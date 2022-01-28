Как правильно чистить посудомоечную машину

Любая бытовая техника нуждается в постоянном уходе, и посудомойка в этом плане не исключение. В процессе использования в ней скапливается множество загрязнений, наличие которых напрямую влияет на качество ее работы.

Чтобы продлить срок эксплуатации посудомоечной машины и быть уверенными, что после ее применения ваша посуда действительно становится чистой, необходимо регулярно чистить посудомойку. Поэтому вам не помешает подробная инструкция о том, как именно осуществлять чистку посудомоечной машины и ее составляющих.







Как узнать, что пора чистить?

Поэтапная чистка

Фильтр

Распылители

Мертвые зоны

Рабочая камера

Профилактика

Большинство производителей рекомендует чистить посудомойку не реже одного раза в месяц. Но для людей, которые пользуются ей непостоянно, есть четкие признаки, которые говорят о том, что посудомойку пора привести в порядок:Из пустой посудомойки неприятно пахнет;На фильтре и лопастях распыления воды присутствует несмываемый налет;Посуда плохо отмывается: на ней остаются жирные пятна и разводы;Внутренние части посудомойки покрылись ржавчиной и минеральными отложениями;Части пищи остаются внутри камеры.Все вышеперечисленные признаки сигнализируют о том, что ваша посудомойка нуждается в срочной чистке. В противном случае, вы можете испортить вашу помощницу.Очищение посудомоечной машины рекомендуется проводить поэтапно. Так вы добьетесь максимального качества проводимых работ.КорзинаВо время чистки посудомоечной машины необходимо избавить корзину от жира, грязи и накипи. Для этого поместите ее в большой таз, где предварительно уже налита горячая вода и добавлено моющее средство. В этом «растворе» корзина должна отмачиваться не менее получаса.Как только время истекло, удалите весь оставшийся жир и грязь с поверхности корзины с помощью обычной губки. После чего убедитесь, что она полностью очищена от грязи и накипи, обязательно протрите ее насухо.Фильтр, как правило, расположен на дне посудомойки и находится рядом с распылителем. Для посудомоечной машины фильтр играет чрезвычайно важную роль, поэтому если с ним что-то не так, то во время работы он издает специфический звук, похожий на гул.Основные причины засорения фильтра — попадание крупных кусков пищи или забитость ячеек после постоянного скопления жира от грязной посуды. В результате этого в посудомойке остается вода, качество ее работы многократно ухудшается, и как следствие со временем появляется неприятный запах.Чтобы почистить фильтр, нужно сначала убедиться в том, что на нем отсутствуют следы мусора или воды. Если что-то из этого присутствует, то аккуратно очистите фильтр.Проверьте качество вращения крыльчатки насоса, затем промойте фильтр под чистой водой и замочите на 10-20 минут в растворе со средством для мытья посуды. По истечении этого времени тщательно промойте его и установите на место.При частом использовании посудомойки рекомендуется проводить данную процедуру каждую неделю.Если после посудомоечной машины посуда остается грязной, то это значит, что моющее средство или вода распыляются недостаточно эффективно. Несмотря на то, что подавляющая часть остатков пищи задерживается фильтром, часто встречается ситуация, когда в отверстия распылительных коромысел попадает разного рода мусор. В таком случае почистите форсунки с помощью зубочистки или тонкой проволоки.Следующим шагом промойте коромысла проточной водой и установите обратно. Если они по-прежнему не в состоянии свободно вращаться, то возьмите зубную щетку и аккуратно прочистите оси, которые используются для крепления распылителей.Под мертвой зоной посудомойки подразумевается нижняя часть внутренней стороны двери, в которой обычно скапливается множество грязи. Основная проблема в том, что струя воды или моющего средства до этого места не достает.Чтобы мертвая зона не служила рассадником бактерий, необходимо регулярно очищать ее вручную. Для этих целей подойдет как обычная влажная салфетка, так и мыльный раствор. После ликвидации основного слоя грязи необходимо обработать это место уксусом.В любой посудомоечной машине есть масса мест, в которых могут скопиться остатки еды или отложения жира. И если не уделять этим местам особое внимание, то впоследствии они сами станут источниками загрязнений, которые будут попадать на вашу свежевымытую посуду.Чаще всего самыми опасными с этой точки зрения местами в посудомойке являются углы камеры, канавы уплотнителя и углубление под дверью. Обработать эти места очень просто: разведите смесь из соды, геля для посуды и воды в пропорции 2+1+1, и нанесите ее на зубную щетку. Затем намажьте полученной массой все вышеперечисленные места.Чтобы поддерживать внутреннюю гигиену посудомоечной машины на должном уровне и продлить срок ее службы, придерживайтесь следующих правил:Раз в неделю чистите решетку или сетчатый фильтр;Старайтесь пользоваться посудомойкой регулярно;Перед загрузкой посудомоечной машины обязательно убирайте остатки еды с посуды;После каждого использования протирайте внутреннюю камеру и дверь посудомойки;Всегда приоткрывайте дверь посудомоечной машины, чтобы избежать появления плесени и задержки запахов;Не забивайте камеру посудомойки до отказа, лучше распределите посуду на несколько запусков.Вышеперечисленные действия занимают всего несколько минут, и при их регулярном выполнении ваша посудомойка всегда будет чистой, машина прослужит еще долгое время.Чистка посудомоечной машины — процесс непростой, но неизбежный. Соблюдайте правильную последовательность действий и не забывайте регулярно проводить мойку.