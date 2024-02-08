Почему в 90-х билборды с моделью в пуш-ап убрали со всех обочин, или пикантные факты о бюстгальтере

Бюстгальтер – элемент нижнего белья, который в идеале должен быть незаметным. Парадоксально, что скрытый от посторонних глаз предмет гардероба – это одновременно и объект поклонения, и провокатор конфликта полов. Одни, даже будучи ограниченными в средствах, готовы бесконечно пополнять свой гардероб новинками из мира «супербра», другие считают бюстгальтер чуть ли не символом «порабощения» женщины.
1. Рождение бюстгальтера из смерти корсета
Античность и Средневековье. Видимо, для появления бюстгальтера особых причин не было...
Можно было бы, конечно, начать из «прекрасного далёка» и рассказать, что ещё в Древней Греции были кожаные повязки для груди (так называемые строфионы)… Или упомянуть средневековую моду на «плоских» женщин (для того, чтобы быть в тренде, девочки даже носили металлические пластины, препятствовавшие росту груди)… И всё-таки бюстгальтер как таковой появился в самом конце 19 века, когда недоумение и возмущение по поводу корсета, опасного для здоровья в целом, достигло апогея.
Мадам Кадоль «освободила женщин, изобретя первый бюстгальтер» (1889 год).
Считается, что первый лифчик был создан хозяйкой корсетной мастерской Эрмини Кадоль в 1889 году. В рамках Всемирной выставки, проходившей в Париже, мадам Кадоль выставила изделие под названием «Благополучие» («le Bien-Etre») и позиционировала его как «разработанное для поддержки груди, при этом на бретелях». По сути, Эрмини Кадоль горизонтально разрезала корсет на две части и пришила к верхней бретели. Но нынешние хозяева семейного бизнеса мадам Кадоль настаивают на том, что она «освободила женщин, изобретя первый бюстгальтер».
2. Первый бюстгальтер на косточках и с застёжкой
Модель от Мари Тусек (1893 год).
Следующий прорыв совершила в 1893 году Мари Тусек, запатентовавшая в Нью-Йорке чудную модель «breast supporter» – «поддерживатель груди» на косточках с перекрещивающимися на спине бретелями, да ещё и с застёжкой-крючком (hook-and-eye closure).
3. Лифчик из носовых платочков
Модель от Мэри Фелпс Джейкобс была создана из носовых платков (1910 год).
В 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкобc запатентовала «бюстгальтер без спинки» («backless brassiere»). Согласно одной из вариаций истории «рождения» «лифчика без спинки», Мэри никак не могла смириться с тем, что из-под вечернего платья с открытой спиной неэстетично выглядывают фрагменты жёсткого корсета. И вместе со служанкой сшила себе из двух носовых платков и нескольких ленточек нечто похожее на современный бюстгальтер без поролона.
4. Утомился раздевать новобрачную, или Первый бра-модельер мужского пола
Пав жертвой бесконечных застёжек, Зигмунд Линдауэр подарил женщинам удобный бюстгальтер (1912 год).
…И вдруг на арене бра-модельеров в 1912 году появляется… мужчина! Однажды немецкий фабрикант Зигмунд Линдауэр, производивший корсеты и в ус не дувший по поводу их удобства, женился. Свадебное путешествие превратилось в пытку из-за бесчисленных пуговиц и крючков на нижнем белье красавицы новобрачной. Когда медовый месяц закончился, возмущённый герр Линдауэр поспешил сконструировать бюстгальтер, который мужчинам будет легко снимать. За результат от Novate.ru всё равно спасибо.
5. Преступница или политик – только в Maidenform!
Ида Розенталь точно знала, о каком бюстгальтере мечтает женщина...
Благодаря русской эмигрантке Иде Розенталь конструкция бюстгальтера была усовершенствована. Лиф был разделён на две чашечки, размеры которых наконец-то зависели от размера груди (кстати, стандартизировать размеры госпоже Розенталь помогал муж – основатель известной компании по производству белья «Maidenform»). Вставка между чашечками из эластичного материала –также заслуга Иды, как и регулируемые застёжки, которые фирма Maidenform запатентовала в 1942 году.
«Мне снилось, что я в моём Maidenform»… Играю с законом?..
Во время Второй мировой фирма «Maidenform» (и многие другие предприятия лёгкой промышленности, как уже отмечалось в материалах на Novate.ru) выпускала несколько иную продукцию: военную форму, парашюты и др. Но уже 1949 г. супруги Розенталь развернули масштабную рекламную кампанию со слоганом «Мне снилось, что я … в моём Maidenform» («I dreamed I ... in my Maidenform bra»).
«Мне снилось, что я в моём Maidenform»... Великий политик… Или романтичная беглянка…
На рекламных плакатах девушки в бюстгальтерах изображали актрис, бандиток, политиков, очаровательных подсудимых, шахматисток и игроков на бильярде, но одно оставалось неизменным: радость жизни возможна только в бюстгальтере от Maidenform!
«Мне снилось, что я в моём Maidenform»... Царица Нила… Или бильярдистка…
6. «Торпеды», которые приковывают взгляд
Модель bullet bra («бюстгальтер-пуля»): ну посмотри мне в глаза!..
