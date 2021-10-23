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Чертовски привлекательные идеи, как создать предметы декора, не растрачивая свои средства


Для стильного и красивого украшения дома не нужно тратить баснословные средства.

Для стильного и красивого украшения дома не нужно тратить баснословные средства.

Сделать комнаты идеально уютными и функциональными можно с помощью небольших хитростей. Неважно, сколько средств мы тратим на приличную мебель, квартире всегда чего-то не хватает. Эта подборка поможет сделать ваш дом более стильным и уютным с минимальными усилиями. Советы отнимут всего несколько минут вашего времени и вовсе не потребуют финансовых затрат.

1. Футляр для спонжиков


Легко сделать, и смотрится красиво.

Легко сделать, и смотрится красиво.

 

Сделать красивый футляр для спонжиков можно из пустой коробки из-под чипсов. Внизу надо вырезать небольшое отверстие полукруглой формы. Чтобы сделать футляр красивым и аккуратным, его нужно обклеить красивой бумагой или остатками обоев, которые есть почти в каждом доме. Взяв небольшую часть коробочки, можно устроить вместилище для ватных палочек.

2. Дополнительное место для хранения


Старая лестница может вполне превратиться в полочки.

Старая лестница может вполне превратиться в полочки.

 

Тем, у кого есть лестницы, очень повезло. Они могут замечательно использоваться как книжные полочки для хранения чего угодно. Как оказывается, необязательно заказывать или покупать новую мебель. Семьи, в которых мало книг, могут использовать дополнительное пространство для безделушек или коллекций фигурок.

3. Красивая ваза


Фен и мелки могут сотворить настоящий шедевр.

Фен и мелки могут сотворить настоящий шедевр.

 

Обычную стеклянную вазу можно украсить с помощью мелков. Если положить внутрь белый и один или несколько цветных, на ее стенках можно сделать красивый узор. С внешней стороны вазы нужно нагревать мелки феном, которые начнут плавиться и растекаться. Вазу необходимо медленно крутить и наклонять в разные стороны, тогда узор получится более необычным.

4. Пуфик из ничего


Полезная вещь для дома, которую можно сделать за 10 минут.

Полезная вещь для дома, которую можно сделать за 10 минут.

 

А вы знали, что достаточно 19 пластиковых бутылок объемом 1,5 литра, чтобы сделать эффектный пуфик? Это возможно! Собираем их вместе, обматываем скотчем максимально плотно. Сверху и снизу прикладываем круглый картон или лист ДСП и опять обматываем скотчем несколько раз, создавая некое подобие снежинки. Сверху промазываем клеем из горячего пистолета и приклеиваем что-то приятное на ощупь. С боков тоже оборачиваем чем-то мягким. Сверху накладываем любую ткань, а ее края загибаем снизу и закрепляем строительным степлером. Смотрится стильно.

5. Альтернативное применение бутылки


Функционально, симпатично и без затрат. /Фото: sovets.net

Функционально, симпатично и без затрат. /Фото: sovets.net

 

Красивая бутылка из-под напитка, алкоголя или парфюмерии не должна отправляться в мусорку. Сохраните ее и используйте в качестве сосуда для жидкого мыла или вазочки. Ее также можно наполнить бусинками, красивыми камешками, завязать бантик из бечевки или ленточки. Чтобы избавиться от этикетки, замочите бутылку в теплой мыльной воде. Прозрачный сосуд смотрится очень стильно в любом интерьере.

6. Корзины из бумаги


Экономично, но актуально для любой комнаты. /Фото: vrukodelii.com

Экономично, но актуально для любой комнаты. /Фото: vrukodelii.com

 

Трубочки, сделанные из бумаги, могут превратиться в действительно чудесную вещь. Из них очень просто создать поддон или горшки для цветов, корзинки для одежды или хлеба, вазы для искусственных цветов или поднос. Надо подготовить каркас нужного размера, а потом использовать несложное плетение.

7. Несколько ковров


Необычное, но очень стильное решение. /Фото: pp.userapi.com

Необычное, но очень стильное решение. /Фото: pp.userapi.com

 

Положите маленький толстый ковер поверх большого, более нейтрального половика. Не надо бояться смелых экспериментов в интерьере. Подобный дизайнерский ход сделает комнату более уютной и стильной. Благодаря этому можно с легкостью поделить пространство на зоны или сделать акценты на необходимых местах.

8. Удобная система хранения на кухне


Красота в единстве. /Фото: imperiya.by

Красота в единстве. /Фото: imperiya.by

 

Лучший способ организовать пространство на кухне и добавить стильную нотку в интерьер — использовать стеклянные баночки. Их нужно подчеркнуть отдельным объединяющим аксессуаром в виде ленточки или брелочка, рисунка или надписи, тогда они будут смотреться очень красиво. Храните крупы, специи, печенье и другую еду в баночках. Их можно собрать после покупных приправ, варенья или других вкусностей. Используйте недорогие варианты. Главное, чтобы баночки были из одного цвета. Так они создадут чистый и упорядоченный вид на вашей кухне или в кладовой.

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Чертовски привлекательные идеи, как создать предметы декора, не растрачивая свои средства

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Чертовски привлекательные идеи, как создать предметы декора, не растрачивая свои средстваПодписаться на мой Instagram
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