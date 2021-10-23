Чертовски привлекательные идеи, как создать предметы декора, не растрачивая свои средства

Для стильного и красивого украшения дома не нужно тратить баснословные средства.

1. Футляр для спонжиков

Легко сделать, и смотрится красиво.

2. Дополнительное место для хранения

Старая лестница может вполне превратиться в полочки.

3. Красивая ваза

Фен и мелки могут сотворить настоящий шедевр.

4. Пуфик из ничего

Полезная вещь для дома, которую можно сделать за 10 минут.

5. Альтернативное применение бутылки

Функционально, симпатично и без затрат. /Фото: sovets.net

6. Корзины из бумаги

Экономично, но актуально для любой комнаты. /Фото: vrukodelii.com

7. Несколько ковров

Необычное, но очень стильное решение. /Фото: pp.userapi.com

8. Удобная система хранения на кухне

Красота в единстве. /Фото: imperiya.by