В 1940–1950-е годы наиболее популярной становится модель бюстгальтера bullet bra (torpedo bra). «Бюстгальтер-пуля» («бюстгальтер-торпеда») отличался специфической остроконечной формой чашек. Женщины нисколько не были смущены – напротив, на bullet bra надевался тонкий обтягивающий свитер.
«Бюстгальтер-пуля»: сражает наповал, даже если ты не Джейн Рассел…
Благодаря популярному вестерну 1943 года «Вне закона», где героиня Джейн Рассел бесстыдно возлегает на сеновале в провокационном bullet bra, данная модель бюстгальтера приобретает популярность и среди «земных женщин».
В bullet bra облачились все слои населения…
Порой, конечно, и до абсурда доходило, но женщины – создания увлекающиеся. Тем более, что любимые актрисы – и Мэрилин Монро, и Софи Лорен, и Элизабет Тейлор – задавали моду на «пули». От них не отставали и героини пин-апа.
7. Маленькая грудь? Нужно надуть!
«Надувной» бюстгальтер blow up: создай себя сама (1950-е годы).
В конце 1940–1950-х фирма «Fredericks of Hollywood» порадовала тех женщин, которые всегда найдут в себе изъян. Отныне с помощью новомодной модели blow up дамы могли… надуть грудь своей мечты! Для этого с бюстгальтером в комплекте шла специальная трубочка.
«Надувная» грудь полна неожиданностей...
Стремление к совершенству не обходилось и без курьёзов. Например, однажды во время полёта у соблазнительно «надутой» стюардессы грудь начала стремительно расти. Девушка схватила шпильку, предложенную одной догадливой пассажиркой, и стала втыкать в бюстгальтер. Пассажир-мужчина, наблюдавший сцену, решил, что происходит то ли захват самолёта террористами, то ли самоубийство, то ли и то и другое… Гражданин набросился на стюардессу, повалил её на пол; началась потасовка… Одним словом, не грудь – бомба.
8. Анжелика и «балконет»
Модель balconette bra – секрет идеальной груди пресловутой Анжелики.
В 1960-е годы среди женщин необычайно популярна серия фильмов по романам Анн и Сержа Голон об Анжелике. Бюст Мишель Мерсье, нескромно выглядывавший из экстремально декольтированных нарядов эпохи Людовика XIV, становится эталоном, приблизиться к которому женщины даже и не мечтали. В действительности же для съёмок в «Анжелике» актриса носила специальную модель бюстгальтера, которая мягко и надёжно поддерживала грудь снизу, но позволяла носить глубокое декольте – так называемый balconette bra, или «балконет».
В Советском Союзе «балконет» был известен как «анжелика». Модель актуальна и сегодня...
Модель с удобными «балкончиками» для бюста стала идеей фикс в первую очередь среди не избалованных бельевым ассортиментом женщин Советского Союза. Иметь «лифчик как у Анжелики» было просто счастьем. Вплоть до сегодняшнего дня многие русскоговорящие дамы называют бюстгальтер с открытой верхней частью и широко расположенными (часто отстёгивающимися) бретелями «анжелика».
9. Враги бюстгальтера
«Сожгла лифчик – добилась равенства полов»?
В 1968 году американские феминистки в рамках акции протеста публично снимали с себя бюстгальтеры, чтобы сжечь. Целью акции было привлечение внимания к проблеме сексизма: бюстгальтер, по их мнению, – это не удобная для самой женщины вещь, а «отвратительный символ угнетения женщины», «увековечивающий мужскую фантазию о надутых буферах». Феминистки призывали женщин принять своё тело таким, какое оно есть, не носить бюстгальтер и тем самым отказаться от роли сексуально привлекательного неодушевлённого предмета.
10. Для спортивных леди
Благодаря разработчикам модели jogbra заниматься спортом вдвойне приятно.
В 1977 году дизайнеры Лайза Линдел и Хинда Миллер, осознававшие неудобства обычного бюстгальтера во время занятий спортом, разработали специальную модель для бега. Спортивный топ jogbra (в перводе с английского jogging – «бег трусцой») был мягче и эластичнее по сравнению с привычными лифчиками.
Для разных размеров груди – различные типы бюстье.
Разумеется, с тех пор спортивные топы неоднократно совершенствовались: материалы становились всё более эластичными, были разработаны компрессионные (прижимающие грудь) для женщин с небольшим бюстом и инкапсулирующие (поддерживающие каждую грудь по отдельности) для дам с размером С и более модели.
11. Пуш-ап и автокатастрофы
Wonderbra: пуш-ап мечты.
В 1990-е годы фирма «Wonderbra» предлагает женщинам бюстгальтер мечты с пуш-ап эффектом: конструкция с объёмными подушечками в нижнем сегменте чашечек значительно приподнимала грудь (+сдвигала к центру), за счёт чего любая обладательница «wonderbra» выглядела сногсшибательно.
Посмотри же мне в глаза!..
Позаботилась фирма «Wonderbra» и о рекламе. Так, например, в 1994 году билборды «Hello Boys» с изображением Евы Герциговой в пуш-ап продукции были настолько хороши, что их… пришлось убрать. Дело в том, что водители авто, рассматривая Еву, переставали следить за дорогой; доходило до ДТП. Пуш-ап – страшная сила.
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