5 рецептов аппетитной куриной запеканки для всей семьи

1. С капустой и грибами

Запеканка с курицей и грибами. \ Фото: thespruceeats.com.

Куриная запеканка с грибами и сыром. \ Фото: dobrejedlo.pluska.sk.





• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.





2. С баклажанами и томатным соусом

С баклажанами в томатном соусе. \ Фото: fromachefskitchen.com.

Запеканка из баклажанов с курицей и сыром. \ Фото: yummly.co.uk.

3. С творогом и кабачками

Запеканка с кабачками и курицей. \ Фото: thearcoftheozarks.org.

Творожная запеканка с курицей и кабачками. \ Фото: punchfork.com.

4. С макаронами и томатами

Запеканка с макаронами и курицей. \ Фото: skinnyms.com.

Куриная запеканка с макаронами. \ Фото: pillsbury.com.

5. С картошкой

Картофельная запеканка с курицей. \ Фото: mom.com.

Запеканка с картошкой и курицей. \ Фото: mastercook.com.