Чертовски привлекательные идеи, как создать предметы декора, не растрачивая свои средства

Для стильного и красивого украшения дома не нужно тратить баснословные средства.
Сделать комнаты идеально уютными и функциональными можно с помощью небольших хитростей. Неважно, сколько средств мы тратим на приличную мебель, квартире всегда чего-то не хватает. Эта подборка поможет сделать ваш дом более стильным и уютным с минимальными усилиями. Советы отнимут всего несколько минут вашего времени и вовсе не потребуют финансовых затрат.
1. Футляр для спонжиков
Легко сделать, и смотрится красиво.
Сделать красивый футляр для спонжиков можно из пустой коробки из-под чипсов. Внизу надо вырезать небольшое отверстие полукруглой формы. Чтобы сделать футляр красивым и аккуратным, его нужно обклеить красивой бумагой или остатками обоев, которые есть почти в каждом доме. Взяв небольшую часть коробочки, можно устроить вместилище для ватных палочек.
2. Дополнительное место для хранения
Старая лестница может вполне превратиться в полочки.
Тем, у кого есть лестницы, очень повезло. Они могут замечательно использоваться как книжные полочки для хранения чего угодно. Как оказывается, необязательно заказывать или покупать новую мебель. Семьи, в которых мало книг, могут использовать дополнительное пространство для безделушек или коллекций фигурок.
3. Красивая ваза
Фен и мелки могут сотворить настоящий шедевр.
Обычную стеклянную вазу можно украсить с помощью мелков. Если положить внутрь белый и один или несколько цветных, на ее стенках можно сделать красивый узор. С внешней стороны вазы нужно нагревать мелки феном, которые начнут плавиться и растекаться. Вазу необходимо медленно крутить и наклонять в разные стороны, тогда узор получится более необычным.
4. Пуфик из ничего
Полезная вещь для дома, которую можно сделать за 10 минут.
А вы знали, что достаточно 19 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра, чтобы сделать эффектный пуфик? Это возможно! Собираем их вместе, обматываем скотчем максимально плотно. Сверху и снизу прикладываем круглый картон или лист ДСП и опять обматываем скотчем несколько раз, создавая некое подобие снежинки. Сверху промазываем клеем из горячего пистолета и приклеиваем что-то приятное на ощупь. С боков тоже оборачиваем чем-то мягким. Сверху накладываем любую ткань, а ее края загибаем снизу и закрепляем строительным степлером. Смотрится стильно.
5. Альтернативное применение бутылки
Функционально, симпатично и без затрат. /Фото: sovets.net
Красивая бутылка из-под напитка, алкоголя или парфюмерии не должна отправляться в мусорку. Сохраните ее и используйте в качестве сосуда для жидкого мыла или вазочки. Ее также можно наполнить бусинками, красивыми камешками, завязать бантик из бечевки или ленточки. Чтобы избавиться от этикетки, замочите бутылку в теплой мыльной воде. Прозрачный сосуд смотрится очень стильно в любом интерьере.
6. Корзины из бумаги
Экономично, но актуально для любой комнаты. /Фото: vrukodelii.com
Трубочки, сделанные из бумаги, могут превратиться в действительно чудесную вещь. Из них очень просто создать поддон или горшки для цветов, корзинки для одежды или хлеба, вазы для искусственных цветов или поднос. Надо подготовить каркас нужного размера, а потом использовать несложное плетение.
7. Несколько ковров
Необычное, но очень стильное решение. /Фото: pp.userapi.com
Положите маленький толстый ковер поверх большого, более нейтрального половика. Не надо бояться смелых экспериментов в интерьере. Подобный дизайнерский ход сделает комнату более уютной и стильной. Благодаря этому можно с легкостью поделить пространство на зоны или сделать акценты на необходимых местах.
8. Удобная система хранения на кухне
Красота в единстве. /Фото: imperiya.by
Лучший способ организовать пространство на кухне и добавить стильную нотку в интерьер — использовать стеклянные баночки. Их нужно подчеркнуть отдельным объединяющим аксессуаром в виде ленточки или брелочка, рисунка или надписи, тогда они будут смотреться очень красиво. Храните крупы, специи, печенье и другую еду в баночках. Их можно собрать после покупных приправ, варенья или других вкусностей. Используйте недорогие варианты. Главное, чтобы баночки были из одного цвета. Так они создадут чистый и упорядоченный вид на вашей кухне или в кладовой.
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