали (и больше не услышат) многие звуки,
к которым привыкли во время своей молодости их родители.
1. Звук набора номера на дисковом телефоне
Люди старше 30-40 лет наверняка прекрасно помнят звук вращаемого диска телефона, щелчок, когда палец касался фиксатора и жужжание возвращающегося в исходное положение диска. Сейчас для айфонов появилось приложение
, в котором щелчки при наборе на экране номера заменены на эти звуки. Подростки, проходящие мимо в это время, неизменно удивляются, что это за звук, а у более старших людей появляется чувство ностальгии.
2. Печатная машина
Те, кто когда-либо набирали текст на механической печатной машинке, знают звуки щелкающих
клавиш, колокольчик при приближении к концу строки и звук возвращающейся в начало строки каретки. Подобных звуков никто не слышал уже пару десятков лет.
3. Кофеварка
Если бы кто-то попросил описать стимпанк звуками, то это явно были бы звуки кофеварки
1960-х годов: шипение пара, булькание кипящей жидкости и звучание поршня.
4. Вспышка
Громкий клацающий звук старой съемной вспышки не был чем-то удивительным
в 1960-е годы. На тот момент съемная вспышка казалась технологическим прорывом, но сейчас этот звук можно услышать разве на смартфонах при установке специального саунд-пака.
5. Выбор телеканала
В старых телевизорах полвека назад не было предусмотрено никаких пультов дистанционного управления. На самом телевизоре (да, нужно было встать с дивана и подойти вплотную) был тумблер, которым с характерными щелчками
переключались каналы. Причем, было их в основном от 1 до 3 штук, а на остальных частотах вещания только "снежило" и был слышен статический шум.
6. Смена грампластинок
В старых граммофонах и проигрывателях в 60-е годы появилась функция смены грампластинок. Изначально пластинка с мягким звуком ложилась на поворотный
круг, затем следовала серия щелчков и игла перемещалась на наружную канавку на виниловой пластинке.
7. Колокольчик на первых АЗС
В дни, когда только появились первые автозаправочные станции, при въезде на них на асфальте лежали тонкие черные пневматические шланги. Если машина наезжала
на такой шланг, то внутри станции раздавался громкий звук колокольчика, который оповещал о прибытии нового клиента.
8. Выключение телевещания
Еще задолго до того, как появилась реклама, телевизионные станции выключали
на несколько часов каждую ночь. Некоторые люди прекрасно помнят, как в час-два ночи диктор прощался с телезрителями, после чего до утра транслировалась пустая рамка, а в динамиках звучал непрерывный противный "биииииииип".
9. Кассовый аппарат
Старые кассовые аппараты начала 20 века были неуклюжими и громоздкими. Но, на удивление, кассиры в то время управлялись с ними не менее ловко, чем сейчас с электронными агрегатами
. Звук подсчета суммы покупки на старых кассовых аппаратах нельзя было спутать ни с чем.
10. Кинопроектор
Раньше в кино люди не любили садиться на задние ряды, потому что стрекочущие звуки
кинопроектора зачастую заглушали фильм.
11. Испорченная пластинка
Ранее никого не удивляла фраза "ты говоришь, как испорченная пластинка".
При этом имелась в виду ситуация, когда звукоснимающая игла проигрывателя застревала и одни и те же звуки проигрывались раз за разом.источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:И не забудьте:Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии