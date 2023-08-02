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Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа


Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в женском журнале «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в женском журнале «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

Стефани Плидер Стэйландер – модный фотограф, который на протяжении 25 лет снимала самых ярких звёзд XX века. Кейт Мосс и Кит Ричардс, Николь Кидман и Хит Леджер, а так же многие другие звёзды попадали в объектив Стэйландер и оказывались на обложках таких популярных глянцевых журналов как Harper's Bazaar Uomo , Glamour , Entertainment Weekly и GQ. В этом обзоре фотографии, созданные Стефани Стэйландер в период с 1990 по 2006 год, на которых запечатлены любимые и известные актеры.

1. Само очарование


Кейт Мосс, в журнале «Harper's Bazaar Uomo», 1992 год.

Кейт Мосс, в журнале «Harper's Bazaar Uomo», 1992 год.

 

2. Портрет австралийско-американской актрисы, певицы, продюсера и посла доброй воли ЮНИСЕФ


Николь Кидман в американском еженедельном журнале «Entertainment Weekly», Лос-Анджелес, 1995 год.

Николь Кидман в американском еженедельном журнале «Entertainment Weekly», Лос-Анджелес, 1995 год.

 

3. Австралийский актёр


Хит Леджер для «Premiere» Нью-Йорк, 2000 год.

Хит Леджер для «Premiere» Нью-Йорк, 2000 год.

 

4. Дерзкий британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones


Кит Ричардс для британского GQ, Нью-Йорк, 1993 год.

Кит Ричардс для британского GQ, Нью-Йорк, 1993 год.

 

5. Милая пара


Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в троллейбусе на странице «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг в троллейбусе на странице «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

 

6. Знаменитость с сигаретой


Микки Рурк для журнала «Entertainment Weekly», Нью-Йорк, 1995 год.

Микки Рурк для журнала «Entertainment Weekly», Нью-Йорк, 1995 год.

 

7. Чудесная пара в машине


Кейт Мосс и шведский актёр, фотомодель и шоумен Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

Кейт Мосс и шведский актёр, фотомодель и шоумен Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

 

8. Мужчина мечты


Сексуальный Антонио Бандерас на странице «Entertainment Weekly», Уилмингтон, 1995 год.

Сексуальный Антонио Бандерас на странице «Entertainment Weekly», Уилмингтон, 1995 год.

 

9. Американский музыкант


Ленни Кравиц позирует для «Code», Нью-Йорк, 2001 год.

Ленни Кравиц позирует для «Code», Нью-Йорк, 2001 год.

 

10. Знаменитости едят мороженное


Румина и Лука Веллани для британского GQ, Рим, 1993 год.

Румина и Лука Веллани для британского GQ, Рим, 1993 год.

 

11. Сексуальная знаменитость


Мари-Софи Уилсон для «French Glamour», Марсель, 1991 год.

Мари-Софи Уилсон для «French Glamour», Марсель, 1991 год.

 

12. Замечательная парочка


Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа

Кейт Мосс и Маркус Шенкенберг для журнала «Harper's Bazaar Uomo», Нью-Йорк, 1992 год.

 

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Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографа

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Николь Кидман, Кейт Мосс и другие знаменитости на снимках известного голливудского фотографаПодписаться на мой Instagram
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