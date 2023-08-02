Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа

Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в женском журнале «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

1. Само очарование

Кейт Мосс, в журнале «Harper's Bazaar Uomo», 1992 год.

2. Портрет австралийско-американской актрисы, певицы, продюсера и посла доброй воли ЮНИСЕФ

Николь Кидман в американском еженедельном журнале «Entertainment Weekly», Лос-Анджелес , 1995 год.

3. Австралийский актёр

Хит Леджер для «Premiere» Нью-Йорк, 2000 год.

4. Дерзкий британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones

Кит Ричардс для британского GQ , Нью-Йорк, 1993 год.

5. Милая пара

Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в троллейбусе на странице «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

6. Знаменитость с сигаретой

Микки Рурк для журнала «Entertainment Weekly», Нью-Йорк, 1995 год.

7. Чудесная пара в машине

Кейт Мосс и шведский актёр, фотомодель и шоумен Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo» , Нью-Йорк, 1992 год.

8. Мужчина мечты

Сексуальный Антонио Бандерас на странице «Entertainment Weekly», Уилмингтон, 1995 год.

9. Американский музыкант

Ленни Кравиц позирует для «Code», Нью-Йорк, 2001 год.

10. Знаменитости едят мороженное

Румина и Лука Веллани для британского GQ , Рим, 1993 год.

11. Сексуальная знаменитость

Мари-Софи Уилсон для «French Glamour», Марсель, 1991 год.

12. Замечательная парочка

Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.