5 советских принципов воспитания, ломающих жизнь детей

1. Ребенка надо воспитывать так, чтобы из него вырос человек

В СССР каждого ребенка стремились вырастить человеком / Фото: aqua-rmnt.com

Такой подход к современным детям приведет к неприспособленности жизни / Фото: fotostrana.ru

2. Нужно учиться только на «отлично»

Все советские дети должны были учиться на отлично / Фото: 7ya.ru

Современные родители должны стремиться раскрыть таланты ребенка / Фото: babyhit.kz

3. Беспрекословное послушание старших

Позвольте ребенку учиться на своих ошибках и не бояться оступиться / Фото: www.intex-press.by

4. Ремень и подзатыльник – основные инструменты воспитания

Всыпать ремня ребенку в СССР считалось нормой / Фото: yandex.ru

5. Интим – неприлично и стыдно

В СССР не говорили об интиме с детьми / Фото: yandex.ua

Раннее половое воспитание необходимо подросткам / Фото: icocnews.ru