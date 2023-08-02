Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа

Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в женском журнале «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.
Стефани Плидер Стэйландер – модный фотограф, который на протяжении 25 лет снимала самых ярких звёзд XX века. Кейт Мосс и Кит Ричардс, Николь Кидман и Хит Леджер, а так же многие другие звёзды попадали в объектив Стэйландер и оказывались на обложках таких популярных глянцевых журналов как Harper's Bazaar Uomo , Glamour , Entertainment Weekly и GQ. В этом обзоре фотографии, созданные Стефани Стэйландер в период с 1990 по 2006 год, на которых запечатлены любимые и известные актеры.
1. Само очарование
Кейт Мосс, в журнале «Harper's Bazaar Uomo», 1992 год.
2. Портрет австралийско-американской актрисы, певицы, продюсера и посла доброй воли ЮНИСЕФ
Николь Кидман в американском еженедельном журнале «Entertainment Weekly», Лос-Анджелес, 1995 год.
3. Австралийский актёр
Хит Леджер для «Premiere» Нью-Йорк, 2000 год.
4. Дерзкий британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones
Кит Ричардс для британского GQ, Нью-Йорк, 1993 год.
5. Милая пара
Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в троллейбусе на странице «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.
6. Знаменитость с сигаретой
Микки Рурк для журнала «Entertainment Weekly», Нью-Йорк, 1995 год.
7. Чудесная пара в машине
Кейт Мосс и шведский актёр, фотомодель и шоумен Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.
8. Мужчина мечты
Сексуальный Антонио Бандерас на странице «Entertainment Weekly», Уилмингтон, 1995 год.
9. Американский музыкант
Ленни Кравиц позирует для «Code», Нью-Йорк, 2001 год.
10. Знаменитости едят мороженное
Румина и Лука Веллани для британского GQ, Рим, 1993 год.
11. Сексуальная знаменитость
Мари-Софи Уилсон для «French Glamour», Марсель, 1991 год.
12. Замечательная парочка
Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.
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